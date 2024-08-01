Беспилотная месть: Иранская "Ось сопротивления" пробьет израильскую ПВО

00:05 03.08.2024

Апрельская атака Тегерана покажется Тель-Авиву легкой разминкой



Константин Ольшанский



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.



Верховный лидер редко присутствует на заседании Высшего совета национальной безопасности. Обычно такое бывает во время серьезнейших кризисов, пишет "Нью-Йорк таймс" (New York Times). В частности, сразу после вероломного убийства США генерал-лейтенанта и лидера "Аль-Кудс" Кассема Сулеймани в январе 2020 года.



После заседание Хаменеи опубликовал заявление. Аятолла обвинил Израиль в покушении на суверенитет Ирана и поклялся нанести ответный удар.



Корпус стражей исламской революции (КСИР) также опубликовал заявление, в котором говорится, что на Израиль обрушится вся "Ось сопротивления". В нее, напомним, входят шиитские военизированные группировки во многих странах Ближнего Востока, от Бахрейна до Афганистана, самые крупные - в Ираке, Ливане и Сирии.



Иран поднял красный флаг имама Хоссейна над мечетью Джамкаран в Куме, что сигнализирует о намерении страны отомстить. Последний раз такое было после того, как США убили Сулеймани.



Подробности убийства Хании неизвестны, пишет американский Институт изучения войны (ISW). По одной версии, израильские агенты запустили начиненный взрывчаткой беспилотник, по другой, - ракету. Причем американцы считают, что снаряд или дрон были запущены с территории Ирана. Эксперты ISW подчеркивают: убийство Хании отражает степень проникновения Израиля в сферу безопасности Исламской республики и способность наносить удары по самым, казалось бы, защищенным целям на ее территории.



Лидер ХАМАСа прибыл с визитом на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Удар был нанесен, когда Хания находился на объекте спецназа "Аль-Кудс" на севере Тегерана, пишет оппозиционное издание Iran International.



После смерти Хании ХАМАС призвал все страны Ближнего Востока сплотиться в борьбе с сионистским режимом и пригрозил расширить войну против Израиля до "новых масштабов". Угрозы представляются вполне осуществимыми.



Американские эксперты из ISW пишут, что одним из самых опасных вариантов ответных действий Тегерана и его союзников был бы крупномасштабный комбинированный удар беспилотниками и ракетами по израильским военным объектам.



Иран также может начать атаку, аналогичную той, которую он провел против Израиля в апреле этого года. Тогда, напомним, было задействовано около 300 дронов, баллистических и крылатых ракет.



Иран может нанести удар по нескольким объектам в Израиле или сконцентрировать огонь на конкретной цели. Этот сценарий также будет включать одновременные атаки со стороны других членов "Оси сопротивления", таких как "Хезболла", "Ансар Алла" (хуситы) и поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии, прогнозирует ISW.



Комбинированными ударами с нескольких направлений можно очень сильно перегрузить израильскую ПВО. По сравнению с таким прессингом апрельская атака будет выглядеть легкой разминкой. Тогда Тегеран отомстил за израильский удар по территории его посольства, в результате которого погибли несколько иранских военачальников в Дамаске.



В апреле Штатам и Израилю стоило колоссального труда защититься от нападения, да и то лишь потому, что ударным беспилотникам потребовалось несколько часов, чтобы достичь территории еврейского государства. У атакованных было время подготовить оборону и перехватить большинство дронов.



Однако теперь, пишет группа американские эксперты по Ближнему Востоку из ISW под руководством Джоанны Мур, у израильтян не будет времени подготовиться. Когда все члены "Оси сопротивления" запустят группы боевых дронов из Ирака, Ливана, Йемена и Сирии в сторону Израиля, израильская ПВО захлебнется.



Причем "Хезболла" может быть особенно заинтересована в участии в такой атаке, если учесть ее желание отомстить Израилю за убийство Фуада Шукра в Бейруте. Генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла также заявил, что война с сионистским режимом вступила в "новую фазу". По словам генсека, "Израиль даже не понимает, до какой степени он пересек красные линии", пишет Iran International.



"Хезболла" и "Ансар алла", нанося регулярные удары по Израилю, имеют целью как раз прощупать слабые места его РЭБ и ПВО. Как пишет ISW, вся информация от поддерживаемых Ираном группировок может стекаться в один центр принятия решений.



"Иран убежден: у него нет другого выбора, кроме как нанести жесткий ответный удар для сдерживания дальнейших израильских атак, защиты своего суверенитета и сохранения авторитета в глазах своих региональных партнеров", - заявил "Нью-Йорк таймс" Али Ваез, директор иранской программы в Международной кризисной группе (ICG).