Заврались, переругались, запутались. О слушаниях в Сенате США о покушении на Трампа

15:07 02.08.2024 Владимир Овчинский



30 июля CNN опубликовало репортаж о слушаниях в Сенате США о покушении на Трампа 13 июля 2024 года, работе ФБР и Секретной службы.



Репортаж оставляет странное впечатление о том, что происходило на слушаниях. Бросается в глаза несостыковка фактов и событий. Разная оценка происходящего. Слушания не только не установили истину, но и еще больше запутали представление о покушении.



Комитеты Сената по правосудию и внутренней безопасности проводили слушания, пока продолжаются многочисленные расследования того, что пошло не так. Исполняющий обязанности директора Секретной службы (USSS) Рональд Роу впервые появился на публике в этой роли.



Бывший директор Кимберли Читл ушла в отставку после двухпартийной критики агентства и предполагаемого отсутствия прозрачности для Конгресса.



Заместитель директора ФБР Пол Эббейт также докладывал на слушаниях.



ФБР утверждает, что стрелок мог публиковать в интернете антисемитские и антииммиграционные посты



Заместитель директора ФБР Пол Эббейт дает показания на слушаниях в Судебном комитете Сената в Вашингтоне, округ Колумбия, 30 июля.



Следователи ФБР продолжают искать мотив стрелка. Он оставил скудные следы в социальных сетях и использовал псевдоним для покупки оружия и химикатов.



Следователи обнаружили в социальной сети аккаунт с постами, пропагандирующими политическое насилие, который может быть связан с потенциальным убийцей Дональда Трампа, заявил на слушаниях 30 июля заместитель директора ФБР Пол Эббейт.



Чиновники неоднократно заявляли, что им сложно понять мотивы 20-летнего стрелка, и что они прочесывают его онлайн-активность в поисках дополнительной информации.



"Недавно была обнаружена информация, которой я хочу поделиться. Это аккаунт в социальной сети, который, как полагают, связан с этим стрелком - примерно в 2019–2020 годах", - сказал Эббейт.



По словам Эббейта, на этот счет "было более 700 комментариев", которые "если их в конечном итоге отнести к стрелку, по-видимому, отражают антисемитские и антииммиграционные темы, поддерживают политическое насилие и описываются как экстремальные по своей сути".



Эббейт заявил, что ФБР изучает аккаунт в социальной сети Gab, который мог выражать поддержку Джо Байдену.



Эббейт сообщил сенаторам, что следователи изучают по крайней мере два случая, которые могут быть связаны со стрелком. Согласно одному случаю, стрелок, по-видимому, "отражал антисемитские и антииммиграционные темы, поддерживал политическое насилие и описывался как экстремальный по своей природе".



Однако, по словам Эббейта, в отдельном аккаунте на платформе Gab, похоже, высказываются "иные точки зрения".



Генеральный директор Gab Эндрю Тобра сообщил, что у потенциального убийцы мог быть аккаунт на сайте, который является альтернативной социальной сетью, популярной среди консерваторов, альтернативных правых и некоторых экстремистов. Тобра утверждал, что рассматриваемый аккаунт был "пробайденовским".



Сенатор-республиканец нападает на Эббейта, называя его "черной дырой"



Сенатор Рик Скотт допрашивает заместителя директора ФБР Пола Эббейта на слушаниях в Вашингтоне, округ Колумбия, 30 июля.



Сенатор-республиканец Рик Скотт 30 июля обрушился с критикой на заместителя директора ФБР Пола Эббейта, обвинив его в том, что он является "черной дырой" и не обеспечивает достаточной прозрачности в ходе расследования бюро покушения на бывшего президента Дональда Трампа.



"Вы - черная дыра. Вы теряете поддержку американской общественности, потому что люди не верят, что вы говорите с ними напрямую", - сказал Скотт, представляющий Флориду, Аббату. "Я полностью не согласен с вашим подходом".



Местный офицер видел Крукса с огнестрельным оружием непосредственно перед выстрелом, сообщает ФБР



Заместитель директора ФБР Пол Эббейт предоставил более подробную информацию о том, как местный полицейский сообщил другим офицерам о том, что видел Томаса Мэтью Крукса на крыше с огнестрельным оружием за несколько секунд до того, как тот начал стрелять в бывшего президента Дональда Трампа.



