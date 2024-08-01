В Турции спустили на воду корвет для ВМС Украины "Гетман Выговский"

15:35 02.08.2024

В помощь "Мазепе" от султана: в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Выговский"



Вадим Москаленко. 01.08.2024



В Турции был спущен на воду корвет типа ADA "Гетман Иван Выговский", построенный для ВМС Украины.



