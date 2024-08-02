 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.08.2024
18:36  Шахид-смертник из "Аш Шабаб" взорвал себя на пляже у отелей в Могадишо - более 30 погибших
16:57  Крах французского глобального проекта, - Андрей Школьников
16:30  Западное "общество" умирает... необратимо, - историк Эммануэль Тодд
16:28  Коллапс США близок, - Ф.М. Шакил
16:21  Что должны делать власти Таджикистана, чтобы минимизировать влияние пыльных бурь?
16:17  Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы, - С.Кожемякин
16:15  Темур Рахимов принес Таджикистану вторую медаль Олимпиады-2024

16:12  В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США
16:05  Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин
16:00  Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС
15:58  Секретная миссия в Киеве выполнена: Байден подавился Украиной
15:50  Казахстанский журналист Мухаммедкарим заработал 7 лет тюрьмы за участие в экстремистской деятельности беглого банкира Аблязова
15:28  Обнародован список казахстанских "грантоедов" этого года
15:27  На месте воскресения Иисуса археологи сделали сенсационное открытие
15:25  За сказочку под названием "Украина" жители этой территории заплатят еще миллионы жизней
12:46  Мигрантам (новым гражданам) пора отдавать России долги, - В.Никифорова
11:37  Черный передел мира: в Литву завозят азиатов и африканцев
11:31  При президенте Узбекистана создается "Климатический совет"
10:25  Венгрия требует от МОК объяснить допуск трансгендеров на олимпиаду
10:11  Кадровые перестановки в Узбекистане: строгими прокурорскими руками
09:45  Анти-исламские погромы охватили британский Сандерленд
09:35  Путем он-лайн голосования. Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии
09:28  Спортивный дух мертв. Все желающие получили индульгенцию на его попрание, - А.Назаров
07:21  ВВС Израиля разбомбили сирийскую авиабазу Ад-Дабаа
01:02  Кейтлин Джоунстоун: Похоже, Израиль готов покончить с собой
00:52  Киргизия. Эрмат Джумаев назначен полпредом президента в Таласской области
00:50  Нурлан Джанекенов стал Гендиректором Ассоциации KAZENERGY и др. назначения в РК
00:33  Оборотная сторона Олимпиад, - Вл.Малышев
00:31  В Киргизии раскритиковали идею ограничить работу мигрантов в России, - РБК
00:16  Олимпиада в Париже: грязь, нищета и либеральная повесточка
00:14  Таджикистан оспаривает данные Управления ООН по наркотикам о ликвидации посевов мака в Афганистане, - Шухрат Ходжаев
00:05  Беспилотная месть: Иранская "Ось сопротивления" пробьет израильскую ПВО
Пятница, 02.08.2024
16:03  Ее не обойдешь: почему сухопутный коридор мимо России малореален, - Дм.Мигунов
15:57  Мужчины колотят женщин на законных основаниях. Первая трансгендерная олимпиада
15:54  Хуэйлен Тань: США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
15:53  Как погибали оппоненты Израиля
15:42  В Узбекистане начали расследование в связи с резким ростом цен на пропан
15:38  Месть за Ханию будет необычной. Иран начинает охоту на Нетаньяху?
15:35  В Турции спустили на воду корвет для ВМС Украины "Гетман Выговский"
15:33  Мудрый ответ: какой будет реакция Ирана на убийство Хании в Тегеране
15:32  Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение - следует.., - В.Стоякин
15:31  Кавказские интриги: Вашингтон решил "отбить" Ереван и у Москвы, и у Парижа
15:28  Как строили Большой Ферганский канал. 345 километров за 45 дней! (уроки истории)
15:15  В Киргизии новый военный прокурор - Жыргал Исмаилов
15:11  Трамп или Путин? Европе предстоит сложный выбор, - Зоран Метер
15:09  Узбекистанец Музаффарбек Турабоев - бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо
15:07  Заврались, переругались, запутались. О слушаниях в Сенате США о покушении на Трампа
15:04  Bloomberg: Россия и Китай оспорили претензии США на континентальный шельф
15:03  Глобальная чистка в Минобороны РФ вышла на новый уровень - масштабы потрясают
15:01  Генеральное сражение: Киев признает - если потеряем Покровск в Донбассе, то потеряем Украину
14:59  Насколько грязен воздух Таджикистана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС
16:00 03.08.2024

Сможет ли ЦАХАЛ выполнить эту задачу и как это отразится на переговорном процессе

Иван Дубровин
Леонид Самуна

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ХАМАС Израиль

Несмотря на то что Израиль до сих пор не признает свою причастность к убийству Исмаила Хании в Тегеране, в ЦАХАЛ подтвердили "Известиям", что ликвидация командиров ХАМАС приближает страну к достижению одной из ее главных целей - разрушению палестинского движения сопротивления. Параллельно Израиль готовится к возможному удару со стороны Ирана, пообещавшего отомстить за смерть Хании, похороны которого прошли 2 августа в Катаре. Эксперты считают, что убийство в Тегеране ставит на паузу диалог о возвращении заложников, которые находятся в секторе Газа. О противостоянии Израиля и ХАМАС в контексте нового витка напряженности на Ближнем Востоке - в материале "Известий".

Чего добивается Израиль

Разрушение основы ХАМАС, как и освобождение заложников, захваченных палестинскими боевиками во время нападения 7 октября 2023 года на еврейские поселения, остается одной из главных задач ЦАХАЛ, подтвердила "Известиям" представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

- Один из путей к достижению этих целей - это ликвидация командиров этой террористической организации. И мы это успешно делаем последние 10 месяцев, - подчеркнула она.

