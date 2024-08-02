Анти-исламские погромы охватили британский Сандерленд

09:45 03.08.2024

В британском Сандерленде произошли столкновения крайне правых с полицией

В английском городе Сандерленд произошли массовые столкновения крайне правых активистов с полицией, сообщает телеканал Sky News.



По данным Sky News, столкновения митингующих с полицией произошли около городской мечети и на площади Кил.



Перед началом протестов на площади начался митинг, участники принесли с собой флаги Англии. Было слышно, как они скандируют лозунги в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона, а также оскорбления в адрес ислама, передает Sky News.



Протестанты бросали в полицейских различные предметы, в том числе камни и выкрикивали слова: "Чьи улицы? Наши улицы". В результате трое полицейских получили ранения, их доставили в больницу. Восемь человек были арестованы, пишет канал.



Протесты в Сандерленде последовали за волнениями в английском Саутпорте, которые начались в ночь на 31 июля. Их спровоцировало нападение на местную детскую танцевальную студию 29 июля. Тогда 17-летний британец ножом нанес смертельные ранения трем девочкам - девятилетней Элис Дасилва Агиар, шестилетней Биби Кинг и семилетней Элси Дот Станкомб.