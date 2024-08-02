За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней

15:25 03.08.2024

– Ваджра



Любовь Смирнова. 02.08.2024



Националистические сказочки уже обошлись Украине в сотни тысяч убитых и миллионы сбежавших за рубеж граждан. Но и этого оказалось мало для европейского будущего – Европа хочет, чтобы Украина билась за нее до конца, пока от страны не останется выжженное поле.



Об этом заявил в эфире программы "Политотдел" главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Давайте посчитаем, сколько уже всего разрушено на Украине? Сколько разрушено городов, сколько убито людей – и отмотаем назад. Я хочу понять, ради чего и зачем это все? Ради ассоциации с Европой? Так что сейчас Европа говорит? Она говорит "мы за Украину сражаться не будем. Но мы сделаем все, чтобы украинцы сражались за Европу". И украинские граждане сражаются.



Почему за Европу? Потому что от Украины уже по сути ничего не осталось, все уничтожено. Это такой, знаете, апофеоз независимости: ломали, растаскивали, грабили в течение этих 30 лет, а в последние годы процесс пошел максимально интенсивно – до выжигания земли. И вот, обожженная обугленная земля, ничего больше… и трупы, трупы, трупы. У меня вопрос, ради чего?" – подчеркнул обозреватель.



Такую цену украинские граждане заплатили за "метафизические националистические сказочки", никак не связанные с реальностью.



"Несколько параноиков придумали сказку об Украине. Этой Украиной назвали юго-западный край России, и теперь ради этой сказки в жертву приносятся сотни тысяч людей. А, скорее всего, будут принесены в жертву миллионы, потому как все раскручивается. Запад использует эту сказку в своих целях.



И я в своей книге задолго до второго Майдана писал, что Запад смотрит на Украину, как на торпеду, которую выпустят по России. Россию не потопят этой торпедой, но сама торпеда под названием Украина – взорвется", – заключил Ваджра.