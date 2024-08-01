Кейтлин Джоунстоун: Похоже, Израиль готов покончить с собой

01:02 03.08.2024

Кейтлин Джоунстоун: Похоже, Израиль готов покончить с собой

Террористическую политику Тель-Авива осуждают даже американцы



Израиль снова организовал серию убийств: в среду в результате авиаудара погиб политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, приехавший в Тегеран на церемонию инаугурации нового президента Ирана. Израиль также утверждает, что организовал убийство командира "Хезболлы" Фуада Шукра, погибшего в результате авиаудара по Бейруту вечером 30 июля.



Теперь Иран и Ливан должны решить, каким будет ответ на эту агрессивную провокацию. Верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи пообещал "суровое наказание" и, по всей видимости, поставил атаку в один ряд с гибелью иранских чиновников в Дамаске, убитых Израилем в апреле, что вызвало массированный ответный удар с применением беспилотников и ракет со стороны Ирана.



"Ответом на убийство будут специальные операции - более жесткие и направленные на то, чтобы внушить преступнику глубокое раскаяние", - говорится на официальной странице иранского правительства в сети X.



Апрельская атака Тегерана покажется Тель-Авиву легкой разминкой

По словам журналиста Барака Равида в Axios, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что "Израиль не стремится к войне", но ЦАХАЛ по-прежнему готов отразить любую атаку "Хезболлы" - что-то вроде игры в пострадавшего, которую после двух громких убийств, последовавших друг за другом, способен исполнить только еврейский чиновник.



Принято считать, что израильтяне предпочли бы избежать новой крупной войны, пока основные силы заняты в Газе, но их действия, безусловно, свидетельствуют об обратном. Или, если на то пошло, о готовности завершить военную операцию в Газе.



Несколько интересных комментариев об истории с убийством Хании, которая продолжает разворачиваться:



"Политические убийства и непрекращающиеся атаки на мирное население в Газе одновременно с переговорами заставляют задать вопрос, как посредничество в этих переговорах может быть успешным, если одна сторона убивает переговорщика другой стороны?", - написал в своем аккаунте премьер-министр Катара, где Хания проживал до своей гибели.



"Значит, Израиль убивает политического лидера и ключевого участника переговоров от ХАМАС и хочет, чтобы мы поверили в серьезность израильтян относительно прекращения огня?" - удивляется Медея Бенджамин из Code Pink.



- "И он [Израиль] совершает это убийство на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, который выступал за улучшение отношений с Западом. Вместо прекращения огня и региональной деэскалации Нетаньяху нацелился на полномасштабную войну".



"Заявлять, что они хотят прекращения огня, а затем убить того, с кем они вели переговоры об этом - довольно ясная характеристика того, насколько серьезно Израиль относится к дипломатии", - пишет в соцсети Алекс Шамс из Ajam Media Collective.



"Убить Ханию в Тегеране сразу после бомбежки в Бейруте, типа… они намеренно развязывают региональную войну, к которой совершенно не готовы, или это снова принципиальная неспособность спрогнозировать возможные последствия своих действий? В любом случае, это самоубийственная глупость", - считает Криста Петерсон.



"Есть еще секретная третья опция: они знают, что не смогут вести эту войну, но могут сделать ситуацию достаточно плохой, чтобы американцам пришлось вмешаться", - отвечает Кристе Мэттью Петти.



Это вовсе не кажется безосновательным после оглушительных аплодисментов Нетаньяху на прошлой неделе за его лживую речь в оправдание геноцида перед Конгрессом.



За последние десять месяцев мы не видели от Вашингтона никаких признаков того, что он оставит Израиль обороняться своими силами в случае, если ряд эскалаций приведет к крупной войне с Ливаном и/или Ираном.



Что ж, еще увидим.



Автор: Кэйтлин Джонстоун - Caitlin Johnstone - независимая австралийская журналистка. Свои тексты готовит в соавторстве с мужем, американским гражданином Тимом Фоули (Tim Foley).



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Перевод Анны Полуниной