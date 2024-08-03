Черный передел мира: в Литву завозят азиатов и африканцев

11:37 03.08.2024 3 августа 2024,



Местные власти опасаются роста славянских диаспор

Виктор Неделин



Литовские власти очень озабочены ростом славянских диаспор и теперь всеми силами пытаются "вытолкнуть" из своей страны россиян, белорусов и украинцев. Однако Литву начинают наполнять гастарбайтеры из стран Азии и Африки. Их завозят в Литовскую Республику для того, чтобы обеспечить это государство, страдающее от многолетнего демографического кризиса, должным количеством рабочих рук. Подробности - в материале "Известий".



Славяне надоели

В настоящее время в Литве постоянно проживает более 41 тыс. беженцев с Украины с местными видами на жительство. В 2022 году их приняли с распростертыми объятиями, но сейчас они начинают тяготить литовцев - тем более что украинцы активно внедряются на местный рынок труда, сбивая уровень зарплат.



Недавно литовский министр обороны Лауринас Кащюнас вслед за своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом высказал мысль о том, что следует подумать о способах возвращения мужчин-украинцев призывного возраста. Потом и президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что идею с возвращением на Украину потенциальных призывников стоит рассмотреть подробнее. "У Украины должны быть возможности и инструменты, чтобы пригласить своих молодых мужчин выполнить свой долг перед родиной", - сказал глава литовского государства на государственном телевидении.



Его поддержала и соперница на недавних президентских выборах - премьер-министр Ингрида Шимоните. "Возможно, мы могли бы поискать какие-то способы при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство - для того чтобы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими ведомствами, но и шире, потому что на данный момент временная защита распространяется на жителей Украины по всему ЕС", - отметила Шимоните.



Три недели назад в Литве по просьбе Киева закрыли программу бесплатного высшего образования для украинских беженцев. Все это - весьма тревожные звонки для украинской диаспоры в Литве. Не исключено, что со временем украинцев начнут "прессовать" столь же усердно, как и проживающих в Литовской Республике россиян и белорусов.



К слову, белорусы составляют вторую по численности диаспору в Литве - более 62 тыс. человек. В большинстве своем это противники президента Александра Лукашенко, нахлынувшие туда после неудачного минского "майдана" в 2020-м. При этом, по данным литовской прессы, как минимум треть белорусских компаний, зарегистрировавшихся в Литве в последние годы, уже ее покинули. Эксперты перечисляют основные проблемы, с которыми столкнулся белорусский бизнес: сложности с легализацией сотрудников и компаний, с открытием счетов в банках и расчетами с белорусскими контрагентами, низкая доступность финансирования, психологический дискомфорт из-за постоянного обсуждения историй с депортацией белорусов, лишением их ВНЖ.



Что касается проживающих в Литве россиян-релокантов, то их число за последнее время сократилось, составив на 1 июля 2024 года около 15,5 тыс. человек. И они тоже столкнулись со всеми вышеописанными проблемами, причем на них давят, пожалуй, посильнее, чем на белорусов, требуя доказать свою "лояльность". Однако на самом деле проблема вовсе не в лояльности - многие литовские националисты считают, что регулировать численность славянского элемента необходимо уже в силу одной лишь его культурно-языковой "чуждости".



Приходят другие

Впрочем, даже если литовцы и сумеют со временем вытеснить со своей территории большинство приезжих славян, им придется иметь дело с другими, куда более агрессивными диаспорами. Минувшей весной в литовских СМИ начали бить тревогу в связи с тем, что в стране растет число гастарбайтеров из Азии и Африки. Всего в настоящее время на рынке труда Литвы трудоустроено 150,5 тыс. иностранных граждан: 138,3 тыс. граждан третьих стран и 12,2 тыс. лиц, имеющих гражданство стран Евросоюза. За год число трудовых мигрантов в государстве выросло на 23,3 тыс. (18,3%).



Наплыв из отдаленных регионов связан с нуждами литовского бизнеса, который раньше вербовал рабочих на Украине и в Белоруссии. Но сейчас геополитическая обстановка сменилась - Белоруссия официально объявлена врагом, Литва постепенно закрывает все новые КПП на совместной границе, а на днях еще и объявила запрет на въезд автотранспорта с белорусскими номерами. Украина после первоначального выплеска беженцев наглухо закрыла свои границы, и поступления трудового ресурса оттуда ждать больше не приходится. Пришлось литовскому бизнесу обратить свой взгляд на совсем новые для себя государства. "Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан - новые страны, из которых работодатели везут рабочую силу. Большинство из Узбекистана", - сообщает директор литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.



За год количество одних только узбеков в Литве выросло в несколько раз. Если в январе 2023-го их было там 1,8 тыс., то к началу июля 2024-го - уже 10,2 тыс., что делает их четвертой по численности диаспорой в государстве. Таджики по этому показателю занимают пятое место, их число в Литве за первое полугодие 2024-го увеличилось с 5,7 тыс. до 7 тыс. В полтора раза увеличилось количество граждан Таджикистана и Азербайджана - на 1,9 тыс. и 1,5 тыс. соответственно. Число работающих в Литве граждан Индии выросло в два с половиной раза - за год их прибыло 2,5 тыс. Год назад в Литве было 30 выходцев из Бангладеш, а сейчас уже 300 - большинство из них работают на предприятиях Клайпеды сварщиками. Нетрудно догадаться, что через год-два число азиатов в Литве вырастет еще в несколько раз.



