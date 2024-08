Месть за Ханию будет необычной. Иран начинает охоту на Нетаньяху?

15:38 02.08.2024 Сергей Латышев



На куполе мечети Джамкаран в священном для шиитов городе Кум, к югу от Тегерана, реет красный флаг с надписью "О, мстители Хусейна". Это означает, что Иран жестко отомстит Израилю за подлое убийство в своей столице главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответ Ирана будет более дерзким, чем когда-либо в прошлом. С чего так, что грядет?



Действительно, почему? Потому что еще никогда Иран не был так унижен Израилем. Исмаил Хания, один из ближайших иранских союзников на Ближнем Востоке, приехал в Тегеран на инаугурацию нового президента. За несколько часов до своей смерти в резиденции в паре кварталов от парламента страны он в качестве приглашенного гостя участвовал в торжестве, на котором присутствовали свыше 100 зарубежных делегаций, вместе с президентом Масудом Пезешкианом и другими руководителями Ирана, справедливо считающими, что убийство Хании это предупреждение Израиля им самим.



Иранские власти объявили всеобщий траур в среду, четверг и пятницу по всей стране. Он также соблюдается на оккупируемых Израилем палестинских территориях и на части Йемена, подконтрольной движению хуситов "Ансар Аллах".



Да, это серьезно



Речь идет, как видим, не только о потере Тегераном ценного союзника, но и о страшном ударе по репутации Ирана в исламском мире. Неудобные вопросы своей власти задают и сами иранцы. Это вызов в особенности иранским силовикам, которые считали и публично заявляли, что с израильской агентурой в стране покончено.



Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи возглавляет молитву над гробами главы ХАМАС Исмаила Хании и его телохранителя. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Globallookpress



Произошло то, что требует совсем не символических ответов. Даже таких впечатляющих, но все же имевших характер "договорняка", как ракетные удары и атаки дронами по Израилю после уничтожения Тель- Авивом консульства Ирана в Дамаске с находившимися там иранскими военными. Уровень оскорбления и тяжесть удара по престижу Ирана таковы, что на этот раз они просто вынуждают Тегеран нанести реальный и очень болезненный для Израиля ответный удар.



Не стоит забывать и об этом



К тому же и международная ситуация (гнев в мире против Израиля за геноцид в Газе), и внутреннее положение в еврейском государстве (глубочайший раскол на сторонников и противников идущего ва- банк премьера Биньямина Нетаньяху, задумавшего теперь войну в Ливане) сейчас таковы, что этому даже благоприятствуют.



Поэтому сделанные в Тегеране грозные заявления - совсем не риторика, а информационная подготовка изощренной иранской мести. Тем более что если не дать однажды больно Израилю по рукам, он будет продолжать периодически делать такие бандитские выпады, каждый раз повышая планку, раз это ему фактически сходит с рук. Долготерпение Ирана закончилось. На этот счет в Тегеране царит полное единодушие. Судите сами.



Его слово - закон



Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, согласно его пресс-службе, заявил, что Израиль напросился на "суровое наказание", "и мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики Иран".



Со ссылкой на источники The New York Times сообщила, что утром 31 июля духовный лидер Ирана отдал приказ нанести удар возмездия по территории Израиля, поручив подготовить как планы нападения, так и обороны на случай, если конфликт расширится, и Израиль или США нанесут после этого свои удары по Ирану. Все, как видим, очень серьезно.



The New York Times: Духовный лидер Ирана приказал отомстить Израилю за Ханию, нанеся удар по его территории. Скриншот NYT



Предупреждение в ООН



Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом, чтобы решительно отреагировать на эти террористические и преступные действия, когда сочтет это необходимым и целесообразным,



- заявил на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель республики при Всемирной организации Амир Саид Иравани.



Самое важное в этом заявлении два последних слова - месть неизбежна, но она не будет немедленной, к ней надо хорошо подготовиться. Зачем Иравани вещал в СБ ООН, отлично зная, что США, Британия и Франция заблокируют заявление Совбеза с осуждением убийства Хании, что они и сделали?



Для того, чтобы оправдать иранскую месть: ООН умывает руки, преступного израильского деяния осуждать не хочет, ну тогда нам, как пострадавшей стороне, придется взяться за это дело самим. Это послание всему миру: ждите и не удивляйтесь, раз, все видя, не можете обуздать Израиль.



Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани прямо обвинил США в пособничестве Израилю в убийстве Хании. Видео: ТГ-канал "Пул №3"



Причем постпредство Ирана при ООН даже намекнуло в своем сообщении в X (ранее Twitter), что грядет:



Ответом, несомненно, станут специальные операции, более сложные и направленные на то, чтобы вызвать глубокое сожаление у преступника.



Президент и его вице



Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях,



- написал в X (ранее Twitter) президент Ирана. Для Пезешкиана это во многом личное:



Вчера я поднял его победоносную руку, а сегодня мне придется хоронить его, пронеся на своих плечах.



Президент имел в виду церемонию инаугурации, на которой лидер ХАМАС и он стояли вместе, держась за поднятые руки.



