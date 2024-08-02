Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС

16:00 03.08.2024

Сможет ли ЦАХАЛ выполнить эту задачу и как это отразится на переговорном процессе



Иван Дубровин

Леонид Самуна



ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ХАМАС Израиль



Несмотря на то что Израиль до сих пор не признает свою причастность к убийству Исмаила Хании в Тегеране, в ЦАХАЛ подтвердили "Известиям", что ликвидация командиров ХАМАС приближает страну к достижению одной из ее главных целей - разрушению палестинского движения сопротивления. Параллельно Израиль готовится к возможному удару со стороны Ирана, пообещавшего отомстить за смерть Хании, похороны которого прошли 2 августа в Катаре. Эксперты считают, что убийство в Тегеране ставит на паузу диалог о возвращении заложников, которые находятся в секторе Газа. О противостоянии Израиля и ХАМАС в контексте нового витка напряженности на Ближнем Востоке - в материале "Известий".



Чего добивается Израиль



Разрушение основы ХАМАС, как и освобождение заложников, захваченных палестинскими боевиками во время нападения 7 октября 2023 года на еврейские поселения, остается одной из главных задач ЦАХАЛ, подтвердила "Известиям" представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.



- Один из путей к достижению этих целей - это ликвидация командиров этой террористической организации. И мы это успешно делаем последние 10 месяцев, - подчеркнула она.



Тем не менее Израиль продолжает хранить молчание об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, погибшего 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. В то время как Иран и его союзники обвиняют в атаке Израиль, первые лица еврейского государства не отрицают и не подтверждают причастность их страны к смерти одного из лидеров ХАМАС. ЦАХАЛ лишь утверждает, что в ночь на 31 июля использовала ракеты только для ликвидации высокопоставленного командира движения "Хезболла" Фуада Шокра в Бейруте.



Вместе с тем ЦАХАЛ регулярно рапортует о ликвидации членов ХАМАС. Так, 1 августа она заявила об устранении в середине июля Мухаммада Дейфа - лидера боевого крыла бригады "Изз ад-Дин аль-Кассама". ХАМАС, однако, утверждает, что он жив. Тогда же 1 августа стало известно о гибели во время израильского удара на севере Газы двух журналистов катарского издания Al Jazeera. Согласно данным Армии обороны Израиля, один из них - Исмаил аль-Гуль - был также боевиком ХАМАС.



По мнению политолога и востоковеда Каринэ Геворгян, полное уничтожение ХАМАС вряд ли возможно, учитывая поддержку, которую ему оказывают другие игроки в регионе.



- ХАМАС входит в ось сопротивления, которую поддерживают самые разные движения на территории Ирака, Ливана, а также Сирии. Если теоретически и возможно допустить уничтожение ХАМАС, то практически это не более чем фантастическая мечта, - отметила собеседник "Известий".



Мудрый ответ: какой будет реакция Ирана на убийство Хании в Тегеране

И получит ли Израиль поддержку со стороны США и западных союзников



Как Иран ответил на убийство Хании



При этом не вполне очевидно, как именно еврейское государство хочет реализовать свою вторую задачу - освобождение заложников. На данный момент, по подсчетам израильской стороны, ХАМАС удерживает в плену 114 человек. И убийство Хании, очевидно, не будет способствовать возобновлению переговоров об освобождении. Именно путем переговоров, а не силовым методом Израиль смог добиться в ноябре освобождения 105 заложников, выпустив для этого на свободу 240 палестинских заключенных.



- Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа, - сказал замглавы департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Дипломат подчеркнул, что конфликтующие стороны на Ближнем Востоке должны не допускать осуществления шагов, провоцирующих новую эскалацию напряженности в регионе.



На данный момент переговоры можно считать сорванными, констатировала Каринэ Геворгян. "Гибель Хании, по сути, была невыгодна Нетаньяху, потому что он был политическим руководителем и главным переговорщиком по заложникам, в том числе в Катаре. Я не удивлюсь, если в связи с этим будет новая волна протестов в самом Израиле", - отметила она.



2 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты все еще верят в возможность переговоров между ХАМАС и Израилем. Напомним, что в мае ХАМАС позитивно отреагировал на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта в Газе, включавший в себя постепенное освобождение заложников, отвод израильских сил и освобождение палестинских заключенных. Израиль также согласился с американским планом, подчеркнув, правда, что ЦАХАЛ не отказывается от цели полностью уничтожить ХАМАС. 10 июня Совбез ООН принял основанную на мирном плане США резолюцию о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Россия тогда от голосования воздержалась, но вето не применила.



Конечная обстановка: ЦАХАЛ сообщила о готовности к операции в Рафахе

Почему США и Египет обеспокоены из-за скорого начала боевых действий в этом городе



Накал растет



Как будет дальше развиваться борьба Израиля с ХАМАС, во многом зависит от дальнейших шагов Ирана и развития событий на ливанском фронте. На данный момент Ближний Восток замер в ожидании обещанного ответа Тегерана на смерть Хании, похороны которого прошли 2 августа в Катаре. Ранее The New York Times написала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по израильской территории. Впрочем, до сих пор неясно, где и когда это произойдет. В апреле, после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, Иран выждал 13 дней, перед тем как ответить.



В Белом доме уже сообщили, что лидеры США и Израиля обсудили усилия по поддержке защиты последнего от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников. В дополнение к 12 кораблям ВМС США, находящимся в Средиземном море и Персидском заливе, Пентагон может направить дополнительные боевые самолеты в регион. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил 2 августа со своим британским коллегой Джоном Хили "важность создания коалиции для защиты еврейского государства от Ирана и его союзников".



Параллельно с подготовкой к атаке со стороны Ирана Израиль продолжает обмениваться ударами с ливанской "Хезболлой". В июне ЦАХАЛ сообщила, что подготовила план наступательной наземной операции в Ливане. Ее цель, по словам главы МИД Израиля Исраэля Каца, уничтожить "Хезболлу" и восстановить безопасность жителей севера страны.



Тот факт, что более 60 тыс. человек были вынуждены покинуть север Израиля из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", говорит о серьезном успехе оси сопротивления, рассуждает политолог Роланд Биджамов.



- В любом случае Нетаньяху должен решить эту проблему ради своих избирателей. Как только вопрос с Газой будет рано или поздно решен и ситуация там относительно успокоится и наступит долгожданное перемирие, безусловно, будет стоять задача ослабить потенциал "Хезболлы" на севере, - отметил он.



Эксперт при этом сомневается в том, что Израиль решится на наземную операцию. Но если она все же начнется, то ЦАХАЛ может продвинуться до границы реки Эль-Литании, то есть приблизительно на 20 км вглубь территории на юге Ливана. В любом случае, считает эксперт, промедление для Нетаньяху в данный момент подобно смерти.