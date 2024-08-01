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|Киргизия. Эрмат Джумаев назначен полпредом президента в Таласской области
00:52 03.08.2024
Бишкек (АКИpress) – Джумаев Эрмат Джумаевич назначен полномочным представителем президента в Таласской области.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Другим распоряжением президента Эрмат Джумаев освобожден от должности мэра города Талас.
32-летний Эрмат Джумаев был депутатом Каракольского городского кенеша, работал директором Каракольского муниципального предприятия "Зеленстрой". 11 ноября 2020 года распоряжением премьер-министра Садыра Жапарова назначен и.о. мэра города Каракол, 13 мая 2023 года распоряжением президента Садыра Жапарова назначен мэром города Талас.