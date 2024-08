Мудрый ответ: какой будет реакция Ирана на убийство Хании в Тегеране

15:33 02.08.2024 И получит ли Израиль поддержку со стороны США и западных союзников



Иван Дубровин



После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Иран оставил за собой право нанести ответный удар по Израилю, когда сочтет это "необходимым и целесообразным". По информации СМИ, верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи уже отдал приказ о прямом ударе по территории противника. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху предупредил: страну "ожидают сложные дни" и Израиль "готов к любому сценарию". Как Иран может ответить Израилю и разразится ли большой конфликт на Ближнем Востоке - в материале "Известий".



В Иране попрощались с лидером ХАМАС



1 августа в столице Ирана прошла церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, убитым в ходе ракетного удара накануне в Тегеране. Многотысячная толпа собралась на центральной улице города, по которой похоронная процессия проследовала в сторону главного символа столицы - башни Азади. Утром в стенах Тегеранского университета верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавил поминальную молитву над гробами Исмаила Хании и его телохранителя.



Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи совершает молитву на похоронах убитого главы ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеФото: Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office



Лидер ХАМАС погиб в среду утром 31 августа в своей резиденции в Тегеране, куда он прибыл по случаю инаугурации нового президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. Результаты предварительного расследования указывают на ответственность Израиля за гибель Исмамла Хании, который был убит ракетным ударом, сообщили иранские СМИ. Израиль в убийстве обвинили и лидеры Ирана, ХАМАС и ливанского шиитского движения "Хезболла". Правительство еврейского государства, к слову, пока официально не признало свою причастность к удару. Если верить итальянскому военному журналисту Элайдже Манье, израильские спецслужбы узнали местоположение Хании благодаря шпионской программе, внедренной в его телефон через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).



Косвенным подтверждением причастности Израиля к убийству или, по крайней мере, его заинтересованности в этом можно рассматривать слова его министра обороны Иоава Галанта, который сообщил 1 августа о ликвидации в середине июля Мухаммада Дейфа - лидера боевого крыла ХАМАС бригады "Изз ад-Дин аль-Кассама". "Это значительная веха в процессе ликвидации ХАМАС как военной и правящей силы в Газе […]. Мы не успокоимся, пока эта миссия не будет выполнена", - заявил Галант. ХАМАС же утверждает, что Дейф до сих пор жив.



В любом случае, по данным источников The New York Times, аятолла Хаменеи уже отдал указ о нанесении прямого удара по Израилю. Впрочем, когда этот удар состоится, до сих пор неизвестно. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран "оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону, чтобы в соответствии с международным правом решительно ответить на этот террористический и преступный акт, когда сочтет нужным и целесообразным". Дипломат подчеркнул, что Израиль никогда бы не решился на такой шаг без поддержки и одобрения Вашингтона.



США призвали стороны к сдержанности. По сообщениям CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану и ливанскому движению "Хезболла" послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства Хании. Канал уточняет, что сообщение сторонам согласился передать глава правительства и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. К слову, именно в Катаре - стране, где находится политический офис ХАМАС, - пройдут 2 августа похороны Исмаила Хании.



Позиция России в нынешней ситуации остается однозначной. Во время телефонного разговора с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани глава МИД РФ Сергей Лавров призвал "все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения".



Почему Иран не может не ответить на убийство Хании



Очевидно, однако, что ответ со стороны Тегерана последует, иначе это грозит стране огромными репутационными потерями, поскольку ей нанесли оскорбление на глазах у всего мира, убив человека, который находился в Иране в гостях, а к гостям на Ближнем Востоке, как известно, относятся с особым почтением. Кроме того, Израиль продемонстрировал и слабость ПВО республики, рассуждает глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.



- Ракета была запущена вне территории Ирана, и какое-то время летела и не была обнаружена силами ПВО. Мы в последнее время привыкли считать Иран мощным государством с современными системами вооружений. Это очень серьезный удар по престижу и имиджу страны, - отметил собеседник "Известий".



