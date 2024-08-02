Олимпиада в Париже: грязь, нищета и либеральная повесточка

00:16 03.08.2024

Александр Ростовцев. 02.08.2024



Скандальная церемония открытия Олимпийских Игр в столице Франции породила среди комментаторов расхожую фразу о надругательстве над христианством. Давайте будем смотреть шире: некрофильский и ЛГБТ+ перформанс с поющей отрубленной головой Марии-Антуанетты и бодипозитивной еврейкой-лесбиянкой в роли Христа, задействованная с кучей прочей нечисти в сцене тайной вечери, вызвали приступ тошноты у всех психически адекватных людей, включая многочисленную армию атеистов. Ибо, как верно заметил один известный деятель культурки, "тщательнее готовиться надо", да еще и меру знать.



Достойное Содома и Гоморры зрелище не имело никакого отношения к большому спортивному празднику и находилось где-то очень далеко от декларируемых олимпийским движением идеалов дружбы и сотрудничества стран и народов. Впрочем, в МОК с этим мнением не согласны: по их мнению, открытие было великолепным и с соблюдением всех идеалов олимпизма.



Либертарианский движ и тесно связанные с ним ЛГБТ+ экстремисты сформировали собственную религию, выдрав с мясом и "творчески переосмыслив" в свою пользу многие христианские притчи и ценности, что и показало некрофильское и драг-шоу на церемонии открытия Олимпиады.



Ублюдок! Иисус бьет Томаса Баха по башке за такое открытие Олимпиады



Наиболее упоротые адепты либерды, вроде американской актрисы Вупи Голдберг, призвали адекватное большинство "не смотреть открытие Олимпийских Игр, если вас это коробит", фактически сведя всемирный спортивный праздник к междусобойчику ЛГБТ+ и еще более вонючей группы поддержки извращенцев.



Не успела начаться Олимпиада, как в прессу захлестнули массовые жалобы и проклятия спортсменов. Как оказалось, принимающая сторона сосредоточила усилия на точке, далекой от спорта и обеспечения гостям комфортных условий, поставив во главу угла экологичность, "пробуждение" и экономичность, граничащую с крайним скупердяйством.



О картонных кроватях и ужасных матрасах в спортивных общежитиях пресса писала много и смачно. Попутно выяснилось, что принимающая сторона, в целях экономии и экологичности, решила кормить атлетов веганским силосом, урезав до минимума потребление мяса, что повлекло исход отдельных спортсменов и даже целых команд из олимпийской деревни в более комфортабельные гостиницы и пансионы. Итальянский спортивный комментатор, озвучивая соревнование пловцов в бассейне, пожаловался на отвратительный кофе, которым потчуют гостей в олимпийской деревне, предположив, что его варят на воде из Сены.



Пишут, что властям Парижа кое-как удалось снизить загрязнение реки, однако дожди, пролившиеся на французскую столицу, смыли в Сену уличную грязь и мусор. На этом фоне заплыв триатлонистов в реке выглядел форменным издевательством. Многие спортсмены позже признались, что, наглотавшись воды из Сены, не смогли сдержать рвотных позывов как во время заплыва, так и после финиша. Сообщают, что спортивные врачи выдают олимпийцам конские дозы антибиотиков.



Чем еще запомнится ОИ-2024? Возвращением в большой спорт голландского педофила, включенного в национальную сборную по пляжному волейболу. Триумфальной "победой" боксера-трансгендера над биологической женщиной-спортсменкой.



Возвращением в спортивную гимнастику открытой допингистки Симоны Байлз. Занятно, что Байлз, по сообщениям СМИ, как-то обошел своим вниманием строгий допинг-контроль, в отличие от ее соперницы китаянки, которую остервенело проверяли на следы запрещенных препаратов несколько раз. Примечательно, что, во время квалификационных соревнований 28 июля, Бейлз повредила лодыжку, и с мрачным видом обратилась за помощью к личному врачу. Чем подлечил Байлз американский айболит, неизвестно, но качковатая гора мяса показала невероятный результат в многоборье - 59,566 балла. Она не провалилась ни в одном упражнении, сделав заявку на выход во все финалы.



Если дело и дальше пойдет в том же духе, Бейлз может обойти по количеству олимпийских медалей нашу спортивную легенду Ларису Латынину, умудрявшуюся одерживать победы без допинга и поблажек.



В общем, олимпийское движение скатилось в хтонический маразм при полном одобрении МОК и его главы Томаса Баха. Если учесть, что следующая летняя Олимпиада будет проходить в Лос-Анджелесе, можно предположить, как легко ее организаторы пробьют днище, достигнутое на соревнованиях фриков в Париже.



Впрочем, не все так беспросветно. 29 июля у Эйфелевой башни, прошла акция французских граждан, возмущенных надругательством над человеческой моралью и самим здравым смыслом. Примечательно, что в рядах протестующих были люди из разных социальных слоев и расовой принадлежности. Макронистам-глобалистам, действующим по указке американского "глубинного государства", удалось обозлить и сплотить, пусть на время, французское общество против плясок Содома и Гоморры на основополагающих человеческих ценностях. И если из этой искры суждено разгореться пламени, то так тому и быть!