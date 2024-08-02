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Казахстанский журналист Мухаммедкарим заработал 7 лет тюрьмы за участие в экстремистской деятельности беглого банкира Аблязова
15:50 03.08.2024

Казахстанский журналист Думан Мухаммедкарим приговорен к семи годам тюрьмы, передает ORDA.kz. Именно столько для обвиняемого ранее запрашивал прокурор.

Мухаммедкариму вменяли "Финансирование экстремистской деятельности" (часть 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК) и "Участие в деятельности запрещенной экстремистской организации" (часть 2 статьи 405 Уголовного кодекста РК) из-за видеоинтервью с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым. Это глава оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которое признано в Казахстане экстремистским.

Ранее защитник журналиста Галым Нурпеисов заявил, что следствие расценило как "финансирование экстремистской деятельности" то, что Мухаммедкерим опубликовал под видео номер банковского счета, на который можно было отправить деньги для оплаты юридической защиты обвиняемых "по политическим статьям".

Журналист был задержан в июне 2023 года, после чего срок его заключения неоднократно продлевали. Следствие по данному делу было завершено в январе 2024-го. 12 февраля прошло первое судебное заседание.

С целью поддержать обвиняемого у суда в Конаеве тогда собрались десятки человек, однако полиция и спецназ не пустили их на заседание, после чего суд был переведен в закрытый режим по ходатайству прокурора, напоминает Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности.

В конце февраля Думан Мухаммедкарим пожаловался на пытки при транспортировке из суда в СИЗО и в качестве протеста нанес себе увечье. По данному заявлению было возбуждено дело. Однако позднее его закрыли "из-за отсутствия состава преступления".

В Казахстане в последние годы расследовали несколько "громких" дел, связанных с публикациями в Сети. В феврале 2023 года независимого журналиста, автора Telegram-канала ABZHAN NEWS Махамбета Абжана приговорили к 9 годам тюрьмы, признав виновным в вымогательстве и распространении заведомо ложной информации. В декабре того же года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил журналистов Владимира и Наргиз Северных к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно по делу о вымогательстве в особо крупном размере. В феврале текущего года шымкентскую журналистку Марину Низовкину оштрафовали на $1,4 тыс. за публикации в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Суд признал ее виновной в клевете на первого замначальника Департамента полиции города Ермахана Абдраманова.

Кроме того, 5 августа начнется главное судебное разбирательство по делу журналиста Данияра Адилбекова, которому вменяют "Заведомо ложный донос" и "Распространение заведомо ложной информации".

Источник - fergana
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