Тем не менее Израиль продолжает хранить молчание об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, погибшего 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. В то время как Иран и его союзники обвиняют в атаке Израиль, первые лица еврейского государства не отрицают и не подтверждают причастность их страны к смерти одного из лидеров ХАМАС. ЦАХАЛ лишь утверждает, что в ночь на 31 июля использовала ракеты только для ликвидации высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шокра в Бейруте.

Вместе с тем ЦАХАЛ регулярно рапортует о ликвидации членов ХАМАС. Так, 1 августа она заявила об устранении в середине июля Мухаммада Дейфа - лидера боевого крыла бригады "Изз ад-Дин аль-Кассама". ХАМАС, однако, утверждает, что он жив. Тогда же 1 августа стало известно о гибели во время израильского удара на севере Газы двух журналистов катарского издания Al Jazeera. Согласно данным Армии обороны Израиля, один из них - Исмаил аль-Гуль - был также боевиком ХАМАС.

По мнению политолога и востоковеда Каринэ Геворгян, полное уничтожение ХАМАС вряд ли возможно, учитывая поддержку, которую ему оказывают другие игроки в регионе.

- ХАМАС входит в ось сопротивления, которую поддерживают самые разные движения на территории Ирака, Ливана, а также Сирии. Если теоретически и возможно допустить уничтожение ХАМАС, то практически это не более чем фантастическая мечта, - отметила собеседник "Известий".

Мудрый ответ: какой будет реакция Ирана на убийство Хании в Тегеране
И получит ли Израиль поддержку со стороны США и западных союзников

Как Иран ответил на убийство Хании

При этом не вполне очевидно, как именно еврейское государство хочет реализовать свою вторую задачу - освобождение заложников. На данный момент, по подсчетам израильской стороны, ХАМАС удерживает в плену 114 человек. И убийство Хании, очевидно, не будет способствовать возобновлению переговоров об освобождении. Именно путем переговоров, а не силовым методом Израиль смог добиться в ноябре освобождения 105 заложников, выпустив для этого на свободу 240 палестинских заключенных.

- Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа, - сказал замглавы департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Дипломат подчеркнул, что конфликтующие стороны на Ближнем Востоке должны не допускать осуществления шагов, провоцирующих новую эскалацию напряженности в регионе.

На данный момент переговоры можно считать сорванными, констатировала Каринэ Геворгян. "Гибель Хании, по сути, была невыгодна Нетаньяху, потому что он был политическим руководителем и главным переговорщиком по заложникам, в том числе в Катаре. Я не удивлюсь, если в связи с этим будет новая волна протестов в самом Израиле", - отметила она.

2 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты все еще верят в возможность переговоров между ХАМАС и Израилем. Напомним, что в мае ХАМАС позитивно отреагировал на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта в Газе, включавший в себя постепенное освобождение заложников, отвод израильских сил и освобождение палестинских заключенных. Израиль также согласился с американским планом, подчеркнув, правда, что ЦАХАЛ не отказывается от цели полностью уничтожить ХАМАС. 10 июня Совбез ООН принял основанную на мирном плане США резолюцию о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Россия тогда от голосования воздержалась, но вето не применила.

Конечная обстановка: ЦАХАЛ сообщила о готовности к операции в Рафахе
Почему США и Египет обеспокоены из-за скорого начала боевых действий в этом городе

Накал растет

Как будет дальше развиваться борьба Израиля с ХАМАС, во многом зависит от дальнейших шагов Ирана и развития событий на ливанском фронте. На данный момент Ближний Восток замер в ожидании обещанного ответа Тегерана на смерть Хании, похороны которого прошли 2 августа в Катаре. Ранее The New York Times написала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по израильской территории. Впрочем, до сих пор неясно, где и когда это произойдет. В апреле, после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, Иран выждал 13 дней, перед тем как ответить.

В Белом доме уже сообщили, что лидеры США и Израиля обсудили усилия по поддержке защиты последнего от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников. В дополнение к 12 кораблям ВМС США, находящимся в Средиземном море и Персидском заливе, Пентагон может направить дополнительные боевые самолеты в регион. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил 2 августа со своим британским коллегой Джоном Хили "важность создания коалиции для защиты еврейского государства от Ирана и его союзников".

Параллельно с подготовкой к атаке со стороны Ирана Израиль продолжает обмениваться ударами с ливанской "Хезболлой". В июне ЦАХАЛ сообщила, что подготовила план наступательной наземной операции в Ливане. Ее цель, по словам главы МИД Израиля Исраэля Каца, уничтожить "Хезболлу" и восстановить безопасность жителей севера страны.

Тот факт, что более 60 тыс. человек были вынуждены покинуть север Израиля из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", говорит о серьезном успехе оси сопротивления, рассуждает политолог Роланд Биджамов.

- В любом случае Нетаньяху должен решить эту проблему ради своих избирателей. Как только вопрос с Газой будет рано или поздно решен и ситуация там относительно успокоится и наступит долгожданное перемирие, безусловно, будет стоять задача ослабить потенциал "Хезболлы" на севере, - отметил он.

Эксперт при этом сомневается в том, что Израиль решится на наземную операцию. Но если она все же начнется, то ЦАХАЛ может продвинуться до границы реки Эль-Литании, то есть приблизительно на 20 км вглубь территории на юге Ливана. В любом случае, считает эксперт, промедление для Нетаньяху в данный момент подобно смерти.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722690000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций
- Инфляция в Республике Казахстан
- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества
- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область
- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  