Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной

15:58 03.08.2024 Сергей Латышев



Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер уходит со своего поста. Это происходит на фоне стремления Вашингтона переложить разгребание украинских завалов на ЕС и заявления недавнего генсека НАТО Столтенберга, ставленника США, что если Украина проиграет, восстанавливать ее незачем. Кто спасет Украину? Догадайтесь сами.



Ну вот и все, приехали. Прицкер объявила "с грустью в сердце", что в сентябре уходит с этой вроде бы рыбной должности. Миллиардерша сослалась, согласно изданию "Европейская правда", на "требования Конгресса" США, но, конечно, заверила, что "остается преданной этой миссии и этой работе". Какой пахучий букет американского лицемерия! Это было сказано на пресс-конференции в Киеве, куда Прицкер, по ее словам, приехала в качестве спецпредставителя в последний раз.



Пенни Прицкер опечалена: в Киев она приехала в последний раз, ее полномочия ограничиваются всего одним годом. Она уходит с должности, но "остается преданной этой миссии и этой работе". Скриншот ТГ-канала "Європейська правда"



Чтобы украинцы не унывали, она добавила: "Я не единственная, кто предан этой работе, администрация президента США Джо Байдена предана экономическому восстановлению Украины".



И республиканцы так думают?



Прозвучало не очень убедительно, так как, весьма вероятно, через полгода в США будет новая администрация - республиканская. Ей Украина интересна заметно менее, чем глобалистам-демократам. Ее финансирование и "восстановление" они хотят спихнуть на европейцев, поскольку намерены, прежде всего, восстанавливать собственную страну, надорвавшуюся в роли гегемона, который в каждую дырку сует свой нос.



Такова позиция снова претендующего на Белый дом Дональда Трампа и его зубастого дублера Джеймса Дэвида Вэнса. Последний недавно заявил, что в каждой бочке затычкой США при республиканцах не будут, потому что есть в мире такие вещи, до которых американцам не должно быть дела.



Джей Ди Вэнс на съезде Республиканской партии: "США не должны пытаться вмешиваться во все отдаленные уголки и конфликты в мире. Иногда это просто не наше дело, и нам следует держаться от этого подальше". Скриншот The Washington Post.



Что делала Прицкер в Киеве?



Чтобы иметь полную картину о происходящем, следует сказать пару слов о том, кто такая эта Пенни, которую 14 сентября 2023 года Байден назначил на специально созданную для этого в своей администрации должность "царя" экономического "восстановления" Украины.



Родилась в 1959 году в Чикаго в богатой еврейской семье (она входит в список 15 богатейших семей мира, ее собственное состояние - несколько миллиардов долларов). Была министром торговли США в администрации Барака Обамы, являясь видным представителем могущественного обамовского клана в Демпартии США. Ее брат - губернатор штата Иллинойс.



Байден совершил страшную ошибку, послав Прицкер на Украину. На нее оперативно указал в эфире "Вестей ФМ" наш лучший американист Дмитрий Дробницкий - миллиардерша будет собирать в Киеве компромат на Байдена, и он быстро окажется в руках клана Обамы, который использует его в случае необходимости против президента.



Это очень серьезно, это даже не желтая карточка - это черная метка,



- добавил он. И как в воду глядел.



А теперь - внимание! - нет ни малейших сомнений в том, что именно добытый Прицкер на Украине на Байденов компромат сыграл, вероятно, решающую роль в том, что тот, совершенно не желая выходить из предвыборной гонки, все же был вынужден это сделать. Все сходится. "Большой парень", которого приперли разоблачениями, отказался баллотироваться - и Прицкер уходит со своего поста. Миссию свою она выполнила. Молодец.



Прицкер свою миссию выполнила: компромат собрала, да и экономику Украины "приподняла" с помощью Coca-Cola. Теперь можно и отдохнуть...



А как же Украина?



А вот до Украины дела никому нет. Она оказалась всего лишь предлогом к сведению счетов во внутриполитических баталиях в США. Царьград это предвидел.



Эта поучительная история, кстати, позволяет по-новому посмотреть на роль клана Обамы в госперевороте в США: он тоже валил Байдена, но более осторожно, делая вид, что ему что-то не нравится. В то время как клан Клинтонов сразу же погрузился по уши в заговор, продвигая свою старую протеже Камалу Харрис, чья родная сестра Майя играет в клинтоновском клане видную роль.



Столтенберг подтверждает



Может быть, я чего-то не понял, мне это все показалось? Может быть, эта какая-то аберрация - и Вашингтон относится к Украине иначе? Нет, все правильно. Никто собственно об Украине, благе ее народа и его процветании в США серьезно не думает: туземцы, живущие черт знает где, должны оставаться туземцами, их надо эксплуатировать или пускать в качестве расходного материала на войну с русскими - другими, не желающими подчиняться американцам "белыми людьми", но только в собственных интересах.



Искушенные в лицемерии западные политики и чиновники редко честно высказываются, но незадолго до ухода с поста генсека НАТО (на этом посту всегда находятся в доску преданные США люди) немного расслабившийся Йенс Столтенберг проболтался:



Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать…



И что, Украина выигрывает? Нет. Держится, пятясь, из последних сил, мечтая о передышке, которую Россия не даст ей за просто так. Так, может быть, западникам надо уносить оттуда ноги?