"Примерно в 18:11 местный полицейский был поднят на крышу другим офицером, увидел стрелка и сообщил по рации, что тот вооружен "длинноствольным оружием". Примерно через 30 секунд раздались выстрелы", - сказал Эббейт.



Согласно предыдущим показаниям официальных лиц, один офицер поднял другого офицера, который увидел Крукса с винтовкой. Затем Крукс направил свое оружие на офицера, который затем отпустил крышу и упал обратно на землю.



Эббейт также заявил, что недавно обнаруженное видео с местного предприятия показывает, как Крукс поднимается на крышу здания, откуда он устроил стрельбу, "примерно в 18:06".



"Примерно в 18:08 субъект был замечен на крыше местными сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.



Познакомьтесь с новым исполняющим обязанности директора Секретной службы



Роу во время совместных слушаний Комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам и Комитета Сената по правосудию на тему Расследование нарушений безопасности, приведших к покушению на бывшего президента Трампа 30 июля в Вашингтоне, округ Колумбия.



Рональд Роу, исполняющий обязанности директора Секретной службы США, дал показания ровно через неделю после того, как его назначили руководителем находящегося в тяжелой ситуации правоохранительного органа.



До этого Роу более года занимал должность заместителя директора Секретной службы, где он проработал более двух десятилетий.



"Я ценю его готовность возглавить Секретную службу в этот невероятно сложный момент, когда агентство работает над тем, чтобы докопаться до сути произошедшего 13 июля, и сотрудничать с текущими расследованиями и надзором Конгресса", - сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в заявлении, объявляющем о назначении Роу.



Будучи заместителем директора при тогдашнем директоре Кимберли Читл, Роу "отвечал за прямой надзор за ежедневными следственными и защитными операциями агентства", согласно его официальной биографии, в которой говорится, что в его портфолио также входило "внедрение новейших технологий для усиления защитных контрмер агентства".



Ранее он занимал руководящие должности в агентстве, включая должность начальника штаба директора и заместителя помощника директора Управления защитных операций.



По данным USSS, он впервые присоединился к агентству в 1999 году, а до этого работал офицером полиции в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.



По данным Секретной службы, Крукс был убит в течение 15,5 секунд



На вопрос о том, почему снайперы Секретной службы не увидели потенциального убийцу Трампа до того, как он застрелил бывшего президента, исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу сообщил законодателям, что Томас Мэтью Крукс был убит через 15,5 секунд после своего первого выстрела.



"Через 15,5 секунд после первого выстрела он был нейтрализован", - сказал Роу о Круксе.



Роу дал показания о том, что до того, как Крукс выстрелил в Трампа, снайперы Секретной службы не знали о присутствии Крукса на крыше.



"Я думаю, что его заслонила крыша", - сказал Роу, отметив, что Крукс находился ниже линии видимости снайперов USSS, прежде чем выстрелить.



Cенатор-республиканец Том Тиллис сказал, что "кто-то в Секретной службе должен быть привлечен к ответственности", но добавил, что не знает, кто именно должен быть привлечен к ответственности.



В отличие от состоявшихся на прошлой неделе слушаний с участием бывшего директора Секретной службы Кимберли Читл, никто не призывал Роу уйти в отставку.



Перепалка между Роу и сенатором-республиканцем по поводу деталей безопасности в деле Трампа против Байдена



Сенатор-республиканец Тед Круз и исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу 30 июля перекрикивали друг друга в бурной дискуссии о том, почему Дональд Трамп, как бывший президент, не получает такого же объема охраны со стороны Секретной службы, как действующий президент.



"Есть разница между действующим президентом Соединенных Штатов", - сказал Роу.



"Тогда в чем разница?" - закричал Круз, прерывая Роу.



"Разница - национальные полномочия командования для нанесения ядерного удара, сэр", - ответил Роу. "Есть и другие активы, которые путешествуют с президентом, но которые бывший президент не получит".



Круз также обвинил руководство Секретной службы США в принятии "политического решения" о том, какой объем безопасности получит Трамп. "Я считаю, что руководство Секретной службы приняло политическое решение отклонить эти запросы", - сказал Круз.



Роу возразил: "Я вам скажу, что агенты Секретной службы не занимаются политикой".



В ходе бурной перепалки во время слушаний сенатор-республиканец Джош Хоули раскритиковал исполняющего обязанности директора Секретной службы Рональда Роу за то, что тот не уволил лиц, участвовавших в принятии решений по обеспечению безопасности во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля.



