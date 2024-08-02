Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы, - С.Кожемякин

16:17 03.08.2024 Иран на перепутье: выбор пути и новые угрозы



Расчеты врагов на дестабилизацию и даже на распад Ирана провалились. Страна выбрала нового президента. Перед Масудом Пезешкианом, вступившим в должность 30 июля, стоит немало задач. Среди них решение социально-экономических проблем и защита курса на самостоятельное развитие.



Аналитика на кофейной гуще



Победа в "холодной войне", не в последнюю очередь одержанная усилиями щедро финансировавшихся советологических "мозговых центров", стала началом упадка западной политической науки. Капитал почивал на лаврах, уверяя всех в своем триумфе. Очень скоро стала понятна поспешность утверждений о "конце истории". Подъем Китая, стремление других государств к большей самостоятельности размывают гегемонию США, но адекватно оценить изменения там не в состоянии.



Это подтвердило отношение к событиям в Иране. Трагическая гибель в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси породила целый вал "глубокомысленных" суждений. Утверждалось, например, что случившееся вызвано закулисным соперничеством в иранской элите, и теперь страна якобы вступит в полосу нестабильности. Эти домыслы подхватил и ряд российских изданий.



Не дождавшись даже намеков на волнения, аналитики и журналисты быстро "оседлали" другой мотив. Исход выборов, заявляли они, заранее предрешен. "Совет стражей Конституции (орган, схожий по функциям с конституционными судами в других странах. - С.К.) будет контролировать избирательный процесс еще более жестко, чем обычно, обеспечивая восхождение еще одного консервативного деятеля", - уверяла американская разведывательно-аналитическая компания "Стратфор". "Выборы ограничатся состязанием кандидатов, которые разделяют идеологически жесткие исламистские взгляды", - столь же бездумно предвещал Институт Ближнего Востока со штаб-квартирой в Вашингтоне.



"Калоша" ждала непутевых востоковедов и здесь. Победителем президентских выборов стал умеренный кандидат Масуд Пезешкиан, обошедший столь пугавших Запад консерваторов вроде Саида Джалили и Мохаммада Багера Галибафа. После этого поспешный скептицизм сменился столь же скоропалительным оптимизмом. Например, газета "Нью-Йорк таймс" принялась предрекать "новую дипломатическую открытость" Тегерана и "более теплые отношения с Западом".



Несостоятельность подобных оценок точно подметил сам Пезешкиан в статье для газеты "Тегеран таймс". "Мы провели конкурентные выборы мирно и организованно, развеяв инсинуации "иранистов" при ряде правительств", - написал он. Действительно, большинство материалов в иностранной прессе выдают непонимание иранской государственной системы. Разделение (во многом искусственное) политиков на "консерваторов" и "реформистов" не означает, что последние подвергают сомнению курс, выбранный после революции 1979 года. Речь идет лишь о различных подходах или тактике при реализации единой цели - защиты истинной независимости страны.



Не выходит за эти рамки и Пезешкиан. Происходя из курдско-азербайджанской семьи, он пошел по медицинской стезе и стал известным кардиохирургом. Впрочем, нового президента с молодых лет привлекала общественная жизнь. Пезешкиан приветствовал свержение шахского режима, участвовал в Ирано-иракской войне. В 1990-е годы он стал работать в правительстве: сначала в должности заместителя министра, а затем министра здравоохранения. Также Пезешкиан пять раз избирался в парламент, а в 2016-2020 годах даже занимал пост первого вице-спикера. При всем при этом политик не забросил медицинской практики, проводя как минимум одну операцию в неделю.



Новые угрозы



Назвать избранного главу Ирана "внесистемным" политиком, таким образом, нельзя. Пезешкиан критически относится к Западу и его попыткам вмешательства в дела страны. Он резко осудил убийство генерала Касема Сулеймани и вторжение Израиля в сектор Газа. Выступая за возрождение "ядерной сделки", президент уточняет, что ее условия не могут идти вразрез с долгосрочными интересами страны. Точки над i были расставлены в упомянутой статье Пезешкиана. По его словам, новое правительство будет стремиться к равновесию в отношениях со всеми странами, приветствуя "искренние усилия по смягчению напряженности". Приоритетное внимание президент намерен уделить укреплению отношений с соседними странами. Цель такой политики - создание "сильного региона", связанного добрососедскими отношениями и свободного от диктаторского влияния внешних сил. Интеграция, в частности, должна помочь положить конец оккупации Палестины и режиму апартеида в Израиле.



