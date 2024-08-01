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Мужчины колотят женщин на законных основаниях. Первая трансгендерная олимпиада
15:57 02.08.2024

UnHerd
Великобритания

Поединки мужчин против женщин в боксе: станет ли это красной чертой?
UnHerd: на женском турнире Олимпиады по боксу выступят сменившие пол мужчины

Пестование ультралиберальных "просветительских" идей о небинарности пола приводит к более чем ощутимым результатам, пишет UnHerd. Особенно ярко они проявляются в спортивных соревнованиях вроде нынешней Олимпиады - когда вчерашние мужчины, "подкорректировавшие" свои хромосомы, избивают биологических женщин.

Последние десять лет вопрос о том, бинарен ли пол, стал одним из тех вопросов, на который мы, как предполагается, не можем дать верный ответ. Это что-то вроде теста, как и вопросы типа "Что есть женщина?" или "А голый ли король?": чем ты умнее, тем больше усилий приложишь, чтобы изобразить растерянность и замешательство.

Как учат нас бесчисленные "просветительские" статьи, верить в существование всего двух полов - это проявление неискушенности, простодушия и, пожалуй, даже расизма. Это подобно мысли о том, что заниматься математикой могут только мужчины, а ухаживать за детьми только женщины.

Такие аргументы могут показаться занятными профессиональным ученым - но они становятся совсем не смешными, если представить себе, что следствием утверждения об отсутствии границ между полами станет твоя покалеченная голова, которую вколотит тебе в плечи мужик с силой удара в три раза мощнее твоей. Тем не менее, Международный олимпийский комитет решил, что двум боксерам, являющимся биологическими мужчинами, в Париже будет позволено драться в женских категориях.

Алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юй-Тин ранее не прошли биохимические гендерные тесты. Их отстранили от участия в женском чемпионате мира по боксу за наличие хромосом XY. Непонятно, являются ли их утверждения о принадлежности к женскому полу целенаправленным обманом, или это связано с отличиями в половом развитии, поскольку ни та, ни другая спортсменка не считают себя трансгендерами. Тем не менее, состязаться с ними для женщин-боксеров - не только нечестно, но и небезопасно. Казалось бы, в такой момент отрицатели бинарности полов должны признать, что они зашли слишком далеко; но такой поступок с их стороны крайне маловероятен.

Включение мужчин в женские спортивные категории - это сложный и деликатный вопрос. Можно только посочувствовать людям с нарушениями полового развития, которых растили и воспитывали как женщин, а потом сказали, что биологически они мужчины. В последние годы, особенно в связи с усилением агрессивности и активности представителей транс-сообщества, включение мужчин в женские спортивные дисциплины начинает походить на доброе старое "право имею". Несомненные спортсмены-мужчины, такие как Лия Томас, Лорел Хаббард и Вероника Айви, бросают вызов зрителям, полагая, что те не осмелятся сказать очевидное. Они занимают женские места на пьедестале и забирают женские призы с наглым самодовольством, даже не пытаясь никого убедить, что это справедливо.

Те из нас, кто считал, что спортивные журналисты этого не потерпят, полагая, что при установлении половых границ женские тюрьмы и приюты неважны, но спорт священен, глубоко разочарованы. Кое-кто из этой журналистской братии активно выступает за включение мужчин в женские виды спорта, пусть даже их принадлежность к таким категориям не совсем достоверна. Возможно, это своеобразное возмездие женщинам, которые хотели заниматься спортом, когда он был уделом мужчин. Это такой хорошо знакомый антифеминистский аргумент: "Хотела быть такой же, как мужчины? Что ж, за язык тебя никто не тянул".

Безусловно, наступил момент, когда мы должны сказать: все, хватит. Вы бьете наотмашь не по гендерной бинарности. Вы лупите кулаками по лицу женщин.

Автор: Виктория Смит (Victoria Smith).

Источник - ИноСМИ
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