Во время разговора Роу громко возражал против настойчивых вопросов Хоули о том, почему людей не увольняют.



"Я не буду спешить с суждением. Люди будут привлечены к ответственности", - сказал Роу, добавив, что расследование неудач в тот день все еще продолжается".



"Мы должны провести надлежащее расследование этого дела", - сказал Роу.



Секретная служба не знала, что на митинге был человек с оружием, сказал Роу



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу дал показания 30 июля: "агентам Секретной службы США никогда не сообщали о том, что на митинге Трампа 13 июля находился человек с оружием" (??? – В.О.).



Исполняющий обязанности директора неоднократно заявлял, что, "хотя местные правоохранительные органы были предупреждены о наличии вооруженного человека на крыше неподалеку примерно за 30 секунд до того, как покушавшийся выстрелил, Секретной службе так и не сообщили о том, что на крыше находится человек с пистолетом".



"Нашим сотрудникам не передавалась никакая информация об оружии на крыше", - сказал Роу.



Сенаторы-республиканцы несколько раз допрашивали Роу, почему бывшему президенту разрешили выступить на сцене с речью на митинге, несмотря на предупреждения о подозрительном лице, и почему его не увели со сцены раньше.



Подчеркивая недостатки в тот день, когда Трампа едва не убили, исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу указал на то, что агентство опиралось на местные правоохранительные органы, чтобы контролировать район, где расположился стрелок.



"Мы предполагали, что оно есть у государства и местных жителей", - сказал Роу о месте, где Томас Мэтью Крукс забрался на стену здания рядом с местом митинга со своей винтовкой.



"Мы сделали предположение", - сказал Роу, объяснив, что Секретная служба считала, что будет достаточно глаз, чтобы контролировать территорию, и что местные правоохранительные органы будут иметь контрснайпера в здании AGR, где Крукс занял свою позицию.



"Эти предположения могут оказаться смертельными", - парировал сенатор Джон Корнин.



Роу опроверг заявление местного отряда спецназа о том, что федералы не проинформировали их перед митингом



Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу опроверг заявление местной группы спецназа, которая помогала обеспечивать безопасность на митинге в Батлере, о том, что они не получили инструктажа от федерального агентства утром в день мероприятия, заявив, что руководитель местной группы получил инструктаж от USSS.



"Что касается снайперов, которые выступили по национальному телевидению, дали интервью и заявили, что не получили инструктажа от Секретной службы, то его не было - они оказывали поддержку посредством взаимопомощи, и наши сотрудники проинформировали руководителя тактической группы, которая возглавляла это подразделение, которое обеспечивало контрснайперскую борьбу", - сказал Роу в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона.



Члены спецподразделения округа Бивер в недавнем интервью ABC News заявили , что, когда агенты прибыли в Батлер, они должны были провести личный инструктаж с представителями Секретной службы, однако такой встречи не состоялось.



"Мы должны были лично встретиться с представителями Секретной службы, когда бы они ни прибыли, но этого так и не произошло", - рассказал ABC News Джейсон Вудс, снайпер в составе группы.



Роу сказал, что система противодействия дронам могла бы предотвратить стрельбу



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу подтвердил членам Конгресса, что причиной, по которой система борьбы с беспилотниками не была развернута на митинге в Батлере ранее в тот же день, стали проблемы со связью.



"В этот день, в частности, из-за проблем со связью… произошла задержка", - сказал Роу о том, почему система противодействия дронам не была развернута в то время. Томас Мэтью Крукс запустил свой собственный дрон над районом за два часа до того, как Трамп вышел на сцену.



Эта проблема "стоила мне много сна", - сказал Роу. "Что, если бы мы геолоцировали его, потому что эта платформа (беспилотная летательная система) была бы включена".



"Возможно, мы могли бы его остановить", - сказал Роу.



Роу сказал, что если бы система была работоспособна, правоохранительные органы могли бы заметить, как Крукс использует дрон, и связаться с ним задолго до стрельбы. Исполняющий обязанности директора также сказал, что Секретная служба теперь будет работать с Министерством внутренней безопасности, чтобы установить собственное частное соединение, а не полагаться на общедоступные соединения.



Роу сказал, что радиопереговоры Секретной службы на митинге не записывались



Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что зашифрованные радиопереговоры между агентами в день стрельбы не были записаны.



Под давлением сенатора-республиканца Рона Джонсона Роу заявил, что агентство не фиксирует радиопередачи с мероприятий за пределами округа Колумбия, которые не были остановками президента или вице-президента.



