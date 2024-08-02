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На месте воскресения Иисуса археологи сделали сенсационное открытие
15:27 03.08.2024

Найден считавшийся уничтоженным уникальный алтарь

Археологи обнаружили давно утраченный алтарь в том месте, где, как утверждается, был похоронен и воскрес Иисус. Открытие было сделано, когда строители переворачивали гигантскую каменную плиту, покрытую граффити, которая была прислонена к стене храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Камень длиной восемь футов и шириной пять футов был украшен ленточным орнаментом, который применялся римлянами в средние века, и отчетливыми надписями, которые заставляют исследователей полагать, что это был алтарь, освященный в 1149 году, пишет Daily Mail.

Считалось, что алтарь был уничтожен во время пожара в 1808 году. "Для историков эта находка является сенсацией во многих отношениях", - заявила команда из Австрийской академии наук (OeAW), сделавшая находку.

Ученые сообщили: "Во-первых, тот факт, что плита могла так долго оставаться спрятанной в таком интенсивно исследуемом здании, как церковь Гроба Господня, тем более что она ежедневно находилась на виду у тысяч паломников и туристов".

Место, где находится церковь Гроба Господня, считается местом распятия и гробницы Иисуса, и ежегодно его посещают около четырех миллионов человек, отмечает Daily Mail.

Церковь, диаметр которой превышает почти 5400 футов, была построена на вершине римского храма, посвященного богине Венере, в 335 году нашей эры. Строительство было начато по заказу римского императора Константина I, и во время перестройки была обнаружена гробница, которая, как полагают, принадлежит Иисусу, умершему почти 300 лет назад.

Церковь Гроба Господня подвергалась нападениям на протяжении веков, была разрушена персидской армией в 614 году, почти снесена в 1009 году, а затем сгорела в 1800-х годах, когда, как считалось, был утрачен алтарь.

Туристы уже давно разрисовали лицевую часть плиты граффити, и, возможно, именно поэтому она оставалась незамеченной на протяжении веков, отмечает Daily Mail. Однако необычные украшения на лицевой стороне стены навели исследователей на мысль о так называемом косматеске.

"Эта особая технология изготовления мраморных украшений применялась исключительно мастерами гильдии в Папском Риме, которые передавали мастерство из поколения в поколение", - поделилась команда. Характерной особенностью этой техники была способность мастеров украшать большие поверхности небольшим количеством драгоценного мрамора.

В средневековом Риме мрамор в основном добывали из древних зданий, что вынуждало мастеров оптимизировать использование любого мрамора, который они могли найти. Их решение состояло в том, чтобы соединить небольшие кусочки мрамора с предельной точностью, прикрепив их таким образом, чтобы создать сложные геометрические узоры и ослепительные орнаменты.

Считается, что папа римский так дорожит произведениями искусства в этом стиле, что редко какие-то из них можно найти за пределами Рима, и только одно из них, хранящееся в Вестминстерском аббатстве, было найдено за пределами Италии.

"Алтарь, который сейчас вновь обнаружен в Иерусалиме, также, должно быть, был создан с благословения папы римского", - говорят исследователи.

"Отправив одного из мастеров в Иерусалимское королевство для изготовления нового главного алтаря в самой священной христианской церкви, понтифик поддержал притязания христианства на этот город".

В церкви Гроба Господня постоянно проводились ремонтные работы, в результате которых были созданы исторические ценности.

В 2016 году группа реставраторов из Национального технического университета Афин обнаружила известняковую погребальную плиту внутри гробницы Иисуса, которая была покрыта слоями мрамора по меньшей мере с 1555 года.

Христианская традиция гласит, что тело Христа после Его распятия римлянами было положено на плиту, вырубленную в известняковой пещере, пишет Daily Mail.

Согласно Священному Писанию, Он воскрес через три дня после смерти и женщины, которые пришли помазать Его тело, сказали, что никаких останков найдено не было.

"Возможно, мы не можем быть абсолютно уверены в том, что церковь Гроба Господня является местом погребения Иисуса, но у нас определенно нет другого места, которое могло бы претендовать на столь же весомые доказательства, и у нас действительно нет причин отрицать подлинность этого места", - комментирует Дан Бахат, бывший районный археолог в Иерусалиме и Галилее.

В 2018 году на стенах церкви были обнаружены десятки крестов, которые, как предполагалось, были нанесены крестоносцами в виде граффити. После более глубокого анализа в 2021 году археологи обнаружили, что резьба была сделана каменщиками 15 века, которым платили паломники, желавшие получить дополнительную гарантию спасения.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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