Россию и Китай Пезешкиан называет стратегическими союзниками, уделяя большое внимание укреплению связей с такими объединениями, как БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз. Новое руководство также намерено укреплять контакты с "глобальным югом", включая Африку и Латинскую Америку. Что касается Европы, она, напоминает Пезешкиан, нарушила все свои обязательства по "ядерной сделке", но Тегеран оставляет двери открытыми для конструктивного диалога, основанного на принципах взаимного уважения и равноправия. "Соединенным Штатам тоже необходимо признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не поддается давлению и никогда не поддастся, - отмечает президент. - Они должны извлечь уроки из прежних просчетов и скорректировать политику соответствующим образом".



Однако Запад вряд ли последует этим призывам. Империалистическим кругам нужен подконтрольный Иран, выполняющий их волю так же послушно, как шахский режим. Поэтому давление на исламскую республику может усилиться. К этому открыто призывает Израиль. Глава МИД страны Исраэль Кац заявил, что "международное сообщество" должно добиться от Тегерана полной отмены ядерной программы и внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. "Величайшей угрозой будущему человечества" назвал Иран министр обороны Израиля Йоав Галант.



Ясный сигнал послал иранским властям госдепартамент США. Заявив, что выборы не были честными, он сообщил, что смена власти не окажет "значительного влияния на наши подходы". За день до выборов Белый дом объявил о новых санкциях. В "черный список" попали десятки организаций и морских судов, занимающихся транспортировкой иранской нефти и нефтехимической продукции. Перед этим США уличили полсотни компаний из ОАЭ, Гонконга, Маршалловых островов в создании "разветвленной теневой банковской сети", якобы помогающей силовым структурам Ирана обходить санкции. Как о несомненном достижении Джо Байден заявил, что за время его правления Вашингтон ввел более шестисот санкций против Тегерана и "его ставленников".



В случае победы республиканцев антииранская политика может стать еще беспощаднее. Напомним: при Трампе США вышли из "ядерной сделки" и ужесточили санкционное давление. Актом государственного терроризма стало убийство генерала Сулеймани. С тех пор взгляды политика и его сторонников не изменились. Выбранный Трампом в качестве кандидата в вице-президенты сенатор Джеймс Дэвид Вэнс критикует нынешнюю администрацию за "слишком мягкую" позицию к Тегерану. "Сделка с Ираном была катастрофой, Израиль - наш самый важный союзник" - так обозначил он свои взгляды. Любое покушение на интересы США в регионе, добавляет Вэнс, будет безжалостно караться.



Кандидат требует помогать Израилю без каких-либо ограничений. "Израильтяне - наши союзники, пусть они ведут эту войну так, как считают нужным, - заявляет он. - Вы должны предоставить им возможность уничтожить ХАМАС". Также Вэнс внес в конгресс законопроект, предусматривающий замораживание бюджетного финансирования для колледжей, где проходят протесты против войны в Газе, и призывает запретить палестинцам въезд в США.



Империалистическим шабашем стал предвыборный съезд Республиканской партии, точнее, его третий день. Он проходил под лозунгом "Мир через силу", и выступавшие соревновались друг с другом в воинственности. Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил, что администрация Байдена не смогла справиться с угрозой Ирана и для борьбы с "религиозной диктатурой" нужен более твердый подход. Экс-советница Трампа Келиэнн Конуэй с трибуны выразила восхищение убийством Сулеймани, поставив его в один ряд с ликвидацией главаря "Исламского государства"* аль-Багдади. "При Трампе Иран был ослаблен, Китаю был брошен вызов. Теперь же Россия вторглась на Украину, Пекин запугивает соседей, а Иран развязал войну в секторе Газа", - возмущался бывший глава национальной разведки Ричард Гренелл. "Обкаткой" нового витка антииранской истерии стали вбросы о причастности Тегерана к покушению на Трампа.