"Я распорядился, чтобы мы начали записывать эти данные, двигаясь вперед", - сказал Роу.



Секретная служба показала фотографии крыши, сделанные местным контрснайпером



Роу указывает на изображения на плакатах во время слушаний 30 июля в Вашингтоне, округ Колумбия.



В ходе слушаний 30 июля исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу задался вопросом, почему местные правоохранительные органы, находившиеся поблизости, не увидели стрелка Дональда Трампа на крыше, пока продолжается расследование нарушения безопасности на митинге 13 июля.



Роу показал законодателям изображения того, что могла видеть группа контрснайперов местных правоохранительных органов со своей позиции в здании рядом с тем местом, где предполагаемый убийца Трампа сделал свои восемь выстрелов.



"Почему, глядя налево, не было видно нападавшего?" - спросил Роу, показав фотографии, на которых контрснайперская группа должна была увидеть Крукса на крыше.



Роу добавил: "Я не могу понять, почему не было лучшего освещения или, по крайней мере, кто-то не осмотрел эту крышу, когда они были там размещены".



Однако позже Роу подчеркнул, что провал в системе безопасности начался с Секретной службы.



"Это провал Секретной службы", - заявил Роу.



Он также подчеркнул быстрые действия снайпера, убившего Крукса, и сложный выстрел, который он сделал. "Наш контрснайпер, этот человек, я знаю его, я считаю его другом", - сказал Роу о снайпере. "Он является примером мужества, мастерства и способности реагировать в условиях большого стресса за такое короткое время и нейтрализовать угрозу".



Роу заявил, что офицерам необходимо вернуться к использованию радиосвязи вместо текстовых сообщений



Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу подчеркнул 30 июля, что сотрудникам правоохранительных органов, работающим над обеспечением безопасности ключевых мероприятий и лиц, находящихся под защитой, необходимо поддерживать связь по радио, чтобы максимально повысить "коллективную осведомленность" о потенциальных проблемах.



"Здорово, что была текстовая цепочка, но эта коммуникация должна идти по сети. Она должна идти по радиоканалу, чтобы у всех была ситуационная осведомленность о ней", - сказал Роу.



"Я хочу, чтобы люди использовали радио", - продолжил он. "Поэтому здорово, что тактические элементы общаются друг с другом. Здорово, что смена общается друг с другом. Но мы должны быть в состоянии убедиться, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, у всех есть ситуационная осведомленность об этом".



Большая часть общения между сотрудниками правоохранительных органов относительно Томаса Мэтью Крукса до того, как он начал стрелять в бывшего президента Дональда Трампа, осуществлялась посредством текстовых сообщений.



Текстовые сообщения между сотрудниками правоохранительных органов перед покушением свидетельствуют о том, что некоторые офицеры сообщили о присутствии стрелка на митинге более чем за 90 минут до того, как он поднялся на крышу и произвел восемь выстрелов в Трампа.



Роу сказал, что "неспособность оспорить собственные предположения" привела к пробелам в системе безопасности



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу заявил, что пробелы в системе безопасности, из-за которых бывший президент Дональд Трамп оказался в уязвимом положении, стали результатом "отсутствия воображения" относительно того, какой вред люди хотят причинить защищаемым лицам, а также "неспособности агентства подвергнуть сомнению собственные предположения" относительно планирования, осуществляемого совместно с местными правоохранительными органами.



"Мы предполагаем, что кто-то будет это покрывать, мы предполагаем, что будет единообразное присутствие. Мы не оспаривали это внутри во время этого продвижения", - сказал Роу.



По словам Роу, в дальнейшем Секретная служба будет "очень конкретно говорить о том, чего мы хотим" при общении со своими партнерами и направлениях запросов.



Роу сказал, что информация о стрелке была "разрозненной" в местных полицейских сообщениях



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу описал сбой в коммуникации правоохранительных органов за несколько минут до покушения на Дональда Трампа, заявив, что информация о стрелке "застряла" в местном канале правоохранительных органов.



"Единственное, что у нас было, это то, что местные жители работали над проблемой в три часа - это должно было быть справа от бывшего президента - откуда и прозвучал выстрел. Ничего о человеке на крыше, ничего о человеке с пистолетом. Никакая из этой информации не попала в нашу сеть", - сказал Роу.



