Киргизия. Эрмат Джумаев назначен полпредом президента в Таласской области

00:52 03.08.2024

Бишкек (АКИpress) – Джумаев Эрмат Джумаевич назначен полномочным представителем президента в Таласской области.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.



Другим распоряжением президента Эрмат Джумаев освобожден от должности мэра города Талас.



32-летний Эрмат Джумаев был депутатом Каракольского городского кенеша, работал директором Каракольского муниципального предприятия "Зеленстрой". 11 ноября 2020 года распоряжением премьер-министра Садыра Жапарова назначен и.о. мэра города Каракол, 13 мая 2023 года распоряжением президента Садыра Жапарова назначен мэром города Талас.