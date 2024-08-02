Оборотная сторона Олимпиад, - Вл.Малышев

00:33 03.08.2024 02.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Некогда популярные спортивные соревнования уже давно превратились в политическое оружие Запада и арену для расправ с неугодными



В ходе прошедшей 24 июля 142-й сессия МОК кандидатура Франции была одобрена в качестве места проведения Зимних олимпийских игр 2030 года (предполагаемые районы – Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег). Вступление решения в силу отложено до предоставления государственных финансовых гарантий, которые должно выдать новое правительство после 1 октября и утвердить Национальное Собрание не позднее 1 марта 2025 года.



Но уже сегодня в СМИ идет широкая пиар-кампания, направленная на продвижение имиджа Франции как успешной спортивной державы – и это несмотря на многочисленные скандалы, сопровождающие Олимпиаду нынешнюю. Предполагается, что "эконом" вариант Зимних игр 2030 года (1,5 млрд. евро) будет использовать уже имеющуюся спортивную инфраструктуру, построенную к февральской Олимпиаде 1992 года в Альбервилле. Выглядит это, мягко говоря, крайне сомнительно, учитывая текущие социально-экономические процессы и мигрантский кризис, охвативший многие районы современной Франции.



Впрочем, конечно же, дело не только в полчищах крыс и тараканов, грязных реках или всплеске преступности, которую уже успели ощутить многие прибывшие на ристалища спортсмены. Все это – не более чем отражение неумолимого заката современного Запада, ведущего к крушению многих созданных им мифов. Одно из ярких свидетельств тому – как раз нынешняя позорная Олимпиада в Париже, церемонию открытия которой уже окрестили "балом Сатаны" (что будет через шесть лет – можно только догадываться!). Долгие годы во всем в мире, в том числе и в нашей стране, возрожденные Олимпийские игры нового времени изображали как праздник мирового спорта, продолжение традиций античности, когда во время Олимпиад прекращались все войны, как важнейшее событие, укрепляющее мир и дружбу между народами. Однако на самом деле это уже давно не так. А точнее, таким событием Олимпиада фактически и не была никогда. Олимпиада новейших времен, возрожденная французом Пьером де Кубертеном, возникла и всегда была для Запада, прежде всего, политическим оружием для утверждения своего превосходства и для наказания неугодных.



После сатанинского шоу, в которое превратилась церемония открытия Олимпиады в Париже, с негодованием заголосили о предательстве "заветов Пьера де Кубертена" и забвении "истинных принципов олимпизма". Однако кем на самом деле был этот "отец Олимпиад"? С какой целью им были провозглашены эти самые "принципы" и в чем на самом деле они состояли.



Выходец из аристократической семьи, Кубертен рассматривал спорт совсем не с той точки зрения, которую ему постоянно приписывают. Предлагая французскому правительству проведение Олимпиад, он в своем докладе изложил четыре главных принципа: "религиозность" (служение высшей идее, стремление к идеалу совершенства), "элитность" (победа одиночек в благородном рыцарском поединке с равными условиями для всех участников), "праздничность" (фестиваль "весны человечества" раз в четыре года) и "прославление красоты" (включение в программу спортивных состязаний культурной программы). Так что ни о какой "мирной инициативе" речь не шла. Мало того, когда началась Первая мировая война этот "пацифист", каким почему-то считают Кубертена, сам охотно пошел служить во французскую армию.



А потому не случайно, что вскоре Кубертен оказался горячим поклонником Гитлера. Он активно сотрудничал с гитлеровским режимом во время Берлинской олимпиады 1936 года. Намеревался даже завещать права на свои книги Третьему рейху. Выступая по радио, он назвал Гитлера "одним из лучших творческих духов нашей эпохи". А в своей речи на закрытии Олимпиады 1936 года Кубертен открыто выразил поддержку германскому нацистскому режиму: "…Вспомним о храбрости, так как храбрость была необходима для преодоления трудностей, с которыми фюрер встретился с момента, когда выставил требование: „Хотим строить", чтобы противостоять нелояльным и подлым нападениям тех, кто пытается остановить прогрессивное созидательное дело", – заявил основатель МОК.



Конечно, он тогда еще не видел нацистских лагерей смерти, однако что представляла на самом деле из себя гитлеровская Германия, где прочно утвердилась диктатура, было уже всем ясно. Тем не менее Кубертен открыл в Германии Олимпийский институт, передал туда все свои труды и одобрил идею всегда проводить Олимпийские игры в этой стране. Незадолго до смерти Кубертен написал Гитлеру благодарственное письмо, почтительно обращаясь к нему "Ваше Превосходительство (Votre Excellence)". Основатель Олимпиад современности, которого у нас до сих пор почему-то восхваляют, ненавидел СССР, не допуская советские команды к участию в олимпийском движении. Не случайно, что после Олимпиады в Берлине во Франции была выпущена почтовая марка, на которой Кубертен изображен вместе со спортсменом, который поднимает руку в нацистском приветствии.



Известный в прошлом баскетболист Любодраг Симонович в своей книге "Олимпизм и Новый мировой порядок" писал: "У Кубертена была особая причина быть воодушевленным берлинскими Олимпийскими играми. Организаторы игр заказали отливку огромного колокола, на котором находился орел с распростертыми крыльями, держащий в когтях олимпийские кольца. Под ними по ободу колокола металлическими буквами написано обращение: "Я созываю молодежь всего мира!" Олимпийский стадион в Берлине становился, таким образом, похожим на современную церковь, в которой будет проведен один из самых театрализованных религиозных обрядов нового времени – нацистские Олимпийские игры. Они были олицетворением идей, за которые всю жизнь боролся Кубертен".



