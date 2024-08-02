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|Темур Рахимов принес Таджикистану вторую медаль Олимпиады-2024
16:15 03.08.2024
Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus
Таджикский дзюдоист взял бронзу на летних Олимпийских играх во французском Париже.
27-летний Темур Рахимов в первой схватке победил 25-летнего Эрика Абрамова из Германии в весовой категории свыше 100 кг и прошел в 1/4 финала. В четвертьфинале Рахимов одолел 25-летнего узбекского дзюдоиста Алишера Юсупова.
Однако в полуфинале Темур с оценкой "иппон" проиграл олимпийскому золотому медалисту и чемпиону мира 35-летнему французу Тедди Ринеру. В борьбе за бронзу таджикский дзюдоист одолел 32-летнего Энди Гранду из Кубы.
Интересно, что Темур Рахимов в третий раз в своей карьере встретился с Тедди Ринером, которого называют "Королем дзюдо" и во всех трех поединках проиграл ему.
Между тем, французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золотую медаль. В финальной схватке он одержал победу над южнокорейцем Ким Мин Чоном. Эта золотая медаль стала для Ринера четвертой на Олимпийских Играх. В Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) Ринер побеждал в личных соревнованиях, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.
Таким образом, как минимум трое из 14 таджикских спортсменов – Сомон Махмадбеков, Давлат Болтаев и Темур Рахимов – вернутся из Парижа с бронзовыми медалями 33-х летних Олимпийских игр.
Ранее таджикский боксер Давлат Болтаев вышел в полуфинал XXXIII летних Олимпийских игр во французском Париже. Болтаев победил Георгия Кушиташвили из Грузии со счетом 3:2 в своем первом поединке в весовой категории 92 кг. Это была стадия 1/8 финала. В четвертьфинале боксер взял верх над 21-летним Джеком Марли из Ирландии со счетом 4:1.
Все три раунда таджикистанец был активным и превзошел своего оппонента практически во всех аспектах. Кажется, для Болтаева это был чуть ли не самый легкий соперник в карьере.
Пройдя налегке ирландца, таджикский боксер вышел в полуфинал, в котором 4 августа сразится с 25-летним узбекистанцем Лазизбеком Муллоджоновым. В четвертьфинале Муллоджонов победил бразильца Кено Марли Мачадо со счетом 5:0. При этом Болтаев обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.
Сомон Махмадбеков (82 кг) завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо. Сначала он победил палестинца Фареса Бадави. Далее Сомон взял верх над Франком Де Витом из Нидерландов и вышел в четвертьфинал. Там таджикский дзюдоист проиграл чемпиону мира Тато Григалашвили из Грузии.
Махмадбеков продолжил борьбу в утешительном раунде и одержал победу над узбекским дзюдоистом Шарофиддином Болтабаевым, а потом победил итальянца Антонио Эспозито и завоевал бронзовую медаль.
Махмадбеков повторил достижение известного таджикского дзюдоиста Расула Бокиева, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году в весовой категории 73 кг.
Расписание стартовых выступлений таджикистанцев на Олимпиаде в Париже:
3 августа. Бег. 100 м. Фаворис Музрапов.
3 августа. Плавание. 50 м. (вольный стиль). Екатерина Бордачева.
9 августа. Вольная борьба. 74 кг. Виктор Рассадин.
10 августа. Таэквон-до WT. +67 кг. Мунира Абдусаломова.