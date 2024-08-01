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Bloomberg: Россия и Китай оспорили претензии США на континентальный шельф
15:04 02.08.2024

Bloomberg
США

Китай и Россия оспаривают легитимность американских претензий на морское дно
Bloomberg: Россия и Китай оспорили претензии США на континентальный шельф

Россия и Китай оспорили претензии США на увеличение континентального шельфа примерно на один миллион квадратных километров, сообщает Bloomberg. Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, так что легитимность его действий вызвала сомнения у Москвы и Пекина.

США не могут делать односторонние заявления по морскому дну, говорит китайский делегат

Американский делегат возражает, что его страна следовала правилам.

Как заявляют представители правительств России и Китая, претензии США на обширную часть морского дна - и потенциальные ресурсы, заключенные в нем - не имеют под собой никакой основы в международном праве и должны быть отклонены.

Эти заявления прозвучали во время дебатов на сессии Международного органа по морскому дну (МОМД) в Кингстоне, Ямайка, в ответ на недавние претензии США, которые добавляют около 1 миллиона квадратных километров к их континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе.

Страны, ратифицировавшие Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, проходят длительный международный процесс для достижения соглашения о том, где проходят границы подводных континентальных шельфов. Эти демаркации важны, поскольку на них основаны исключительные экономические права на потенциально богатые ресурсы морского дна. Россия, Канада и Дания - от имени Гренландии - все подали конкурирующие претензии, например, на районы в высокой Арктике, поскольку изменение климата открывает регион для более активного мореходства и разведки здесь залежей полезных ископаемых.

МОМД не называет имена отдельных делегатов, когда они выступают от имени своей страны. Но эти представители были весьма настойчивыми в продвижении позиций своих стран.

США не ратифицировали Конвенцию ООН, и их односторонние претензии ставят под угрозу хрупкий международный баланс, а также целостность конвенции, сказал представитель России. Делегат сказал, что Россия отвергает избирательный подход США к международному праву.

Делегат Китая сказал, что США не имеют права предъявлять такие претензии в одностороннем порядке и не могут рассчитывать на то, что будут пользоваться преимуществами конвенции, не ратифицировав ее. Китайский представитель также охарактеризовал ресурсы международного морского дна как общее наследие человечества и сказал, что любые действия, которые ставят их под угрозу, не должны приниматься во внимание. Пекин ратифицировал соглашение ООН в 1996 году.

Россия и Китай все больше сближаются по международным темам, в том числе в Арктике. В этом месяце Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой подчеркиваются риски, которые, по его мнению, несет это российско-китайское сотрудничество. Три дня спустя США впервые отследили совместный полет российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски. Представитель США Грегори О'Брайен защищал позицию своей страны по претензиям на континентальный шельф, заявив, что Соединенные Штаты следовали правилам конвенции.

Источник - ИноСМИ
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