Сенатор Гэри Питерс заявил, что местные правоохранительные органы утверждают, что они "могли звонить только в командный центр штата" и не могли легко сообщать об угрозах Секретной службе.



Однако Питерс также отметил, что заместитель директора ФБР Пол Эббейт дал показания о том, что "между сообщением местных правоохранительных органов о том, что на крыше находится человек с пистолетом, и моментом, когда стрелок выстрелил, прошло около 30 секунд".



"Если об этом будет сообщено напрямую контрснайперской группе, будет ли достаточно времени, чтобы отреагировать до того, как будут произведены выстрелы?" - спросил Питерс.



Роу ответил, что "если бы у нас была эта информация, они смогли бы отреагировать на нее быстрее. Похоже, что эта информация застряла или была изолирована в этом локальном канале".



Роу сообщил, что тактические группы Секретной службы имели радиостанции и "встроенные устройства" от местных правоохранительных органов.



"Меня беспокоит, что мы не получили эту информацию так быстро, как следовало бы", - сказал Роу. "Мы не знали, что происходит этот инцидент".



Зал заседаний затих, когда Роу дал эмоционально заряженный ответ



Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу дает показания на слушаниях по делу о недостатках в системе безопасности, приведших к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия.



Когда исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу разместил плакаты, иллюстрирующие линию обзора как потенциального убийцы Дональда Трампа, так и команды снайперов, ведущих контрнаступление, присутствующие вытягивали шеи, чтобы лучше рассмотреть.



Ощущалось напряжение, когда Роу повысил голос, выражая свое недовольство местными правоохранительными органами, которым, по его словам, было поручено охранять здание.



Сенатор Алекс Падилла из Калифорнии встал со своего места и подошел, чтобы занять более выгодную позицию для обзора плаката.



Когда Роу завершил свой эмоциональный ответ, сенатор Рэнд Пол сказал: "Директор, меня воодушевляет ваше отношение и то, что вы принесли сюда сегодня".



Сенатор Эми Клобушар также похвалила Роу, поблагодарив его за "личные эмоции и реакцию на ваш визит и на то, что пошло не так".



Секретная служба увеличивает набор сотрудников отчасти из-за Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу сообщил Сенату, что агентство завершит год, увеличив численность своих агентов на 200 человек. Увеличение числа сотрудников отчасти связано с Олимпиадой 2028 года в Лос-Анджелесе.



Роу сказал председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину, который спрашивал о потере 365 агентов служб защиты агентства за последнее десятилетие, что это будет "первый раз" за "несколько лет", когда агентство сделает такое увеличение штата. Роу подчеркнул, что рост найма произошел не из-за снижения стандартов, а из-за того, что в процессе найма была создана "эффективность".



Роу подчеркнул, что только 2% кандидатов проходят процесс найма.



Исполняющий обязанности директора Секретной службы пообещал "полное сотрудничество" с расследованиями Сената



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу заявил сенаторам, что Секретная служба окажет "полное сотрудничество" Конгрессу в расследовании покушения на бывшего президента.



"Я поручил своим сотрудникам оказывать полное содействие и оперативно реагировать на постоянной основе, чтобы гарантировать вам информацию, необходимую для осуществления вашего критического надзора", - сказал Роу во время слушаний в Сенате 30 июля.



Исполняющий обязанности директора заявил, что он готов предоставить комиссии "подробности о передовом плане Секретной службы по обеспечению безопасности на территории выставки Butler Farm, известные нам факты относительно самого инцидента, известные сбои в выполнении плана безопасности и корректирующие действия, которые агентство предпринимает, чтобы гарантировать, что ничего подобного не повторится".



Роу заявил сенаторам: "Я услышал ваши призывы к ответственности и отношусь к ним очень серьезно", и добавил, что агентство "анализирует действия и решения, принятые сотрудниками Секретной службы в преддверии и в день атаки".



"Если расследование выявит, что сотрудники Секретной службы нарушили протоколы агентства, эти сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал он.



Роу заявил, что агенты не знали о стрелке, пока он не выстрелил в Трампа



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу заявил, что снайперская команда Секретной службы и охрана Дональда Трампа не знали, что Томас Мэтью Крукс находится на крыше с винтовкой, пока потенциальный убийца едва не убил Трампа.



"Насколько мне известно на данный момент, ни контрснайперские группы Секретной службы, ни сотрудники службы безопасности бывшего президента не знали, что на крыше AGR находится человек с огнестрельным оружием", - сказал Роу.