Иран уже атаковал Израиль в ответ на израильский удар по его консульству в Дамаске 1 апреля. Впрочем, тогда Тегеран готовил свое возмездие 13 дней. В итоге, по подсчетам ЦАХАЛ, Иран выпустил по Израилю в ночь на 14 апреля около 170 беспилотников и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ рапортовала, что 99% из них были сбиты. США, Великобритания, Франция и Иордания заявляли, что так же принимали участие в отражении атаки Ирана.



Ссылаясь на представителей Пентагона, The Washington Post пишет, что на фоне возможной эскалации ВМС США уже сосредоточили в регионе 12 военных кораблей. Среди них авианосец "Теодор Рузвельт", который с шестью эсминцами находится в Персидском заливе. Также пять кораблей стоят в Восточном Средиземноморье. В свою очередь, израильский премьер Нетаньяху заявил, что страну "ожидают сложные дни" и что Израиль "готов к любому сценарию".



Иначе выйти из этой ситуации, не прибегнув к "акту возмездия", Иран не может, считает Раджаб Сафаров. "Процесс пошел, и он должен завершиться логическим исходом. Никакие обещания, никакие заверения и никакие уговоры не могут заставить Иран отказаться от удара, поэтому этот удар будет нанесен в любом случае. К тому же на это имеется фетва духовного лидера аятоллы Хаменеи. Вопрос только какова будет его сила и когда это произойдет", - добавил он.



Почему США выгодно поддерживать Израиль



Не стоит забывать, что Иран так же не одинок в своем противостоянии Израилю. По сообщениям Reuters, 1 августа в Тегеране должна была пройти встреча представителей региональных союзников Ирана из Ливана, Ирака и Йемена. Речь идет, очевидно, о ливанской "Хезболле" - главной угрозе на севере Израиля, - а также о йеменских хуситах и "Исламском сопротивлении Ирака". Если хуситы периодически атакуют территорию израильского государства и его суда в Аденском заливе, то иракское движение уже не раз брало на себя ответственность за удары по американским базам.



Однако, по мнению политолога Роланда Биджамова, Иран и его союзники понимают расклад сил и не заинтересованы в том, чтобы первыми начинать масштабную войну, поэтому Тегеран попытается ответить зеркально на атаку 31 июля и продолжит "изнурять" Израиль и его союзников в Сирии, в Ираке, со стороны Ливана и в районе Ормузского пролива.



- Если противники Израиля нанесут мощный удар первыми, то ответом на это будет удар Израиля, США и его союзников. По сути, речь идет об аналоге НАТО на Ближнем Востоке. Фактически это уже имеет место быть. Мы видели это в апреле во время атаки Ирана на Израиль. Это прекрасно устраивает и НАТО, потому что это уже давно не трансатлантический блок, и он фактически стремится работать во всех регионах мира. Ближний Восток - это как раз самая удобная точка приложения для усилий блока НАТО. Это полностью совпадает с интересами США, потому что, судя по всему, они не способны в одиночку поддерживать Израиль, - объяснил он.



Эксперт полагает, что, независимо от исхода американских президентских выборов в ноябре, США продолжат играть роль "опекуна" Израиля. Нетаньяху в такой поддержке уверен, что доказывает и теплый прием, который был ему оказан в ходе его недавней поездки в Вашингтон. Роланд Биджамов не исключил, что именно эта поддержка позволила лидеру Израиля пойти на такое обострение ситуации. "Возможно, США координируют эту ситуацию, но возможно, что и хвост виляет собакой. Нетаньяху пытается создать новую реальность на Ближнем Востоке и пишет сценарии этих событий непосредственно под себя. Он - и режиссер, и сценарист, и в данном случае остальные стороны, в том числе и США вынуждены или подыгрывать ему, или делать хорошую мину при плохой игре", - заключил собеседник "Известий".

