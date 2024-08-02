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При президенте Узбекистана создается "Климатический совет"
11:31 03.08.2024

При президенте Узбекистана создается Климатический совет - высший консультативный орган при главе государства по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата.

При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет. Указ об этом подписал глава государства, сообщает Министерство юстиции.

Совет определен высшим консультативным органом при президенте по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Среди основных задач совета - мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года и Парижского соглашения от 2015 году, принятого для активизации осуществления конвенции.

Согласно указу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован а Национальный центр по изменению климата (Климатический центр).

В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум (резиденция) (Климатическая резиденция).

Источник - Газета.uz
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