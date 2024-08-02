Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года

15:28 03.08.2024

Опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана



Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.



По данным ведомства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.