Возникла путаница, когда местные правоохранительные органы передали Секретной службе информацию о Круксе, которого они первоначально заметили более чем за 90 минут до стрельбы (!!! – В.О.).



Роу добавил: "Насколько я понимаю, эти сотрудники не знали, что у нападавшего было огнестрельное оружие, пока не услышали выстрелы".



"До этого", - сказал Роу, - "они действовали, зная, что местные правоохранительные органы занимаются расследованием подозрительного лица еще до того, как раздались выстрелы".



Роу заявил, что агентство будет использовать беспилотники для предотвращения будущих нарушений безопасности



Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил 30 июля, что агентство внедрило новые процедуры для предотвращения будущих нарушений безопасности, включая использование беспилотников и новый процесс проверки планов безопасности.



"Чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем, я поручил нашему персоналу обеспечить тщательную проверку каждого плана безопасности на месте проведения мероприятия несколькими опытными руководителями перед его реализацией", - заявил Роу.



Он продолжил: "Мне очевидно, что другие защитные усовершенствования могли бы усилить нашу безопасность на мероприятии Батлера. В связи с этим я распорядился расширить использование беспилотных воздушных систем на защитных объектах, чтобы помочь обнаружить угрозы на крышах и другие высокие угрозы".



"Кого-то нужно уволить" после покушения на Трампа



Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, заявил 30 июля, что "кого-то нужно уволить" из Секретной службы США в связи с покушением на Дональда Трампа.



"У некоторых из нас, военных, есть военное прошлое. Если бы это произошло в армии, многих людей уволили бы", - сказал Грэм. "А если многих людей не уволили, то система снова дала сбой".



Он продолжил: "Нам нужно узнать, что произошло, принять корректирующие меры, но кого-то придется уволить. Ничего не изменится, пока кто-то не потеряет работу".



Роу: стрельба была "провалом на многих уровнях"



В своем вступительном заявлении исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу заявил, что покушение на Дональда Трампа было "провалом на многих уровнях".



"Я приветствую действия наших тактических групп, которые отреагировали так быстро", - сказал Роу, добавив, что он хотел бы поблагодарить местные правоохранительные органы за помощь Секретной службе.



Роу также отметил, что "ведется множество расследований", и заявил, что он "полностью поддерживает эти расследования".



"Я не буду ждать результатов этих расследований", чтобы внести изменения и гарантировать, что "мы не повторим эти ошибки", - заявил Роу.



Роу уже отметил, что 13 июля он "выявил пробелы в нашей безопасности" и предпринял шаги по их устранению.



"Я не могу оправдать то, почему крыша не была лучше защищена", - сказал Роу



Исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу сказал сенаторам из комитетов по внутренней безопасности и юстиции, что он не может объяснить или защитить провалы в сфере безопасности 13 июля, согласно подготовленным замечаниям, опубликованным поздно вечером 29 июля.



"Я не могу объяснить, почему крыша не была лучше защищена", - скажет Роу.



По словам Роу, он поручил Секретной службе поручить нескольким опытным руководителям изучить каждый план безопасности для всех будущих защищенных объектов и мероприятий.



"Одним из моих первых действий в качестве исполняющего обязанности директора была поездка на место проведения шоу Butler Farm Show", - говорится в подготовленных замечаниях Роу, - "которое уже не было местом преступления, чтобы лучше понять, почему наша защита не сработала".



Об этой неудаче Роу добавляет: "Я осмотрел место и здание AGR. Я поднялся на крышу здания AGR, откуда стрелял нападавший, и лег на живот, чтобы оценить линию его зрения. То, что я увидел, заставило меня устыдиться".



75% взрослых говорят, что Секретная служба могла бы сделать больше, чтобы предотвратить стрельбу



По данным недавнего опроса, большинство американцев считают, что Секретная служба США не сделала все возможное, чтобы предотвратить покушение на бывшего президента Дональда Трампа. Это мнение особенно распространено среди республиканцев.



В недавнем прошлом взгляды на Секретную службу были в целом положительными. В опросе Гэллапа, проведенном прошлой осенью, 55% американцев оценили Секретную службу как отличную или хорошую, поставив ее на второе место после Почтовой службы США среди федеральных агентств. Мнения демократов о большинстве агентств, включая Секретную службу, были более позитивными, чем оценки республиканцев, и Гэллап сказал, что этот разрыв, вероятно, отражает контроль демократов над Белым домом.



