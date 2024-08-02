 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии новый военный прокурор - Жыргал Исмаилов
15:15 02.08.2024

Резюме нового военного прокурора Жыргала Исмаилова

2 августа 2024

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Исмаилова Жыргала Рысбековича заместителем генерального прокурора - военным прокурором КР.



Резюме

Дата рождения: 14 мая 1982 года

Место рождения: город Каракол Иссык-Кульской области

Национальность: кыргыз

Образование: высшее

В 2004 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Ельцина (юрист)

Воинское звание: нет

Трудовая деятельность:

- апрель 2005-январь 2006 годов - юрист в ОсОО "Изумруд Голд"

- февраль 2006 года - ведущий специалист Государственной налоговой инспекции по Первомайскому району, отдел организационно-методологической, юридической работы

- февраль-май 2006 года - стажер, и.о. старшего помощника прокурора в прокуратуре Кара-Буринского района Таласской области

- май 2006-февраль 2007 годов - стажер, следователь в прокуратуре Кара-Буринского района

- февраль-май 2007 года - следователь прокуратуры города, района, межрегиональной специализированной прокуратуры в прокуратуре Кара-Буринского района

- май-октябрь 2007 года - прокурор главного управления, управления, отдела, сектора, службы, группы Генеральной прокуратуры (прокуратура Таласской области, отдел по надзору за расследованием преступлений)

- октябрь 2007-декабрь 2008 годов - старший прокурор главного управления, управления, отдела, сектора, службы, группы Генеральной прокуратуры (прокуратура Таласской области, отдел по надзору за расследованием преступлений)

- декабрь 2008-октябрь 2010 годов - прокурор управления, отдела, сектора, службы, группы прокуратуры области, города Бишкек, города Ош специализированной прокуратуры (Генеральная прокуратура)

- октябрь-декабрь 2010 года - старший прокурор главного управления, управления, отдела, сектора, службы, группы Генеральной прокуратуры

- декабрь 2010-май 2011 годов - старший прокурор управления, отдела, сектора, службы, группы прокуратуры области, города Бишкек, города Ош, специализированной прокуратуры (Генеральная прокуратура, отдел по надзору за оперативно-розыскной деятельности)

- май 2011-апрель 2012 годов - старший прокурор главного управления, управления, отдела, сектора, службы, группы Генеральной прокуратуры (отдел по надзору за следствием оперативно-розыскной деятельностью)

- апрель-июнь 2012 года - Прокурор главного управления, управления, отдела, сектора, службы, группы Генеральной прокуратуры (отдел по надзору за следствием, оперативно-розыскной деятельности в органах национальной безопасности, по контролю наркотиков и таможенной службы)

- июнь 2012-май 2014 годов - эксперт в Аппарате президента (отдел судебной реформы и законности)

- апрель 2014-апрель 2015 годов - заместитель заведующего отделом судебной реформы и законности в Аппарате президента

- апрель 2015-сентябрь 2016 - начальник управления, отдела прокуратуры области, города Бишкек, города Ош, специализированной прокуратуры (следственное управление Генпрокуратуры)

- январь-февраль 2017 года - помощник министра юстиции

- февраль 2017 года - эксперт отдела промышленности топливно-энергетического комплекса и недропользования в Аппарате правительства

- март-июнь 2017 года - начальник управления нотариата и адвокатуры Минюста

- июнь 2017-июнь 2018 годов - начальник Чуй-Бишкекского управлении Минюста

- июнь 2018-март 2022 годов - заместитель начальника управления - заведующий отделом по надзору за соблюдением прав граждан в досудебной стадии уголовного процесса Генпрокуратуры

- март 2022-декабрь 2023 годов - начальник отдела документационного обеспечения и приему граждан Генеральной прокуратуры

- декабрь 2023-февраль 2024 годов - начальник отдела по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Бишкека

- февраль-август 2024 года - заместитель начальника канцелярии Администрации президента

- 2 августа - военный прокурор КР (заместитель генпрокурора).

Знание языков: кыргызский, русский, английский

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722600900


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