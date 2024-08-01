Как погибали оппоненты Израиля

15:53 02.08.2024

Громкие убийства радикальных исламистов



31 июля в Тегеране был убит глава политбюро радикального палестинского движения "Хамас" Исмаил Хания. Израиль не взял на себя ответственность за атаку. Начиная с 1950-х годов в разных странах мира произошло более 250 покушений и убийств радикальных исламистов, к которым, предположительно, имел отношение Израиль. Причастность к некоторым из них была подтверждена властями Израиля, в остальных Тель-Авив только подозревался.



В январе 1979 года в ходе операции "Моссада" "Гнев Божий" в Бейруте при подрыве автомобиля был убит глава организации "Черный сентябрь" Али Хасан Саламе, спланировавший захват израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году



В июле 1979 года в Канне агентами "Моссада" был застрелен глава просирийской палестинской террористической организации "Ас-Саика" и активист Организации освобождения Палестины (ООП) Зухейр Мохсен



В апреле 1988 года в ходе спецоперации на своей вилле в Тунисе был застрелен глава военного крыла Движения за национальное освобождение Палестиины (ФАТХ), заместитель председателя ООП Ясира Арафата и организатор многочисленных терактов Халиль аль-Вазир, более известный как Абу Джихад



В феврале 1992 года в Ливане в результате ракетного удара вертолетов ВВС Израиля по автоколонне был убит лидер движения "Хезболла" шейх Аббас аль Мусави



В октябре 1995 года у входа в гостиницу на Мальте агентами "Моссада" был застрелен основатель фундаменталистского террористического движения "Палестинский исламский джихад" (признано террористическим и запрещено в РФ) и его первый руководитель Фатхи Шкаки



В июле 2002 года в Газе ударом ВВС Израиля по дому был убит руководитель бригад Изаддина аль-Кассама (боевого крыла "Хамаса") Салах Шхаде. Играл центральную роль в основании движения



В марте 2004 года в Газе ракетным ударом с вертолета ВВС Израиля был убит духовный лидер и один из основателей "Хамаса" шейх Ахмед Ясин



В апреле 2004 года тем же способом был убит приемник Ясина - Абдель Азиз ар-Рантиси



В феврале 2008 года в Дамаске в результате взрыва автомобиля погиб начальник спецслужб "Хезболлы" и один из ее основателей Имад Мугния. Официально Израиль отрицает свою причастность к его ликвидации



В январе 2009 года в Газе в ходе бомбардировки ВВС Израиля погибли министр внутренних дел "Хамаса" Саид Сиам (на фото), начальник общей службы безопасности "Хамаса" Салах Абу Шрах и командир бригад Изаддина аль-Кассама Мохаммед Ватфа



В ноябре 2012 года в Газе в ходе операции ЦАХАЛа "Облачный столп" был убит командир военного крыла "Хамаса" Ахмед Джабари. Он считался ответственным за ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа



Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касем Сулеймани, убитый в Багдаде в январе 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США



В декабре 2023 года в Дамаске в результате ракетного удара ВВС Израиля был убит высокопоставленный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайед Рази Мусави, долгие годы работавший военным советником в Сирии



В апреле 2024 года в Дамаске в ходе авиаудара ВВС Израиля по иранскому консульству был убит бывший командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Реза Захеди. По заявлению иранской стороны, он стоял за организацией нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года