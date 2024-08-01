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Трамп или Путин? Европе предстоит сложный выбор, - Зоран Метер
15:11 02.08.2024

Geopolitika.news
Хорватия

Перед Европой стоит непростой выбор: согласиться на невыгодную сделку с Трампом или самостоятельно продолжить помогать Украине?
GN: Европе придется пойти на сделку с Трампом, чтобы отсрочить договор с Путиным

Если Трамп вернется в Белый дом, перед Европой встанет непростой выбор: или согласиться на выгодную России сделку по Украине, или самим финансировать Киев, пишет GN. При этом, если ЕС пойдет против США, Трамп может отказать ему в оборонных гарантиях. Что предпочтет Европа?

Зоран Метер

Сейчас однополярный порядок, установившийся после окончания холодной войны, расшатывается непокорными Россией и Китаем, а кроме того, формируется блок государств, которые не хотят втягиваться в чужие конфликты (Глобальный юг). Правда, им все труднее будет этого избегать. На самом деле "шатается" весь мир, и изменения происходят тектонические! Последствия для всех будут разрушительные, и в полной мере мы сможем увидеть их только позднее, так как процесс только начался.

Кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года будет Дональд Трамп. Почти точно кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис. Для этого еще нужно подтверждение общенационального съезда этой партии, запланированного на середину августа. Тем не менее в том, что так и будет, практически никто не сомневается.

По последним опросам, двое вероятных соперников в гонке за президентство популярны почти в равной степени. Правда, демократы, и это стоит отметить, признают, что спешные опросы, для подготовки которых было недостаточно времени из-за внезапного появления Камалы Харрис в качестве их кандидата взамен нынешнего президента Джо Байдена, проводились преимущественно среди сторонников демократов.

Даже если абстрагироваться от того факта (хотя делать этого вообще-то не стоит, так как это сильнейшим образом влияет на общественность), вне зависимости от нынешних опросов всем ясно, что судьбу победителя и на этот раз решат колеблющиеся и неопределившиеся штаты, которых сейчас 13: Нью-Гэмпшир, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин, Аризона, Джорджия, Северная Каролина, Флорида, Техас, Айова и Огайо. Они не относятся ни к "красным", ни к "синим" (цвета Республиканской и Демократической партии), и их называют "фиолетовыми" штатами (этот цвет получается смешением красного и синего).

Такое пространное вступление потребовалось мне, чтобы перейти к анализу статьи Деррика Уатта, профессора Оксфордского университета. Если на осенних выборах в США победит Камала Харрис, то все страхи Европы, о которых пишет автор, развеются.

Муки Европы

Автор статьи сначала констатирует, что у нового британского премьера Кира Стармера нет иного выбора, как только сохранить близкие отношения с американским президентом, кто бы им ни стал. Отсюда и вся его любезность, которую он проявляет к Дональду Трампу уже несколько месяцев. Но проблема Стармера в том, что он всячески поддерживает Украину, а Трамп и его единомышленники, такие как Элбридж и Колби (его считают наиболее вероятным кандидатом на место советника по национальной безопасности в администрации Трампа), нет. Трамп считает главной опасностью для Соединенных Штатов Америки не Россию, а Китай, а на Украину смотрит как на вредное растрачивание ресурсов нужных для столкновения с Китаем и защиты Тайваня.

В тот же контекст автор ставит и Джей Ди Вэнса, недавно предложенного Трампом на место вице-президента. Вэнс сказал, что на самом деле его не беспокоит, что будет с Украиной. Точно так же Ричард Гренелл заявил, вероятный будущий госсекретарь в администрации Трампа в случае победы, выступает за мирный договор с Украиной, который сохранил бы украинскую территорию, но создал бы "автономные зоны". Под этим может подразумеваться согласие Украины на все уступки и потери.

Непростой выбор

Учитывая все это, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, перед Великобританией и другими европейскими членами Североатлантического альянса может встать непростой выбор: или согласиться на навязанную сделку, которая на руку России, или поддержать Зеленского, отказавшись от договора и продолжив сопротивляться российской агрессии. При втором варианте Дональд Трамп даже может обескуражить союзников, отказавшись от американских оборонных гарантий, ведь он считает, что именно союзники "обостряют" войну, отправляя Украине оружие. Кризис такого рода расколет и ослабит Североатлантический альянс так, что некоторые союзники могут даже отказаться от дальнейшего противостояния российскому президенту Владимиру Путину и от помощи Украине в дальнейшем.

Неясно, может ли Великобритания стать одной из этих стран, или она поддержала бы коалицию европейских членов НАТО, которые поддерживают Украину?

Если Стармер пойдет наперекор Трампу, то, вероятно, "особые отношения" между Великобританией и США натянутся до предела. Например, поскольку из-за особенных отношений американцы управляют совместным американо-британским фондом (ядерных) ракет D5 Trident, Дональд Трамп без труда мог бы надавить на Кира Стармера при необходимости.

Но если Трамп победит в ноябре, его советники, вероятно, скажут, что бои на Украине нужно скорее прекратить, чтобы США не оказались втянутыми в ситуацию, в которой Россия вынуждена будет мстить странам НАТО, помогающим Украине. Но факт остается фактом: столкнувшись с ядерными угрозами Путина, европейские союзники, снабжающие Украину оружием, будут чувствовать себя в безопасности только при условии, что Трамп сохранит американские обязательства в отношении Североатлантического альянса.

Союзники могут придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что не стоит форсировать события на Украине и добиваться мирного договора, а вместо этого лучше делегировать военную помощь европейским союзникам, а также не слишком расширять перечень целей на российской территории, по которым можно бить. Конечно, Зеленскому такие условия не понравятся. Но плохая сделка с Трампом может отсрочить еще худший договор с Путиным.

Колби согласен с тем, что защита Украины согласуется со стратегическими интересами США, но на конфликт с Россией ради этого они не пойдут.

Выход

Я бы добавил, что Колби явно хочет, чтобы, как говорится, "и волки остались сыты, и овцы целы". В реальности это, разумеется, трудно воплотить. Хотя когда речь идет о политике, нет ничего невозможного. Особенно если замешаны геополитические интересы, которым все подчинено, а в последние годы мы наблюдаем целый ряд "выходов" из, казалось бы, нерушимых и неоспоримых международных соглашений и договоров. Пример - договор об иранской ядерной программе, из которого Дональд Трамп вышел в 2018 году в одностороннем порядке к ужасу Евросоюза, или стратегические соглашения между США и Российской Федерацией.

Это лучшее подтверждение полного краха международного порядка, установившегося после Второй мировой войны и дополнительно скорректированного после победы Соединенных Штатов Америки в холодной войне в начале 90-х годов прошлого века, когда установился однополярный мировой порядок и главное место в нем заняли США.

Сейчас однополярный порядок, установившийся после окончания холодной войны, расшатывается непокорными Россией и Китаем, а кроме того, формируется блок государств, которые не хотят втягиваться в чужие конфликты (Глобальный юг). Правда, им все труднее будет этого избегать. На самом деле "шатается" весь мир, и изменения происходят тектонические! Последствия для всех будут разрушительные, и в полной мере мы сможем увидеть их только позднее, так как процесс только начался.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722600660


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