После митинга в июле, на котором вооруженный мужчина открыл огонь по Трампу, опрос CBS/YouGov показал, что 75% взрослых американцев, в том числе 87% республиканцев и 59% демократов, считают, что Секретная служба могла бы сделать больше для предотвращения покушения.



Лишь четверть опрошенных заявили, что агентство сделало все возможное.



Для справки: на каком этапе находится расследование покушения на Трампа



Прошло более двух недель с тех пор, как Дональд Трамп пережил покушение, а федеральные следователи все еще пытаются раскрыть мотивы предполагаемого убийцы бывшего президента.



В ходе расследования, проводимого ФБР, было установлено, что стрелок Томас Мэтью Крукс был "очень умен" и проявлял растущий интерес к стрельбе, заявил 29 июля Кевин Ройек, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Питтсбурге.



Ройек также сказал, что Трамп согласился дать показания как жертва в ФБР - это обычная часть уголовных расследований. Такие интервью являются добровольными.



По словам Ройека, Крукс использовал псевдонимы для совершения покупок огнестрельного оружия в Интернете, начиная с весны 2023 года. Агент сообщил, что в течение первой половины 2024 года Крукс совершил "шесть покупок в Интернете химических прекурсоров, используемых для создания взрывных устройств, обнаруженных в автомобиле и доме подозреваемого".



Следователи сообщили журналистам 29 июля, что Крукс использовал зашифрованные учетные записи электронной почты за рубежом для покупки компонентов огнестрельного оружия, химикатов и других взрывчатых веществ.



CNN сообщил, что текстовые сообщения, которыми обменивались сотрудники правоохранительных органов до начала стрельбы, свидетельствуют о том, что некоторые офицеры сообщили о присутствии Крукса на митинге более чем за 90 минут до того, как он поднялся на крышу и начал стрелять в Трампа.



В текстовых сообщениях, полученных сенатором-республиканцем Чаком Грассли из подразделения по чрезвычайным ситуациям округа Бивер, местный контрснайпер впервые сообщил своим коллегам, что он видел, как кто-то припарковался возле их автомобилей и сел на соседний стол для пикника в 16:26.



Согласно сообщениям, о которых впервые сообщила The New York Times, местные правоохранительные органы позже сфотографировали того же человека, который оказался стрелком, и отправили фотографию другим офицерам в групповом чате примерно за 30 минут до того, как Крукс должен был выстрелить в Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания.



Газета Washington Post построила 3D-модель места покушения на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании на основе более 40 видео и фотографий. Анализ The Post показал, что две контрснайперские команды Секретной службы, возможно, не смогли сначала увидеть стрелка.



По словам двух официальных лиц, знакомых с расследованием покушения, Томас Мэтью Крукс прекратил стрелять в бывшего президента Дональда Трампа после того, как местный сотрудник правоохранительных органов, назначенный в группу SWAT, открыл ответный огонь, и Крукс не стрелял снова, прежде чем был убит контрснайпером Секретной службы.



Выстрел местного офицера заставил потенциального убийцу временно отскочить со своего насеста на крыше, согласно двум официальным лицам и анализу видеодоказательств Washington Post. Отступление Крукса совпало с 10-секундной паузой в стрельбе, согласно аудиоэкспертам, исследовавшим выстрелы, критический период, который закончился, когда контрснайпер Секретной службы застрелил его.



Сообщалось, что в Крукса стрелял местный офицер, однако анализ показывает, что офицер мог сыграть более важную роль, чем считалось ранее, в ответ на нападение на митинге 13 июля в Пенсильвании.



"Я не знаю, действительно ли офицер задел Крукса, и не верю, что он сделал нейтрализующий выстрел", - написал в текстовом сообщении Голдингер, который курирует местное подразделение экстренных служб. Но Голдингер сказал, что, по его мнению, выстрел офицера заставил Крукса прекратить стрелять из своего оружия, дав снайперам Секретной службы время убить стрелка.



Согласно видеозаписям, сделанным на митинге, было сделано десять выстрелов в течение примерно 16 секунд. Четыре аудиоэксперта, с которыми консультировалась The Post, заявили, что первые восемь выстрелов, произведенных очередями по три и пять выстрелов, имеют схожие акустические сигнатуры и, вероятно, были произведены Круксом, который был вооружен винтовкой типа AR-15 .



