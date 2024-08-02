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Кадровые перестановки в Узбекистане: строгими прокурорскими руками
10:11 03.08.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРОГИМИ ПРОКУРОРСКИМИ РУКАМИ
В июне значимая часть ротационных процессов происходила среди прокурорских работников, при этом логика их назначений не была связана с процессами в высших эшелонах. Другие важные перестановки имели место в Министерстве иностранных дел и ведомстве, ответственном за растущий строительный сектор. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Смещения и перемещения: ротации среди прокуроров и экс-прокуроров
В июле кадровое обновление происходило в прокуратурах региональных уровней. Перестановки последовали за переназначением в июне Нигматилла Юлдашева на пост генерального прокурора. Тем не менее динамику местных ротаций могли определить не столько процессы в высших эшелонах, сколько более "приземленные" факторы – борьба со злоупотреблением служебным положением, потребность в кадрах для промышленности и необходимость обновлять правоохранителей, которые долго находились на одной и той же должности.

В начале месяца стало известно о назначении Бахтиера Иброхимова – бывшего начальника управления Генеральной прокуратуры – прокурором Джизакской области. Иброхимов сменил на этом посту Исламджана Эргашходжаева, который руководил областной прокуратурой с 2017 года: в 2023 году его переназначили на второй срок.

В послужном списке Эргашходжаева прокурорская работа чередуется с управленческими должностями более широкого профиля.
До 2009 года государственный служащий был прокурором Мирабадского района Ташкента, в 2009–2011 годах - прокурором Ахангарана, а в декабре 2016 года стал заместителем генерального прокурора страны.

Тем не менее до этого, с марта по август 2016 года, Эргашходжаев занимал пост первого заместителя хокима Ташкентской области, а в августе - декабре 2016 года исполнял обязанности областного главы. К такой деятельности его могла подготовить должность хокима Пскентского района Ташкентской области – ее он получил в 2011 году.

Ушел со своего поста и прокурор Андижанской области Маруфхон Ходжаев. На эту должность он был назначен в августе 2023 года и проработал около 11 месяцев. До этого Ходжаев служил в качестве первого заместителя транспортного прокурора Узбекистана.

Новая должность госслужащего тем не менее не связана ни с юстицией, ни с правопорядком: Ходжаев возглавил газоснабжающую компанию "Худудгазтаъминот".
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Значимым фактором перестановок остается и борьба со злоупотреблением полномочиями. В начале июля стало известно о задержании двух старших прокуроров - они служили в Ташкентской городской прокуратуре и Сурхандарьинской областной прокуратуре соответственно. Госслужащих подозревают в мошенничестве, они заключены под стражу. Тем не менее о замене работников прокуратуры местные СМИ пока не сообщали.

Из столицы на места: перестановки местного уровня
В июле продолжилось кадровое обновление ташкентских чиновников. 11 июля от должности хокима Учтепинского района был освобожден Фарход Абдуллаев, который занимал этот пост с 2019 года.

До этого чиновник проявил себя в качестве руководителя промышленного предприятия: в 2011–2018 годах он возглавлял "Узвторцветмет".
Освободившись от хокимских обязанностей, Абдуллаев вернулся в металлургию, став руководителем Узбекского комбината технологических металлов. Это предприятие Ташкент учредил в текущем году на базе Научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы".

Исполняющим обязанности хокима, в свою очередь, стал Жамшид Алимджанов - первый заместитель по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Такой карьерный трек становится типичным для специалистов экономического профиля в хокимиятах. В феврале с этого поста до хокимской должности районного уровня поднялись три чиновника из Гулистана, Ташкента и Ташкентской области.
В июле национальным СМИ заявили о смене начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента. Рафикжон Жалилов, находившийся на этом посту с 2019 года, был освобожден от должности еще в апреле текущего года. С мая его обязанности возложены на Мухаммада Одилова. Тем не менее, подчеркивают местные источники, официально об отставке Жалилова не сообщалась.

Узбекистанские медиа сообщили об уходе правоохранителя после ротаций более высокого уровня. 18 июля сменился начальник Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана. На этом посту Шерзод Ибрагимов – бывший начальник службы охраны общественного порядка в том же департамение - сменил Олима Саидова.

В прошедшем месяце кадровое обновление постепенно начало затрагивать не только столичных, но и региональных чиновников. Например, в Сурхандарьинской области сменился руководитель главного управления Центрального банка по региону. Эту должность получил бывший глава регионального филиала "Микрокредитбанка" Азамат Раджабов.

В перспективе региональные перестановки могут стать более интенсивными. В середине месяца Шавкат Мирзиеев поддержал предложение премьер-министра об освобождении от должности девяти районных и одного городского хокимов. Под увольнение должны попасть руководители районов Караузяк, Тахиаташ, Учкудук, Ташкент, Фуркат, Гурлан, Мирзаобод, Янгиарик, Мингбулак и города Газган.

Отрасли высокого полета: ротации в министерствах
В середине месяца пост заместителя министра иностранных дел получил Ильхом Хайдаров, до этого с 2009 года руководивший "Узтекстильпромом". Тем не менее у бывшего промышленника имеется дипломатический бэкграунд: в 2001–2004 годах он служил советником по торгово-экономическим вопросам узбекистанского посольства в Бельгии, а в 2006–2009 годах – послом Узбекистана на Украине.

Хайдаров сменил на должности заместителя министра Рахматуллу Нуримбетова, который пробыл на своем посту чуть больше полугода – с декабря 2023-го. До этого он руководил департаментом по сотрудничеству со странами СНГ, а в 2021 году был национальным координатором Узбекистана по делам ШОС.

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Перестановки еще более высокого уровня имели место в Министерстве строительства. Глава ведомства Батыр Закиров, занимавший этот пост с 2019 года, был освобожден от должности. Сейчас обязанности министра исполняет его первый заместитель Шерзод Хидоятов.

Официальной причиной отставки Закирова стало состояние его здоровья. Тем не менее ранее президент Узбекистана подчеркивал, что в стране настало время снизить затраты на строительство.
Ротации прокуроров прокомментировал Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН:

- В прошлом месяце на должность генерального прокурора переназначили Нигматиллу Юлдашева. Что это может дать Генеральной прокуратуре как институту? Может ли это ее усилить?

- Фигура Юлдашева, переназначенного на пост генпрокурора, интересна сама по себе. В свое время он, будучи спикером Сената, должен был в соответствии с Конституцией занять должность исполняющего обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Тем не менее он взял самоотвод и показал себя командным игроком, готовым вписываться в правила.

Это сделало Юлдашева частью ближайшей "обоймы" президента Мирзиеева.
Тем не менее нельзя сказать, что вес самой Генпрокуратуры увеличивается после июньского переназначения. Вес этого органа и так высок: в традициях советской и постсоветской политических систем институт Генпрокуратуры играет важнейшую роль в контроле и надзоре над законностью и совмещает эти функции с расследовательскими.

- Насколько нормальна ситуация, когда госслужащих с прокурорских должностей назначают руководителями более "широкого профиля"?

- В назначении прокуроров на другие управленческие должности роль может играть политическая целесообразность. Иногда в сложный регион, где нужно навести порядок, имеет смысл назначить человека с опытом прокурорской работы.

Это может помочь разобраться в нюансах скрытых схем, злоупотреблений и нарушений. Например, в Казахстане это делается на регулярной основе.
Кроме того, такие ротации позволяют снижать риски коррупционных схем и близких привязок руководителей к регионам.

2.08.24

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722669060


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