В Гитлере и его фашистском режиме Кубертен видел возможность полного претворения в жизнь своей элитаристской философии. Гитлер, его идеи расового господства и практика фашизма были для Кубертена величайшей гарантией того, что его дело и его идеи будут жить в будущем. В конце концов, поход Гитлера на Восток, в Россию, не был походом одной только Германии. Вместе с Гитлером шла вся Европа, места в обозе хватило всем, включая и Олимпийское движение. Вот почему Советский Союз вплоть до хрущевской "оттепели" брезговал участвовать в Олимпийских играх. Однако позже о нацистском прошлом Олимпиады "забыли", и наши спортсмены вместе с другими рванули за призрачным олимпийским золотом.



Кубертен умер в 1937-м, но поддержка нацизма в МОК не умерла вместе с ним. Уже после войны МОК возглавил американец Эйвери Брендедж, который публично поддерживал нацизм и считал запрещенную в России книгу Mein Kampf Адольфа Гитлера выдающимся произведением.



Есть в биографии основателя МОК и другие эпизоды, которые не соответствуют его общепринятому благородному имиджу. Так Кубертен был категорическим противником выступления на Играх женщин. "Олимпиада с женщинами непрактична, неинтересна, неэстетична и неправильна", – говорил основатель МОК. В итоге феминистки в 1921 году были вынуждены провести собственные Игры. Кроме того, французский барон стоял у истоков противостояния любительского и профессионального спорта, которое отравляло жизнь тысячам спортсменов на протяжении десятков лет.



Есть и еще показательная деталь в биографии Кубертена. Основатель олимпийского движения был масоном высокой степени посвящения, его наставники и соратники изначально формировали олимпийское движение в качестве глобального оккультного действа. Искусственно возрождались языческие игрища, запрещенные в конце IV века христианским императором Феодосием I Великим. Квазирелигиозная концепция олимпизма в рамках строительства некой "новой духовности", де-факто оказалась претензией на создание всемирного культа. А по сути, олимпийское движение еще во времена его зарождения рассматривалось его создателями как один из элементов глобального подчинения мира элитарной элите "избранных". Кстати, именно это и привлекло в олимпизме от Кубертена Адольфа Гитлера, ярого приверженца оккультизма. И именно это и подтвердила сатанинская церемония открытия Олимпиады – 2024 в Париже, когда все маски были окончательно сброшены.



Мало того, как стало известно, несмотря на возмущение во всем мире церемонией открытия нынешней Олимпиады в Париже, власти Франции намерены этот шабаш продолжить. Как сообщил греческий информационный портал Pronews, "несмотря на международный резонанс, когда церемонией открытия остались довольны только сторонники вокизма, французы готовятся бросить вызов еще и церемонии закрытия Игр".



Ссылаясь на французскую газету L'Équipe, греческое издание пишет, что на церемонии закрытия, которая состоится 11 августа, французы перенесут нас в мир без Олимпийских игр. Сценарий церемонии закрытия, на которой все исполнители будут одеты в черное, отмечает Pronews, не только не оставляет привычной нотки оптимизма, но предсказывает антиутопическое будущее человечества без Олимпиады. Зрители на французском стадионе, заплатившие за билет стоимостью от 45 евро до 1600 евро, а также миллионы телезрителей "погрузятся" в мир пессимизма, разрушения и руин, где Олимпийским играм нет места.



Что ж, это и не удивительно. Ведь нынешняя Олимпиада в Париже, по сути, никакой не праздник спорта, а его похороны. И похороны мифа о Европе как цитадели христианства, демократии и свободы.



К тому же Олимпийские игры уже давно были оружием Запада для утверждения своей гегемонии и наказания непокорных. Первые изгои Олимпиад появились сразу после Первой мировой войны. Можно сказать, что недопущение к соревнованиям в 1920 году Германии, когда она еще не стала нацистской, и ее союзников стало своего рода наказанием для этих стран. Уже тогда МОК проявил себя, как выразитель воли мировой политической элиты. Причем, помимо Германии, Австрии, Венгрии, Турции и Албании, подобная участь постигла в 1920 году и СССР. Тогда в Антверпен не смогли поехать восемь советских атлетов. Москва, выражая протест, отказалась тогда от участия в Олимпийских играх в Париже. В следующий раз советские спортсмены появились на Олимпиаде лишь в 1952 году в Хельсинки.



А вот после Второй мировой, в 1948 году, МОК уже не допустил к играм агрессоров в лице Германии и Японии, хотя эти страны уже были разгромлены. Затем случился бойкот со стороны сразу восьми стран. В 1956 году Олимпиаду в Мельбурне проигнорировали Египет и Иран, Ливан и Камбоджа, которые были вовлечены в Суэцкий кризис. Также свой протест продемонстрировали Нидерланды, Швейцария и Испания, которые протестовали введение советских войск в Венгрию, где произошел фашистский мятеж. Китай не пожелал участвовать в Олимпиаде наряду со спортсменами из Тайваня. Затем был бойкот со стороны Индонезии и Северной Кореи на играх в 1964 году. Случились санкции МОК и по отношению к ЮАР. Также было заблокировано участие России в Олимпиаде в Мехико в 1968 году. В 1980 году Олимпиаду в Москве бойкотировали США и их союзники. Спортивные соревнования на Олимпиадах постоянно велись на одном поле с политическими играми. Был даже придуман специальный механизм наказания неугодных: допинговое агентство ВАДА, которое, используя всякого рода провокации и подтасовки, подвергала гнусной дискриминации российских спортсменов. Ну а как МОК в угоду США и их союзникам "наказывает" Россию сегодня, уже всем известно.



А потому не случайно, что после всего этого и сатанинского шабаша в Париже возникает закономерный вопрос: а нужны ли нам сегодня такая Олимпиада и такой МОК? Источник - fondsk.ru

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