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Хуэйлен Тань: США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
15:54 02.08.2024

Business Insider
Германия

Америка сокращает поставки газа в Европу, срывая ее планы по отказу от российского топлива
BI: США сорвали планы Европы по отказу от российского газа

США сорвали планы Европы по отказу от российского газа, пишет BI. В 2022 году Соединенные Штаты стали основным поставщиком СПГ на континент, но сегодня все изменилось. Причина простая: американцы предпочитают отправляют топливо туда, где за него больше платят, то есть в Азию.

Когда Москва начала военную операцию на Украине, Европа пообещала отказаться от российского природного газа, но несмотря на это, до сих пор его закупает.

С начала вооруженного конфликта на Украине ежемесячные объемы импорта российского сжиженного природного газа (это переохлажденный природный газ, который можно перевозить судами по морю) практически не меняются и составляют от 850 тысяч до 1,6 миллиона метрических тонн. Такие данные приводит агентство Bloomberg. Тот факт, что Европа до сих пор закупает это топливо, показывает, насколько сложно мировому рынку энергоресурсов полностью отказаться от газа из России.

Безусловно, доля Москвы в европейском газовом импорте резко упала с началом боевых действий на Украине. До этого Европа импортировала из России более 40% потребляемого ею голубого топлива – в основном по трубопроводам. Для стран континента Москва была крупнейшим поставщиком энергоресурсов.

К концу прошлого года Европа импортировала из России примерно 15% от общего объема газовых закупок: 9% поступало по трубопроводам, а 6% в виде СПГ. Это существенно отличается от показателей первого квартала 2021 года, когда импорт трубопроводного газа составлял 43%, а сжиженного - 4% от общего объема потребления.

"Это значит, что некоторые страны-члены, не сумевшие или не захотевшие отказаться от зависимости, по-прежнему беззащитны перед Россией, которая превратила импорт энергоресурсов в средство давления", - написали в июне аналитики из Института Брукингса.

То обстоятельство, что Европа продолжает импортировать российский газ, отчасти объясняется изменениями в структуре спроса на это топливо. США, которые в прошлом году стали ведущим экспортером СПГ, перенаправили значительную часть своего экспорта в другие страны.

В июне 2022 года Соединенные Штаты впервые за все время поставили в Европу больше газа, чем Россия. Но потом разница в объеме поставок СПГ между двумя странами уменьшилась. В июле она сократилась до минимума, зафиксированного в период с конца 2021 года, что подтверждается предварительными данными о судовых перевозках из опубликованной во вторник аналитической записки Bloomberg.

В конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн - что не на много больше.

В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Для сравнения: в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего полтора миллиона тонн.

Объясняется это главным образом тем, что американские поставщики отправляют топливо туда, где больше платят, то есть, в Азию – там из-за летней жары цены выше европейских.

Спотовые партии СПГ с доставкой в Северную Азию оценивались на неделе до 26 июля в 12 долларов за миллион британских тепловых единиц (млн. БТЕ), о чем в понедельник сообщило агентство Reuters. Это на 17% выше цены спотовых партий с доставкой в Европу, которая в тот же период составляла 10 долларов и 30 центов за миллион БТЕ.

По данным аналитической фирмы Rystad, в конце июня поисками спотовых поставок активно занимались импортеры из Японии, которая является одним из основных покупателей СПГ. Это значит, что спрос вырос больше, чем прогнозировали импортеры, заключая долгосрочные контракты.

Азия стала "предпочтительным направлением" для газа из США с доставкой в августе и сентябре, написал старший аналитик Rystad Масанори Одака (Masanori Odaka).

Автор статьи: Хуэйлен Тань (Huileng Tan)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722603240


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