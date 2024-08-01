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Как строили Большой Ферганский канал. 345 километров за 45 дней!
15:28 02.08.2024

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

85 лет назад – 1 августа 1939 года – началось строительство Большого Ферганского канала, его таджикской части.

Жители Северного Таджикистана сумели всего за месяц построить многокилометровый канал. Причем это был рукотворный канал, построенный практически вручную.

18 июля 1939 года вышло постановление правительства Таджикской ССР о продлении Большого Ферганского канала (БФК) на территории Таджикистана. Начало строительства было намечено на 1 августа 1939 года, окончание 1 сентября.

Строительство БФК самого большого ирригационного сооружения в Средней Азии было делом новым для всего региона. Нужно было руками жителей Ленинабадской области в самый короткий срок методом скоростной народной стройки построить таджикскую часть БФК.

Ферганская долина – край, славящийся хлопком, ценнейшим плодовым хозяйством. Однако из-за нехватки поливной воды десятки тысяч гектаров поливной земли оставались безжизненными. Поэтому было принято решение повернуть воды притока Сырдарьи – Нарына, пустить их на хлопковые поля, сады и виноградники Ферганской долины, решив тем самым и вопрос хлопковой независимости СССР.

Всего же на строительстве канала, выполняемого Таджикской ССР работало более 25 000 строителей – таджики, узбеки, киргизы, русские, татары – представители почти 20-и национальностей, из них 166 человек инженерно-технические работники.

Канал начинался на территории Киргизской ССР, у реки Нарын, затем проходил по Кировскому и Кокандскому районам Узбекской ССР и по Канибадамскому району Таджикской ССР. В строительстве БФК (его таджикской части) участвовали жители Канибадамского, Исфаринского, Ленинабадского, Науского, Аштского и Пролетарского районов.

Постановление ЦК ВКП (б) о строительстве БФК на территории Таджикской ССР

Благодаря хорошей подготовке и организации работ 1 августа 1939 года на трассу канала вышли строители. На таджикской части канала работало более 45 гусеничных тракторов и несколько экскаваторов, что помогло механизировать трудоемкие земляные работы, которые составили 1,2 млн. кубометров.

Большую работу при строительстве БФК выполнили инженерно-технические работники, от качества работы которых, зависели точность и темпы строительства. Среди них Николай Давыдович Свириденко главный инженер Большого Ферганского канала. С именем, которого связаны все довоенные гидротехнические стройки Таджикистана.

В дни строительства колхозники и рабочие показали высокую производительность труда, ломая и разрушая все технические расчеты и планы.

25 августа 1939 года завершилось строительство таджикской части канала длиной 65 километров. 4 октября 1939 года Большой Ферганский канал был сдан в эксплуатацию. То есть впервые в мировой истории канал общей протяженностью 345 километров проходящий по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии был построен, за 45 дней!

Главный инженер Большого Ферганского канала на территории Таджикской ССР, специалист в области гидромелиорации, министр мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР Николай Давыдович Свириденко.

29 декабря 1939 года в Ташкенте был подписан "Заключительный акт по приемке сдаче в эксплуатацию Большого Ферганского канала". В нем говорилось: "Строительство и пуск Большого Ферганского канала явилось выражением величайшего народного подъема. Дни стройки стали подлинным праздником для народов Узбекистана и Таджикистана и ознаменовались многочисленными трудовыми подвигами".

В октябре 1939 года правительство Таджикской ССР выступило с предложением продлить трассу канала от г. Канибадама до Ленинабада. Из государственного бюджета СССР на проведение работ было отпущено 5 млн. рублей. Общее количество людей, занятых в строительстве второй очереди, составило 27 тыс. человек.

Строительство проходило в зимних условиях. За 15 дней строители закончили все земляные работы по прокладке канала. Длина БФК увеличилась, в общем, на 79 км.

Веками воды Сырдарьи текли мимо безжизненных равнин Ферганской долины – теперь они мощным потоком устремились в Большой Ферганский канал. Сотни тысяч гектаров земли пустовавшей земли были возделаны. Возле новых поселений возникли виноградники, черешневые и абрикосовые сады. Жизнь забурлила в опаленных зноем местах, никогда не слыхавших звучания воды.

Источник - Азия-Плюс
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