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Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года
15:28 03.08.2024

Опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.



С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.
https://www.gov.kz/memleket/entities/sci/documents/details/701261?lang=ru

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

"Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология", – 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Стоит отметить, что среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно – обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

"Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Также сказано, что в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.

Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта.

"В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов", – заключили в ведомстве.

28 июня 2024 года сообщалось, что на шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области Жаннур Енсебек. С этим достижением его лично поздравил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, который поблагодарил родителей и отдельно отметил роль педагогов.

А уже в июле стало известно, что другой выпускник из Алматинской области Ерасыл Уалиев шокировал своим результатом на ЕНТ, набрав всего 1 балл. Таким способом он хотел установить антирекорд, попасть в историю, стать популярным и доказать казахстанцам, что жизнь на этом не заканчивается.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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