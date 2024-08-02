ВВС Израиля разбомбили сирийскую авиабазу Ад-Дабаа

07:21 03.08.2024

ЦАХАЛ нанес удар по авиабазе Ад-Дабаа в Сирии, там бушует мощный пожар - паблики



Пожар на территории авиабазы в городе Эль-Кусайр на западе Сирии. Иллюстрация: ТК "Военный обозреватель"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по авиабазе Ад-Дабаа в Сирии, возле границы с Ливаном. Об этом сообщает телеграм-канал "Милитарист".



Авиабаза используется, согласно отмечается, для переброски боеприпасов "Хезболлы".



"Мощный пожар вспыхнул на территории авиабазы в городе Эль-Кусайр на западе Сирии, которая была атакована истребителями ВВС Израиля", - сообщает, в свою очередь, телеграм-канал "Военный обозреватель".



Официальной информации пока нет.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/08/02/cahal-nanes-udar-po-aviabaze-ad-dabaa-v-sirii-tam-bushuet-moshchnyy-pozhar-pabliki