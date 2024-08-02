 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.08.2024
16:05  Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин
15:58  Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной
15:50  Казахстанский журналист Мухаммедкарим заработал 7 лет тюрьмы за участие в экстремистской деятельности беглого банкира Аблязова
15:28  Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года
15:27  На месте воскресения Иисуса археологи сделали сенсационное открытие
15:25  За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней
12:46  Мигрантам (новым гражданам) пора отдавать России долги, - В.Никифорова

11:37  Черный передел мира: в Литву завозят азиатов и африканцев
11:31  При президенте Узбекистана создается "Климатический совет"
10:25  Венгрия требует от МОК объяснить допуск трансгендеров на олимпиаду
10:11  Кадровые перестановки в Узбекистане: строгими прокурорскими руками
09:45  Анти-исламские погромы охватили британский Сандерленд
09:35  Путем он-лайн голосования. Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии
09:28  Спортивный дух мертв. Все желающие получили индульгенцию на его попрание, - А.Назаров
07:21  ВВС Израиля разбомбили сирийскую авиабазу Ад-Дабаа
01:02  Кейтлин Джоунстоун: Похоже, Израиль готов покончить с собой
00:52  Киргизия. Эрмат Джумаев назначен полпредом президента в Таласской области
00:50  Нурлан Джанекенов стал Гендиректором Ассоциации KAZENERGY и др. назначения в РК
00:33  Оборотная сторона Олимпиад, - Вл.Малышев
00:31  В Киргизии раскритиковали идею ограничить работу мигрантов в России, - РБК
00:16  Олимпиада в Париже: грязь, нищета и либеральная повесточка
00:14  Таджикистан оспаривает данные Управления ООН по наркотикам о ликвидации посевов мака в Афганистане, - Шухрат Ходжаев
00:05  Беспилотная месть: Иранская "Ось сопротивления" пробьет израильскую ПВО
Пятница, 02.08.2024
16:03  Ее не обойдешь: почему сухопутный коридор мимо России малореален, - Дм.Мигунов
15:57  Мужчины колотят женщин на законных основаниях. Первая трансгендерная олимпиада
15:54  Хуэйлен Тань: США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
15:53  Как погибали оппоненты Израиля
15:42  В Узбекистане начали расследование в связи с резким ростом цен на пропан
15:38  Месть за Ханию будет необычной. Иран начинает охоту на Нетаньяху?
15:35  В Турции спустили на воду корвет для ВМС Украины "Гетман Выговский"
15:33  Мудрый ответ: какой будет реакция Ирана на убийство Хании в Тегеране
15:32  Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует.., - В.Стоякин
15:31  Кавказские интриги: Вашингтон решил "отбить" Ереван и у Москвы, и у Парижа
15:28  Как строили Большой Ферганский канал. 345 километров за 45 дней! (уроки истории)
15:15  В Киргизии новый военный прокурор - Жыргал Исмаилов
15:11  Трамп или Путин? Европе предстоит сложный выбор, - Зоран Метер
15:09  Узбекистанец Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо
15:07  Заврались, переругались, запутались. О слушаниях в Сенате США о покушении на Трампа
15:04  Bloomberg: Россия и Китай оспорили претензии США на континентальный шельф
15:03  Глобальная чистка в Минобороны РФ вышла на новый уровень - масштабы потрясают
15:01  Генеральное сражение: Киев признает - если потеряем Покровск в Донбассе, то потеряем Украину
14:59  Насколько грязен воздух Таджикистана?
14:58  Турецкий стрелок стал знаменитостью после "расслабленного выступления" на ОИ
14:56  Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
14:54  Чеченский клуб заплатил за казахстанского футболиста почти $1 млн
14:53  Поджигательная махновщина на Украине как прелюдия кровавого переворота
14:45  РосСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации
14:17  Олимпиада закрывается - всех тошнит, - Елена Караева
12:41  В США ранен (пулевое в голову) сын актера Джигарханяна
11:02  США признали "президентом Венесуэлы" своего клеврета Уррутиа
10:54  В Казахстане снова реорганизовали Агентство по делам государственной службы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней
15:25 03.08.2024

– Ваджра

Любовь Смирнова. 02.08.2024

Националистические сказочки уже обошлись Украине в сотни тысяч убитых и миллионы сбежавших за рубеж граждан. Но и этого оказалось мало для европейского будущего – Европа хочет, чтобы Украина билась за нее до конца, пока от страны не останется выжженное поле.

Об этом заявил в эфире программы "Политотдел" главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Давайте посчитаем, сколько уже всего разрушено на Украине? Сколько разрушено городов, сколько убито людей – и отмотаем назад. Я хочу понять, ради чего и зачем это все? Ради ассоциации с Европой? Так что сейчас Европа говорит? Она говорит "мы за Украину сражаться не будем. Но мы сделаем все, чтобы украинцы сражались за Европу". И украинские граждане сражаются.

Почему за Европу? Потому что от Украины уже по сути ничего не осталось, все уничтожено. Это такой, знаете, апофеоз независимости: ломали, растаскивали, грабили в течение этих 30 лет, а в последние годы процесс пошел максимально интенсивно – до выжигания земли. И вот, обожженная обугленная земля, ничего больше… и трупы, трупы, трупы. У меня вопрос, ради чего?" – подчеркнул обозреватель.

Такую цену украинские граждане заплатили за "метафизические националистические сказочки", никак не связанные с реальностью.

"Несколько параноиков придумали сказку об Украине. Этой Украиной назвали юго-западный край России, и теперь ради этой сказки в жертву приносятся сотни тысяч людей. А, скорее всего, будут принесены в жертву миллионы, потому как все раскручивается. Запад использует эту сказку в своих целях.

И я в своей книге задолго до второго Майдана писал, что Запад смотрит на Украину, как на торпеду, которую выпустят по России. Россию не потопят этой торпедой, но сама торпеда под названием Украина – взорвется", – заключил Ваджра.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722687900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Инфляция в Республике Казахстан
- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область
- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  