Узбекистанец Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо

15:09 02.08.2024

Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо

Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.



Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев по итогам выступлений 1 августа стал обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже-2024.