Иногда и Столтенберг говорит правду: нечего будет на Украине восстанавливать...



Новые задачи США, больше прибылей - меньше убытков



Для США - однозначно. Этот фронт - второстепенный для Вашингтона, главный враг которого - Китай (в этом едины и демократы, и республиканцы). Конфронтация с Россией на Украине поглощает столько дефицитных ресурсов и только отвлекает от основной задачи - отразить вызов мировому господству США со стороны КНР почти во всех областях, негативно влияет на безопасность Тайваня.



Инвестиции в Украину, большинство из которых на самом деле пошли в американский карман, себя уже полностью оправдали. Европу удалось поссорить и настроить против России, поднять европейцам цены на газ, подмять под себя этот рынок и заработать на этом, сделав заодно промышленность европейских стран неконкурентоспособной.



Под предлогом русской угрозы получилось расшевелить НАТО, заставив европейцев больше вкладывать в контролируемый Вашингтоном альянс и покупать у США больше вооружений. Никакой евроармии, которая могла бы укрепить весьма относительную геополитическую субъектность Евросоюза, в этих условиях создать никак не получится: банально не хватит средств. Что Вашингтону, привыкшему видеть европейцев в своем обозе, и надо.



Девиз США не меняется: максимизация прибыли - минимизация убытков. Поэтому, выжав из этой сознательно созданной ситуации по максимуму, расходы на поддержание на плаву Украины американцы взваливают сейчас на ЕС. По западным оценкам, "восстановление" Украины обойдется в полтриллиона долларов. Украина говорит, естественно, что ей нужно в два раза больше. Главная проблема, согласно журналу The National Interest, заключается в том, что "американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам".



Американские налогоплательщики не стремятся покрывать триллионные расходы на восстановление Украины, уверен обозреватель журнала National Interest. Скриншот страницы сайта издания



А ведь украинцы и воюют во многом за чужой счет. По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, ежедневные траты Киева на военные нужды составляют более $136 млн, ежемесячные - более $4 млрд.



29 июля Пентагон сообщил в письменном заявлении, что подготовил очередные два пакета с вооружениями для Украины, общая стоимость которых достигает $1,7 млрд. Они включают, в частности, в себя противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие. С начала президентского срока Байдена США выделили более $56,1 млрд на вооружение Украины, в том числе более $55,4 млрд с февраля 2022 года.



При этом, согласно американскому Минфину, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. Вопросы есть?



Делаем выводы



Понятно, что большая часть помощи Украине осталась в Америке - это помощь своему ВПК. А вот восстановление Украины - это нечто другое, потому что восстановленное должно остаться там, в другой стране, и может вообще однажды достаться России. США уже инвестировали кое-что в эту страну. Однако зачем делать новые инвестиции, когда есть ЕС, обещающий Украину однажды забрать, хотя она превратилась надолго в военную зону, где вложенные деньги в любой момент могут сгореть?



Зачем вкладываться по-крупному в страну, где свирепствует коррупция (сейчас западники на борьбе с ней не настаивают, чтобы не расхолаживать украинских казнокрадов в войне с Россией) и откуда бежит миллионами население к лучшей жизни в других странах?



Для США - незачем. Америка - далеко, пусть этим занимаются европейцы, это им с украинцами жить в дальнейшем по соседству, а не американцам. В США умеют деньги считать. Поэтому инвестировать даже краденые русские активы в провалившееся государство, которое, возможно, отойдет их торговому сопернику - ЕС, а может быть, и враждебной России, сочтут точно глупым.



Насколько хватит европейцев, сколько они вытерпят украинского нацизма и выдюжат ли финансовое бремя поддержания Украины на плаву и ее "восстановление", это уже к ним вопрос, если США умывают руки.



Вот уже и Politico пишет: европейские страны НАТО перестанут поддерживать Киев, если к власти в США придет Дональд Трамп.



В Брюсселе и других западноевропейских столицах эти трудности, кстати, хорошо понимают. Недаром европейское издание Politico сообщило на днях, что европейские страны - члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если на президентских выборах в США победит Трамп. Последнее вполне возможно. Он будет всячески экономить на Украине, чтобы сделать заброшенную глобалистами Америку великой снова. Резкое увеличение расходов на Киев (особенно после дистанцирования американцев) не потянут и европейцы, чья поддержка Украины - за небольшими исключениями в виде отдельных стран - на глазах убывает.



Что с того?



Вот так и получается, что Украина становится бесхозной - за нее громко агитируют лишь уже практически обанкротившиеся европейские элиты, сделавшие ставку на "поражение" России, которая оказалось битой. Американцам легче отвязаться от Киева, особенно если в США сменится власть. Европейцам сложнее, но тоже придется в уже обозримом будущем: обедневшая Германия со своей разбегающейся по белу свету промышленностью, некогда "локомотив" ЕС, просто не потянет реконструкции нищей, разоренной войной и довольно большой страны.



Никому, кроме нас, Украина на самом деле не нужна. Вот в чем состоит сермяжная правда: этого "блудного сына" придется взять на себя России, восстанавливать и исцелять Украину будут русские. В истории это уже было - главное, избежать при этом давно известных ошибок. Конечно, поначалу нам будет трудно. Но выбора нет. Это наш долг. Зато потом с удвоенной силой рванем вперед. Источник - Царьград

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