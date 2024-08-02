Венгрия требует от МОК объяснить допуск трансгендеров на олимпиаду

10:25 03.08.2024

Венгрия обратилась в МОК из-за участия в Олимпиаде проваливших гендерный тест спортсменок



Олимпийский комитет Венгрии обратился в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы разъяснить ситуацию с участием проваливших гендерный тест спортсменок в соревнованиях по боксу на Играх в Париже. Об этом сообщила пресс-служба венгерской организации.



"Равенство женщин не должно ограничиваться тем фактом, что женщины и мужчины соревнуются на Олимпийских играх в равной степени, - говорится в заявлении. - Фундаментальным требованием равных возможностей для женщин является то, что спортсменки, обладающие только женскими биологическими характеристиками, то есть биологически квалифицированы как женщины, без каких-либо сомнений должны соревноваться против женщин. В противном случае права женщин - участниц соревнований на равные возможности и честную конкуренцию будут в корне ущемлены. Если олимпийские правила для такого вида спорта, как бокс, не предусматривают этого в полной мере, правила должны быть пересмотрены и при необходимости дополнены. Существует очевидная необходимость в правилах, гарантирующих, что на женские турниры допускаются только женщины".



"Президент Олимпийского комитета Венгрии немедленно инициировал консультацию со спортивным директором МОК, чтобы прояснить ситуацию. Мы также консультируемся с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов, занимающихся этим видом спорта. Как национальный олимпийский комитет мы уважаем правила Международного олимпийского комитета, но в то же время мы выступаем за равные возможности для спортсменок и честную конкуренцию. При любых обстоятельствах Олимпийский комитет Венгрии находится на стороне венгерских олимпийцев и в данном случае также делает все возможное для защиты спортсменов и отстаивания их интересов", - заключили в Олимпийском комитете Венгрии.