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Присутствие африканцев в Литве пока чувствуется не так сильно, но тоже ощутимо растет. За год количество выходцев с Черного континента выросло на 600 и составляет сейчас 1400 человек. Африканцы работают водителями грузовых транспортных средств (224), служащими call-центров (86), работниками предприятий быстрого питания (24), финансовыми аналитиками (20), аналитиками (19), техническими торговыми представителями (11), кухонными работниками (11), специалистами-менеджерами по логистике (11). Так, по данным на 1 июля, в Литве работало более 200 граждан Зимбабве, а год назад их было меньше десяти. Большинство из оказавшихся в Литве зимбабвийцев - водители грузовиков, которые устроились на работу в Каунасе.



По словам Гудзинскайте, большая часть прибывающих из Азии и Африки - это низкоквалифицированные рабочие. Они неприхотливы, имеют относительно небольшие запросы и готовы идти на что угодно, чтобы зацепиться за Европу и остаться там жить. "Иностранцы обычно заполняют пробелы в профессиях, где не требуется квалификация, помогают решить проблемы дисбаланса на рынке труда", - говорит сотрудница литовской службы занятости Юргита Земблите.



По данным на 1 июля, половина трудоустроенных в Литве граждан третьих стран (74,1 тыс.) работала на транспортных и складских предприятиях. Около одной шестой (24 тыс.) - в строительной сфере, одна десятая (14,5 тыс.) - в обрабатывающей промышленности. В сфере информации и связи было занято 5,9 тыс. граждан третьих стран, в сфере услуг по размещению и питанию - 5,4 тыс. Во всех этих секторах, кроме информации и связи, а также транспорта и хранения, на рынке труда - пока еще - доминируют украинцы. В информационно-коммуникационном и транспортном секторах большинство составляют белорусы. Но это, возможно, ненадолго. Как уже упоминалось, в последнее время фирмы, основанные в Литве белорусами, все чаще перебираются в соседнюю Польшу - там выходцы из Белоруссии чувствуют себя свободнее.



Правые спохватились

Наплыв гастарбайтеров - во многом заслуга Аушрине Армонайте, ставшей в 2020 году министром экономики страны. Армонайте, возглавляющая литовскую Партию свободы, является сторонницей радикально-либеральных взглядов - в отличие от многих других членов правительства, придерживающихся националистических воззрений.



Еще в юности она возглавила "Либеральную молодежь Литвы" - общественную организацию, которая входит в состав Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY). Отметим, что IFLRY имеет статус полноправного члена так называемого "Либерального интернационала" и "Европейского молодежного форума" (действующего в рамках Совета Европы) и тесно сотрудничает с обеими этими организациями. И IFLRY, и его литовский филиал в числе своих приоритетов называют создание "открытого общества", в рамках которого прежние национальные государства размываются за счет прибытия больших масс мигрантов.



В структуре литовской власти у Армонайте, однако, оказалось очень много противников, отстаивающих именно идеал национального государства, - и они начали действовать. Для начала сейм большинством голосов установил годовую квоту в 40 тыс. человек для трудоустройства граждан третьих стран. По мнению главы МВД Агне Билотайте ("Союз отечества - Христианские демократы Литвы"), подобная квота позволит "обеспечить лучший контроль над всеми процессами трудовой миграции в Литве".



Затем власти обязали всех иностранных рабочих получить временный вид на жительство в стране. С 1 июля 2024 года мигранты, которые приезжали в Литву из других стран ЕС в рамках безвизового режима по национальным или шенгенским визам, больше не смогут работать в этой прибалтийской республике без ВНЖ. Чиновники предупредили, что работа без действующего разрешения на временное проживание является незаконной, а нарушивший законодательство работодатель подлежит административной ответственности.



27 июля в литовском департаменте миграции сообщили, что работодатели, которые хотят трудоустроить иностранцев в Литве, должны будут оплатить государственную пошлину за посреднические письма о выдаче или замене разрешения на временное проживание или визы. С 1 августа этого года размер такого сбора составит €50 за каждый заполненный электронный бланк письма. Примечательно, что пошлина также будет взиматься за заявления о смене работодателя. Исключение составляют иностранцы, спортсмены, артисты, журналисты, участники правительственных или волонтерских программ - в этом случае государственная пошлина не взимается.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с "Известиями" подчеркнула, что в системе литовской власти "устаревшие" по меркам ЕС националисты вступили в противоборство с "передовыми" либералами.



- У литовских националистов сложилась историческая традиция изгонять диаспоры других народов, причем стараться делать это с помощью других. Так, в свое время они воспользовались немцами для того, чтобы избавиться от евреев. Два года назад Литва начала массово принимать украинцев - не без мысли, что они помогут избавиться уже от русских и белорусов. Теперь неугодными становятся и украинцы. Однако ирония судьбы заключается в том, что литовцы копали яму для других, а угодили в нее сами. С учетом низкой рождаемости и массовой эмиграции литовцев в другие страны совсем отказаться от иммигрантов Литве невозможно. Вот только, судя по всему, те мигранты, которые едут в Литву вместо славян, будут устраивать литовцев еще меньше, - говорит исследовательница. Источник - известия

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