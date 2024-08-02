|Нурлан Джанекенов стал Гендиректором Ассоциации KAZENERGY и др. назначения в РК
00:50 03.08.2024
Кадровые перестановки
Новые назначения в Администрации президента, Ассоциации KAZENERGY, АО "БАСТ", АО "ЛОТТЕ Рахат", АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
02.08.2024 / кадровые перестановки
"Ак Орда", 1 августа
Распоряжением Главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим Отделом защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан.
---
Распоряжением Главы государства Сандалов Куат Жалалитденович назначен заведующим Отделом развития цифровизации Администрации Президента Республики Казахстан.
---
Нурлан Джанекенов стал исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации KAZENERGY
kazenergy.com, 1 августа
Джанекенов Нурлан Джусупович родился в 1972 году в г. Талдыкорган.
Окончил Казахскую государственную академию управления; Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК (КИМЭП).
Трудовую деятельность начал в 1995 году главным специалистом "Эксимбанк Казахстан".
В 1998-1999 гг работал главным экономистом Национального банка Республики Казахстан.
В 1999-2002 гг – менеджер-бухгалтер Операционной структуры "Казахойл – ЯННК" (геологоразведка).
В 2002-2004 гг – главный менеджер департамента бюджетирования АО "НК КазМунайГаз".
В 2004-2012 гг – директор департамента перспективного развития АО "РД КазМунайГаз".
В 2012-2013 гг – генеральный директор ТОО "Карповский Северный" (геологоразведка).
С апреля 2013 года – директор департамента, управляющий директор, финансовый директор Ассоциации "KAZENERGY".
---
Фомичев С.Н. избран президентом АО "БАСТ"
KASE, 31.07.24
АО "БАСТ" (Абайская обл.), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 15 июля 2024 года Фомичев С.Н. избран президентом компании.
--
Изменен состав Правления АО "ЛОТТЕ Рахат"
KASE, 31.07.24
АО "ЛОТТЕ Рахат" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 30 июля 2024 года Шумкин К.В. исключен из состава Правления компании.
С учетом внесенного изменения Правление АО "ЛОТТЕ Рахат" состоит из шести человек: Ахраров А.А., Рю Хакхи (RYU НАКНЕЕ), Им Вонхек (YIM WONHYEOK), Нургазиев М.М., Оразбаева Ж.Б., Рахимова Д.Т.
---
Мендыбаев М.С. избран председателем Совета директоров АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
KASE, 01.08.24
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 24 июля 2024 года Мендыбаев М.С. избран председателем Совета директоров компании.