|В Турции спустили на воду корвет для ВМС Украины "Гетман Выговский"
15:35 02.08.2024
В помощь "Мазепе" от султана: в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Выговский"
Вадим Москаленко. 01.08.2024
В Турции был спущен на воду корвет типа ADA "Гетман Иван Выговский", построенный для ВМС Украины.
Отмечается, что это второй из двух заказанных для Украины кораблей класса Ada. Первый – "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания в Турции и, по официальным данным, в этом году должен войти в состав ВМС ВСУ. Ожидается, что он "станет флагманом нового украинского флота".
Данные корабли предназначены для дозорной и конвойной службы, противолодочной – и ПВО военно-морских баз, а также пунктов базирования.
При этом на сайте Минобороны Турции сообщили о приеме командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.
Отмечается, что министр национальной обороны Яшар Гюлер принял Неижпапу, который "посетил Анкару по приглашению командующего военно-морским флотом вице-адмирала Эрджумента Татлиоглу".
Примечательно, что турецкая сторона демонстрирует бурную деятельность в отношении Украины. Фактически одновременно в Стамбуле министр торговли Турции Омар Болат встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, где стороны "подтвердили свою решимость увеличить объем взаимной внешней торговли до 10 миллиардов долларов".
"В этом направлении турецкие фирмы будут активно участвовать в реализации "Турецко-украинской целевой группы по восстановлению Украины", которую мы подписали в Стамбуле в январе этого года", – цитируют Болата турецкие СМИ.