Выбор пути



Вернемся к Пезешкиану, чья победа подталкивает к нескольким выводам. Во-первых, свою несостоятельность в очередной раз доказали клише о недемократичности политической системы страны. Во-вторых, избрание считавшегося аутсайдером кандидата многое говорит о ситуации в Иране. Несмотря на тяжелейшие санкции, страна динамично развивается, добившись диверсификации экономики. Если в 2016 году две трети стоимости экспорта приходилось на нефть и природный газ, то в 2022 году их доля упала до 7 процентов. Основную продукцию вывоза обеспечивают теперь металлургическая, нефтехимическая, машиностроительная отрасли.



Впечатляют научно-технические успехи Тегерана. По числу публикаций в международных научных изданиях страна занимает пятнадцатое место в мире. Еще один пример - система метро. Первая "подземка" появилась в 1999 году в Тегеране, а на сегодняшний день метрополитен есть уже в шести городах. Общее число станций достигло 362, а протяженность линий - 575 километров. В России, для сравнения, за то же время было введено в строй 135 станций, почти три четверти из которых - в Москве.



Произошло это благодаря изменениям, происшедшим после 1979 года. "Экономическая система Ирана основана на трех секторах - государственном, кооперативном и частном, при регулярном и добросовестном планировании. Государственный сектор включает в себя всю национальную промышленность, внешнюю торговлю, крупные шахты, банковское дело, страхование, источники энергии, плотины и крупные ирригационные сети, радио и телевидение, почту, телеграф и телефон, авиацию, судоходство, автомобильные, железные дороги", - гласит 44-я статья Конституции. Ответом на атаки Запада стало принятие стратегии, получившей название "экономика сопротивления" ("егтесад-э могаввемат"). Среди ее важнейших пунктов - опора на внутренние возможности, сокращение зависимости от сырьевых доходов, развитие науки, достижение самообеспеченности в товарах первой необходимости. Параллельно с развитием экономики должна поддерживаться социальная справедливость, вестись непримиримая борьба с коррупцией и расточительством.



Движение Ирана по этому пути не является абсолютно ровным. Серьезной проблемой остается инфляция, составившая по итогам прошлого года 40 процентов. Общий уровень безработицы достигает 10 процентов, а среди молодежи - втрое больше. Негативные последствия имели рыночные реформы при президенте Хасане Роухани. В 2019 году власти объявили об урезании субсидий на топливо, воду, электроэнергию, что привело к массовым протестам.



Сможет ли новое правительство справиться с трудностями? Пезешкиан шел на выборы под лозунгом "быть голосом безмолвных", обещая уделить внимание уязвимым слоям населения. Он критиковал предшественников за отказ индексировать зарплаты и пенсии, обещал расширить охват бесплатным здравоохранением и освободить малоимущие семьи от налогов.



Не подвергая сомнению принятый в прошлом году Седьмой пятилетний план развития страны, Пезешкиан все же предлагает ряд серьезных изменений. В частности, он призывает проводить более открытую экономическую политику с привлечением иностранного капитала. По его словам, "ни одна страна со времен Второй мировой войны не росла без расширения экспорта и иностранных инвестиций". К этому довольно-таки спорному утверждению нужно добавить намерения снизить государственное вмешательство в банковскую сферу и ценообразование, а также пересмотреть схему выделения субсидий. "Цены должен определять рынок, а не правительство", - заявлял политик. Экономическим советником Пезешкиана в ходе кампании был Али Тайебниа. За время нахождения на посту министра финансов в 2013-2017 годах он зарекомендовал себя сторонником либеральных реформ, выступал за сотрудничество с МВФ.



Пезешкиан также настаивает на отмене требований ношения женщинами платков и на строгом соблюдении статьи 15 Конституции, гарантирующей языковые и другие культурные права для национальных меньшинств. Однако без защиты социальной справедливости эти шаги не будут иметь большого смысла.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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