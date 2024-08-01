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|Узбекистанец Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо
15:09 02.08.2024
Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо
Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.
Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев по итогам выступлений 1 августа стал обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже-2024.
Чемпион мира по дзюдо 2022 года, а также победитель Азиатских игр-2023 и чемпионата Азии-2024 в весовой категории до 100 кг в 1/8 финала одолел представителя Казахстана Нурлыхана Шархана.
Сначала узбекистанец провел результативную технику "вадза-ари", но сопернику тоже удалось провести ответный прием. Но Турабоев в итоге выполнил бросок, заканчивающийся укладыванием соперника на спину ("иппон"). Счет 11:1. Видео боя.
В четвертьфинале дзюдоист Узбекистана не оставил шансов для Михаэля Коррела из Нидерландов. Он провел два почти одинаковых приема, последний из которых завершился "иппоном" - 11:0 (видео).
В полуфинале его ожидал бой с Зелимом Коцоевым из Азербайджана, действующим чемпионом мира, чемпионом Европы 2023 года, многократным призером ЧМ и чемпионатов Европы.
Соперники встречались в феврале 2023 года на турнире "Большого шлема" в Париже, тогда побеждал азербайджанец (10:1). В этот раз в равной борьбе также превзошел соперник, который провел один успешный прием и заработал 1 балл, ставший победным.
В бою за "бронзу" Турабоев одолел двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили - испанского дзюдоиста грузинского происхождения со счетом 10:0 (видео). Узбекистанец в слезах отпраздновал победу и поблагодарил тренера.
Призеры Олимпиады по дзюдо в весовой категории до 100 кг:
1. Зелим Коцоев (Азербайджан);
2. Илья Суламанидзе (Грузия);
3. Музаффарбек Туробоев (Узекистан);
3. Петер Пальчик (Израиль).
Таким образом, в копилке Узбекистана две медали по дзюдо - золотая и бронзовая - и 22-е место в медальном зачете на момент публикации.