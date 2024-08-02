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|В "День-центре" 4 августа встреча с Сергеем Сопелевым. Тема встречи: Гражданская война в США
16:12 03.08.2024
4 августа в "День-центре" состоится встреча с руководителем гражданско-патриотической секции МО РВИО Сергеем Васильевичем Сопелевым.
Тема встречи: Гражданская война в США. Что нам необходимо знать о ней.
На нашем телеграмм-канале вы можете посмотреть прямую трансляцию этой встречи.
Начало в 17:00, просьба приходить несколько заранее!
Адрес: г. Москва. улица Коровий Вал, 1Ас1, 3-й этаж (1 минута пешком от метро Добрынинская).
Регистрация по ссылке
https://iframeab-pre6530.intickets.ru/seance/24076897/
Внимание:
Количество мест ограничено.
Убедительная просьба, заявки на встречу оставлять только, если точно уверены, что придете на встречу.
Наличие распечатанного билета необязательно для посещения мероприятия.
Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.