На крыше, с которой стрелял Крукс, было найдено восемь стреляных гильз, сообщил законодателям директор ФБР Кристофер А. Рэй. По данным ФБР, пуля или осколок пули задели ухо Трампа, а трое зрителей получили ранения, один из них - смертельные.



Менее чем через секунду после последнего из этих восьми выстрелов раздается девятый выстрел. Затем следует 10-секундная пауза.



Во время митинга Трампа прозвучало десять выстрелов



Местный сотрудник правоохранительных органов, близкий к расследованию, не знал, попал ли выстрел местного офицера в Крукса. Но вскоре после этого выстрела Крукс изменил свою позицию, сказал чиновник. Крукс прекратил стрелять по месту митинга и упал за гребень наклонной крыши, где он и находился, сказал чиновник.



После выстрела местного полицейского "определенно была какая-то реакция", сказал чиновник. "Крукс упал и больше не выстрелил".



Чиновник отдал должное местному офицеру за то, что тот прервал атаку Крукса. "Все, что мешает активному стрелку, может уберечь ситуацию от значительно более катастрофического развития".



Рассказ чиновника подтверждается видео, снятым примерно в 100 футах к западу от здания, из которого стрелял Крукс. Кадры были записаны Джоном Малисом, 52-летним жителем Пенсильвании, который наблюдал за митингом оттуда, прямо за периметром безопасности Секретной службы.



Крукс вызвал подозрения у местной полиции, когда он бродил снаружи митинга с дальномером для гольфа. Они искали его, когда он заполз на крышу складского комплекса и начал стрелять в 18:11. Видео Малиса, впервые опубликованное Fox News, запечатлело звук восьми выстрелов Крукса, а затем звук девятого выстрела. После этого девятого выстрела видео запечатлело Крукса, когда он поворачивается, делая свое лицо видимым для толпы на западной стороне здания, вдали от митинга, показывает анализ The Post. Затем он, по-видимому, меняет позицию.



Крукс отворачивается от митинга



На видео видно, что Крукс не стал стрелять снова после того, как в него выстрелили местные сотрудники правоохранительных органов. Местный офицер, стрелявший в Крукса, находился в амбаре позади и к северу от сцены митинга вместе с группой контратаки и быстрого реагирования из округа Батлер, сообщил представитель местных правоохранительных органов.



Офицер, который не был снайпером, покинул амбар и находился снаружи на земле неподалеку, когда Крукс начал стрелять с крыши примерно в 110 ярдах, сказал чиновник. Местный офицер увидел вспышки выстрелов винтовки Крукса, сказал чиновник, и выстрелил из винтовки в Крукса.



Один из участников митинга рассказал The Post, что стал свидетелем того, как местный офицер выстрелил в Крукса с того же места.



Рабочий, который говорил на условиях анонимности, поскольку их работодатель не уполномочил их говорить публично, сказал, что они стояли за трибунами к северу от сцены, когда Крукс сделал свои первые выстрелы. Рабочий сказал, что присутствующие суетились, пока местный офицер целился.



"Все остальные двигались, а он нет", - сказал рабочий. "Я помню, как подумал: "Он не психует, он не кричит". Он выстрелил из своего пистолета, и я помню, как подумал: "Нам нужно укрыться".



Представители ФБР подтвердили, что офицер округа Батлер выстрелил в стрелка, и что оружие офицера было доставлено в лабораторию ФБР в Куантико, штат Вирджиния, для дальнейшего анализа. Эксперты по огнестрельному оружию в Куантико также изучают оружие стрелка, винтовку типа AR-15 со складным прикладом, и оружие, которое использовал контрснайпер Секретной службы, сообщили представители ФБР.



Представители ФБР заявили, что выстрел, убивший Крукса, был произведен контрснайпером Секретной службы.



Видео Малиса запечатлело 10-й выстрел и последующее падение Крукса. "Он упал", - крикнул очевидец, согласно записи Малиса, которая затем приближается, чтобы показать тело Крукса, распростертое на крыше.



Местный сотрудник правоохранительных органов сообщил The Post, что офицер округа Батлер готовился сделать второй выстрел в Крукса, когда в него выстрелил агент Секретной службы. Чиновник подтвердил, что всего было 10 выстрелов: восемь от Крукса, один от офицера округа Батлер и последний от Секретной службы.



Все эти факты отличаются от того, что докладывалось на слушаниях 30 июля. Источник - Завтра

