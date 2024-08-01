Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

15:03 02.08.2024

Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают



Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень. Преступники заговорили и начали сдавать своих подельников. Масштабы коррупции потрясают.



Аресты бывших сотрудников Минобороны из команды экс-главы ведомства Сергея Шойгу вскрыли невиданные ранее масштабы коррупции. Депутат Михаил Делягин в ходе выступления в Госдуме заявил, что преступники разворовали 11 триллионов рублей. Глобальная чистка идет полным ходом, а представители элит МО начинают один за другим сдавать друг друга. Но и "на гражданке" тоже не все спокойно.



Чистки в Минобороны: первые посадки



Одними из первых полетели головы людей из команды Шойгу. Считается, что руку к этому приложил новый министр обороны Андрей Белоусов. Именно он начал разматывать клубок коррупционеров.



Тут, конечно, заслуга Белоусова. Если помните, когда он пришел руководить ведомством, привел с собой команду аудиторов, то есть людей, которые профессионально специализируются на том, чтобы проверять бухгалтерские книги, контракты и все остальное. И, судя по всему, там запустился конвейер,



- отмечал в беседе с Царьградом военный обозреватель Влад Шлепченко.



Началось все с ареста главного "строителя" Минобороны - Тимура Иванова. Его обвинили в получении взятки в размере более миллиарда рублей еще до официального назначения нового министра. А за ним подтянулись и другие, которых, по слухам, сдал уже сам Иванов.



Следом пришел черед генерала Ивана Попова, которого подозревают в краже металла, выделенного для армии. Однако многие военные эксперты называют дело в отношении него заказным. В пользу Попова говорит тот факт, что он не был "кабинетным генералом", а действительно воевал за страну. Именно благодаря его действиям в прошлом году удалось отразить контрнаступление ВСУ.



Затем задержали экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Он стал фигурантом нового дела о коррупции, поскольку лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", снабжающего армию продовольствием. В рамках преступных договоренностей цены на пайки двукратно завышались, тогда как сам состав продуктов удешевлялся. Например, говядину заменяли свининой или курятиной.



При этом себе любимому Булгаков ни в чем не отказывал. Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская заметила, что то, как сильно генералы оторваны от народа, наглядно показал обыск в доме задержанного:



Силовики нашли у него коллекцию кринжовых картин, на которых был изображен он сам и его патрон Сергей Шойгу. На полотнах начальник представал в образе полководца Кутузова, а его подчиненный красовался в мундире времен Российской Империи. Мания величия или вопиющая безвкусица?



Новые ниточки



Новое уголовное дело возбудили против главы "Военторга" Владимира Павлова. Он был задержан по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для Минобороны. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, добавил, что повода сомневаться в справедливости обвинений, предъявляемых ему, нет:



В случае с главой "Военторга" Владимиром Павловым трехкратное завышение стоимости тех же вещмешков, которые озвучивались не иначе, как армейские несессоры. Это как в известном анекдоте, когда подают понятное простое блюдо, но под каким-то импортным западным названием. Потому что под русским названием сложно продать за ту сумму, за которую его подают в ресторане, условно. Вот здесь аналогично. Там почти 300 процентов было завышение цены.



Юлия Банишевская считает, что на этих персонажах чистка не закончится. Новая волна начнется, когда каждый из задержанных, как и, предположительно, Тимур Иванов, станет сдавать своих подельников:



Как только новые арестанты начнут говорить в надежде сторговаться со следствием, стоит ожидать новых задержаний. В деле арестованных генералов пока много белых пятен.



Что "на гражданке"?



Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Царьградом подчеркнул, что коррупция в России - системное явление. Поэтому совершенно неудивительно, что одновременно с чистками в МО начались задержания и "на гражданке":



Только копнули Минобороны, как потянулись другие ниточки. Это часть нашего сегодняшнего бизнеса, поскольку больше всего денег у государства. А распределение бюджетных средств является уязвимой сферой для коррупции.



Одно из самых резонансных дел было возбуждено против полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он попался на взятке в 800 тысяч долларов, которую получил деньги от владельца ресторана, стремившегося избежать постоянных проверок. При обыске у Захарченко обнаружили коробки с деньгами, в которых хранились почти 9 млрд рублей.



Также отличился губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Он получил откат от совладельца компании "Энергострой" при заключении контракта на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Сумма составила 5,6 млн долларов.



А бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева обвинили в получении взятки в размере 2 млн долларов за написание положительного отзыва на сделку по покупке акций "Башнефти" от лица Минэкономразвития.



Что будет дальше?



Кирилл Кабанов отметил, что в любой стране полностью искоренить коррупцию нельзя, однако сейчас Россия движется в верном направлении:



Победить коррупцию невозможно, как любой вид преступности. Уменьшить - можно. Для этого надо ставить задачи правоохранителям. В наших элитах нужна очень мощная перетряска.



Автор Telegram-канала "Рыбарь" также оценил проводимые чистки положительно, но отметил что рубить с плеча все же не стоит. По крайней мере, в отношении Минобороны:



Во-первых, по многим вопросам нет команды "Фас!", а во-вторых, все начать отменять и запрещать нельзя: хоть как-то со скрипом, но механизм МО РФ работает. В единочасье всех пересажать не получится.