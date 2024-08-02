Путем он-лайн голосования. Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии

09:35 03.08.2024

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное число голосов от своей партии, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в ноябрьских выборах на пост главы государства, сообщает Zakon.kz.

Голосование проходило в онлайн-режиме, пишет Associated Press.



"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту кандидатуру на следующей неделе", – заявила Харрис в X.



Андрей Дюсупов