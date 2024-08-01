Кавказские интриги: Вашингтон решил "отбить" Ереван и у Москвы, и у Парижа

15:31 02.08.2024

Для чего Госдепу понадобилось заявлять о "новом торговом пути" через Армению и Азербайджан?



Андрей Захарченко

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Ниязи Ниязов



США собираются проложить новый торговый путь из стран Центральной Азии через Армению и Азербайджан с тем расчетом, чтобы государства этого региона получили выход на мировые рынки в обход России и Китая.



Об этом, в частности, заявил помощник американского госсекретаря Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.



"Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", - заявил он.



При этом в ходе своего выступления он заострил внимание на том, что параллельно Белый дом намерен работать над тем, чтобы Армения дистанцировалась от своих традиционно прочных отношений с Россией.



"Значительная часть населения Армении выступает за дистанцирование от России. Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло", - признал Джеймс О’Брайен.



Между строк в таких откровенных заявлениях американского чиновника довольно высокого ранга читается следующее - "мы собираемся, во-первых, воткнуть как минимум одну военную базу, а лучше несколько, на Южном Кавказе, потому что мы всегда так поступаем, во-вторых, намерены выдавить отсюда России и Китай".



Все эти свои намерения США планируют реализовать к 2025 году.



Интересно, как именно и что конкретно могут сделать на Капитолийском холме в этом направлении, да еще при столь сжатых сроках? При том, что и Москва, и Пекин вряд ли будут просто стоять в сторонке и отстраненно созерцать всю эту американскую суету, равно как и Тегеран, да и, пожалуй, Анкара.



- У американцев еще есть рычаги влияния на мировую политику, - признает доктор исторических наук, специалист по внешней и внутренней политике государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов.



- Однако в настоящий момент ситуация на Южном Кавказе такова, что они при всем желании попросту не смогут реализовать эту свою идею без деятельного участия региональных игроков, и прежде всего - без участия в этом вопросе России и Турции.



Кроме того, создание такого сухопутного торгового пути уже давным-давно было анонсировано Москвой, Пекином, Анкарой, Тегераном, Баку в рамках региональной платформы "3+3" [три южнокавказских страны плюс три их соседа - авт.].



Поэтому, на мой взгляд, данное заявление функционера американского Госдепа следует рассматривать в первую очередь как просто стремление Америки приписать себе чужие лавры, поскольку строительство такого сухопутного пути, включающего в себя в том числе и пресловутый "Зангезурский коридор", уже давно ведется.



Так, мы видим, что сегодня его строительство осуществляется на деньги Азербайджана. Далее экономическая заинтересованность в нем появляется у России и Китая. А если еще и Армения оценит-таки все экономические плюсы такого пути, если он пройдет по ее территории, то и она сама будет принимать деятельно участие в его создании.



"СП": То есть слова О’Брайена - откровенная "пустышка"?



- На мой взгляд - да. У Вашингтона сейчас нет никаких эффективных политических рычагов влияния на регион Южного Кавказа. Более того, я уверен, что и экономических рычагов тоже нет. Иначе США уже профинансировали бы в какой-то степени и строительство "Зангезурского коридора", и Сюника.



Технологий, по всей видимости, у США тоже нет для воплощения этой идеи. Например, если в рамках этого пути будет укладываться железнодорожная колея, то это явно будет колея советского стандарта.



Но если все-таки США и влезут в организацию такого пути, то, с точки зрения обычного прагматизма, все ключевые игроки в регионе, полагаю, скажут им только "спасибо" за финансовые вливания в строительство. Россия, Азербайджан, Китай, Турция смогут решить часть своих региональных проблем за счет денег Вашингтона - ну разве это плохо, если учесть, что каких-то существенные для себя экономические или политические преференции Вашингтон от этого в любом случае вряд ли получит?



Азербайджан-то, например, один из главных интересантов такого торгового пути, намеревается и в БРИКС вступить, идут разговоры уже о ШОС помимо партнерства по диалогу.



Единственная более-менее ощутимая преференция для Белого дома от участия в строительстве сухопутного торгового пути из Центральной Азии на мировые рынки через Азербайджан и Армению - отрыв последней от России.



"СП": Разве официальный Вашингтон не понимает, что, делая такие заявления, он еще больше и стремительнее теряет свое реноме мирового гегемона? Зачем вообще такое заявлять?



- Я полагаю, что такое заявление продиктовано политическим моментом, чтобы продемонстрировать прежде всего армянской диаспоре в США в преддверии президентских выборов, что Вашингтон хоть что-то предпринимает на Южном Кавказе. Армянская диаспора в Америке достаточно внушительна, и ее голоса весьма важны как для демократов, так и для республиканцев.



Отсюда и заявления о попытках вовлечения Армении в орбиту своего влияния. Но это тоже все довольно туманно. Хотя бы потому, что в отношениях России и Армении довольно активно, помимо США, мутит воду еще и Франция, преследуя свои интересы.



"СП": А что вообще Западу надо от Армении? Ее ресурсы? Чтобы она стала "второй Украиной" после фиаско Киева?



- Тут целый огромный комплекс причин, я считаю. Во-первых, очевидные комплексы Запада по поводу армянской государственности. Довольно влиятельные армянские диаспоры и в Америке, и во Франции эту тему хорошо педалируют, но не в каком-то идеалистическом ракурсе, не в интересах самой Армении, а прежде всего в своих собственных интересах.



Но очевидно, что Армения, учитывая всю массу совместных армяно-российских проектов, просто-напросто не сможет оторваться от России. Армения не сможет развиваться как нормальное государство без России. Как и без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.



Что касается американцев, то они, наверное, пытаются каким-то образом "вытащить" Армению из-под влияния ее соседей в первую очередь из-за "иранского фактора".



Но Армения все-таки имеет с Ираном очень много общего, несмотря на кажущиеся религиозные и политические противоречия. Поэтому и тут американские расчеты на Армению в вопросе противостояния с Ираном выглядят несостоятельно.



На большее, пожалуй, американцы рассчитывать не могут. Потому что армянское правительство, даже и во главе с Пашиняном, понимает, что превращать Армению во вторую Украину смерти подобно, что она просто не выживет без емкого российского рынка.