В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США

16:12 03.08.2024

4 августа в "День-центре" состоится встреча с руководителем гражданско-патриотической секции МО РВИО Сергеем Васильевичем Сопелевым.



Тема встречи: Гражданская война в США. Что нам необходимо знать о ней.



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