Гибель уважаемого главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является еще одним проявлением государственного терроризма и результатом замалчивания международным сообществом непрекращающихся преступлений сионистского режима, а также постоянного нарушения им международных норм,



- указал первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Это заявление опубликовано на его официальном сайте.



МИД и КСИР



Иранский МИД в своем заявлении решительно осудил "агрессивные действия сионистского режима" и подчеркнул, что Иран имеет "неотъемлемое право соответствующим образом отреагировать на это нападение, направленное против его суверенитета и территориальной целостности". Убийство израильтянами Хании, отмечается в документе, "не только грубое нарушение принципов и норм международного права и Устава ООН, но и серьезная угроза международному миру и региональной безопасности".



Ответом на убийство израильтянами Хании станут специальные операции, более сложные и направленные на то, чтобы вызвать глубокое сожаление у преступника. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Globallookpress



Весьма показательной является реакция Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который, конечно, будет на острие мести.



Несомненно, это преступление сионистского режима встретит суровый и болезненный ответ со стороны мощного и обширного фронта сопротивления, особенно исламского Ирана,



- приводит заявление КСИР агентство Tasnim.



Израиль, уничтоживший в один день двух своих опасных врагов - лидера ХАМАС в Тегеране и второго человека в "Хезболле" Фуада Шокра в Бейруте (Ливан), по словам его министра обороны Йоава Галанта, тоже "готовится к любому возможному развитию событий". Но у меня существуют большие сомнения, что эта подготовка будет успешной, так как попрание Тель-Авивом всех "красных линий" вынуждает его иранского врага ответить той же монетой.



Делаем выводы



В прошлом Иран чрезвычайно хладнокровно реагировал на израильские провокации, даже самые наглые, избегая ловушек, в которые израильтяне (и американцы) его заманивали, но постоянно повышая при этом уровень ответной реакции.



Так от ударов по израильским объектам в третьих странах Иран дошел до организации грандиозного "фейерверка" в небе над Израилем, использовав для этого - за единичными исключениями - свои устаревшие дроны и ракеты.



Был поврежден периферийный аэродром, жертв на земле практически не было. В том числе потому, что иранцы… предупредили Запад заранее о своей атаке, и целый ряд союзников Израиля, например, США, Британия, Франция и даже кое-кто из арабских стран помогли Тель-Авиву своими "зонтиками" спастись от иранского ракетно-дронового "дождя".



Все равно это был для Ирана колоссальный шаг вперед: над захваченной сионистами Палестиной появились первые "ласточки" мщения, показавшие всем, что грядет. Теперь же у Ирана есть железный повод, который является также его долгом, сделать следующий шаг, которому, повторим, и международная, и внутренняя обстановка в Израиле в настоящее время благоприятствуют.



Разумеется, ему будет предшествовать пауза, о чем иранцы уже предупредили. К операции возмездия надо хорошо подготовиться. Это во-первых. Во-вторых, удар по Израилю сейчас будет использован Тель-Авивом как повод для вторжения в Ливан, для чего уже собраны войска, чтобы вслед за ХАМАС попробовать ослабить "Хезболлу".



Поэтому Тегеран постарается не давать прямо сейчас Израилю повода для того, чтобы тот смог воспользоваться ответным ударом Ирана как оправданием для нападения на иранских прокси в Ливане. Держать большие военные силы долго у ливанской границы Израиль не сможет. Ему надо будет либо нападать, либо давать заднюю. Оба варианта Ирану на руку. И вот почему.



Что с того?



Уверен, что на этот раз Иран не будет наносить массированного удара по Израилю. Иранский удар будет точечным, став зеркальным ответом за Тегеран и Дамаск. Предупреждать на этот раз Тегеран никого не будет. Гиперзвук у Ирана есть, и израильскаяе ПВО ему не помеха.



Причем самая безопасная (в плане ответных действий Израиля и его союзников) цель для такого удара - это сам Нетаньяху. Его - за Газу и не только - ненавидят в мире, не любят за демонстративную жестокость на Западе и терпеть не может половина Израиля. Это он санкционировал убийство Хании, удар по иранскому консульству в Дамаске, расправы над иранскими учеными-атомщиками и много всего другого.



Близкие к КСИР ближневосточные ТГ-каналы публикуют фотографию Нетаньяху с подписью: "Мы положили на тебя глаз". Скриншот ТГ-канала "Свежести"



Если Иран устранит этого неугомонного политика его же методами, многие ему за это скажут спасибо - кто открыто, кто втихаря - и ничего особенно серьезного в ответ не устроят. Какой же это будет урок всем поджигателям войны!



Ну а если Израиль пойдет войной на Ливан, это даже облегчит месть Ирана. В этом случае "Хезболла" атакует Израиль волнами своих ракет, среди которых будет легче затеряться иранскому гиперзвуку. В таком случае это будет еще и помощь союзнику, которую от Ирана тоже ждут. Как видим, варианты у Тегерана имеются, а вот Нетаньяху, кажется, допрыгался до того, что стал мишенью, попасть в которую иранцам могут помочь и их враги.



А еще у Ирана, между прочим, появился новый повод стать ядерной державой. Если имеешь врагом Израиль, это необходимо.

