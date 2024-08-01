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В Киргизии раскритиковали идею ограничить работу мигрантов в России, - РБК
00:31 03.08.2024

В Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС при ограничении работы мигрантов в России
Киргизии будет сложно обосновать гражданам смысл членства в ЕАЭС в случае принятия ограничений на работу мигрантов в России, заявил вице-премьер. Ранее в Госдуме предложили запретить трудоустройство иностранцев в ряде отраслей

Киргизия надеется, что возможные ограничения на работу мигрантов в России не распространятся на ее граждан, в противном случае будет "очень сложно обосновать народу смысл участия в ЕАЭС", написал вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в X (ранее Twitter).

"Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Госдуме России поправки и ограничения не относятся к гражданам Киргизии. Согласно основополагающим принципам ЕАЭС, наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции. Договор о ее создании был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу с 2015-го. Предшественником организации является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2023 году членство приостановила Армения.

31 июля председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который запрещает мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, а также школьного и дошкольного образования.

В пояснительной записке авторы ссылаются на разницу образования и практики в российских и зарубежных учреждениях, отличия медицинских терминов от "бытового русского языка" и "низкий уровень личной ответственности" иностранцев. Что касается запрета на образовательную деятельность, в документе говорится, что "иностранные граждане не обладают необходимым опытом, ценностным и культурным багажом для передачи традиционных российских ценностей нашему подрастающему поколению".

Законопроект также предлагает установить запрет на трудоустройство мигрантов курьерами в случае, если зарплата превышает 100–120 тыс. руб. Авторы инициативы выступили за ограничения для иностранцев на оказание услуг по перевозке пассажиров из-за возможного неудовлетворительного уровня "знаний и навыков", а также за запрет на некоторые виды деятельности с доходом выше среднего и за приоритетное предоставление рабочих мест гражданам России. В пояснительной записке не уточнили, о каких еще видах деятельности идет речь.

Ужесточение риторики российских властей в отношении мигрантов произошло после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. В частности, Госдума одобрила специальный режим высылки иностранцев при нарушении закона. Депутаты также предлагают ввести двухлетнюю службу в армии для натурализованных граждан и лишать российского паспорта за отказ от постановки на воинский учет.

Президент России Владимир Путин отмечал необходимость обсуждения миграционной политики. По его словам, страна нуждается в квалифицированных специалистах "со знанием языка и традиций". При этом он признал потребность в мигрантах на фоне кадрового дефицита и ограничения роста экономики.

Источник - РБК
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