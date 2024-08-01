Спортивный дух мертв. Все желающие получили индульгенцию на его попрание, - А.Назаров

09:28 03.08.2024

Александр Назаров

Больше 30 лет работает в советских и российских средствах массовой информации.



1 августа 2024



Хотели равенства - получите и распишитесь. Итальянская боксерка (или как нынче правильно говорить?) Анджела Карини продержалась на олимпийском ринге против соперницы меньше минуты, а потом заплакала от боли. Хотя, в общем-то, спортсмены, дошедшие в боксе до такого уровня, обычно не плачут.



Анджела Карини

Но обычно и соперниками женщин-боксеров выступают тоже женщины. В этом же поединке против Анджелы вышла/вышел Иман Хелиф, урожденный мужчина-алжирец, допущенный к соревнованию всеми проверяющими и одобряющими инстанциями.



Ну и, разумеется, быстро побил женщину, урожденную женщиной. А разве могло случиться по-другому? Замеряй - не замеряй тестостерон, придумывай - не придумывай критерии "женственности", а бороться с природой - дело бесперспективное, она все равно победит.



Само собой, участие трансгендеров в соревнованиях высшего уровня подается организаторами как великая победа "равенства" и "разнообразия". Особенно после громкого скандала с отлучением от Олимпиады Лии Томас - урожденного Уилла Томаса. Этот транс-персонаж, устав от вечных проигрышей, решил превратиться в женщину и тут же стал чемпионом (-кой).



Однако разве такого равенства просили женщины, последовательно отстаивая свои права аж с XVIII века? С тех пор они из домохозяек стали пилотами и путеукладчицами, бизнес-леди и мотогонщицами, в боксеров вон превратились - и ничего, и на здоровье.



Но вряд ли они мечтали о том, что вершиной равенства в понимании "просвещенных" цивилизаций станет возможность быть прилюдно побитой мужиком, который вколол себе в мягкое место синтезированные гормоны. И которого за это еще и наградят. И, наверное, поместят его (ее) портрет в какой-нибудь зал славы - в первых рядах же как-никак.



А спортивная карьера Анджелы если и не прервется, то уж точно пошатнется. Кто будет разбираться, что ее победил биологический мужчина - поражение есть поражение. Нет медали - нет строчки в резюме, нет приглашений в сборную, ниже рейтинг. Сочувствовать, конечно, будут, особенно в набожной Италии, и, наверное, даже массово. Но по формальным признакам - горе побежденному.



Следуя логике допускающих трансгендеров к соревнованиям чиновников, нужно отменить в том же боксе весовые категории. И выставить против юркого малыша человека с комплекцией Николая Валуева. Ну а чего стесняться-то? Равенство - оно же должно быть во всем, и среди мужчин тоже.



Если "прогрессивные" страны уже успели не только буквально обожествить геев, но и придумать еще пятьдесят полов и местоимений, то почему в вопросе "равенства" они по-прежнему оперируют лишь двумя понятиями - "мужчина" и "женщина"? Введите уже отдельную категорию "трансгендер" - и пусть ребятки между собой разбираются, кто из них транс-быстрее, транс-выше и транс-сильнее.



общество

"Социальные чистки". Как Париж обеспечивает красивую картинку с Олимпиады

Когда-то олдскульные поклонники спорта с презрением смотрели на новые дисциплины типа керлинга и цедили сквозь зубы что-то вроде: разве это спорт, вот греко-римская борьба - это да!



Однако они не могли даже представить, что спустя совсем немного времени политика насильственного насаждения "равенства" заведет спорт в такие дебри, что от встречи женщины и мужчины на одном ковре нас отделяет только тот момент, когда очередной неудачливый спортсмен решит пришить себе груди. Ну или что они там с ними делают. И момент этот не так далек - на ринге же получилось.



Вопрос только в том, как скоро подобное уничтожение честного спорта сподвигнет настоящих спортсменов просто игнорировать соревнования, от которых за версту несет мухлежом.



Когда взбунтуются какие-нибудь хоккеисты или футболисты? Хотя нет, эти не взбунтуются. Потому что ни одна дурочка не будет менять пол, чтобы в результате схлестнуться на поле со здоровенными мужиками. А вот наоборот - запросто. Собственно, все яркие примеры - они как раз об этом.



Об игре краплеными картами, когда, отрезая себе кое-что и пришивая кое-что взамен, экс-мужчины, озабоченные своей карьерой, всегда держат в рукаве основной козырь - данную природой мужскую силу. Которая по-любому больше женской. Несмотря ни на какие примеры и личные достижения отдельных женщин, в целом - больше. И спорить с этим глупо. Ну природа же.



Организаторы Игр, не сумев победить пресловутых парижских клопов, смогли одолеть гораздо более "сильного" врага - итальянскую девушку. А вместе с ней заодно и все олимпийские принципы. Вроде и позлорадствовать можно - нас туда не пустили и глядите, там полный провал, мракобесие и отсутствие скреп. Но почему-то от такой их "победы" возникает лишь сожаление.



Сожаление о будущем большого спорта, который фактически выдал индульгенцию на попрание спортивного духа всем желающим.