Что должны делать власти Таджикистана, чтобы минимизировать влияние пыльных бурь?

16:21 03.08.2024 Тимур Идрисов, независимый экологический журналист, специально для Asia-Plus



В Таджикистане за последние тридцать лет количество пыльных и песчаных бурь увеличилось более, чем в 10 раз.



Сосуществование с пыльными и песчаными бурями можно резюмировать тремя словами: предотвращение, подготовка и прогнозирование. Что из этого делает государство?



Пыльных бурь становится больше



Пыльные и песчаные бури - распространенное метеорологическое явление в засушливых и полузасушливых регионах нашей планеты.



Существует три фактора, которые играют основную роль при возникновении песчаных и пыльных бурь: сильный ветер, отсутствие растительности и долгое отсутствие осадков.



Перенос пыли воздушными потоками является естественным процессом и важным элементом биохимических циклов Земли, однако за последнее столетие глобальные ежегодные объемы образования пыли увеличились более, чем на 25% из-за сочетания неустойчивого землепользования, водопользования и изменения климата.



Сегодня мы наблюдаем более частые и интенсивные пыльные бури. Увеличивается их географический охват, а вместе с этим - ущерб, наносимый различным секторам экономики, здоровью человека и окружающей среде.



В Центральной Азии продолжительные периоды без дождя, большие территории песчаных и глинистых пустынь, изреженный растительной покров и сильные ветра – факторы, которые делают условия для возникновения пыльных бурь благоприятными.



Такие бури затрагивали определенные районы региона на протяжении многих лет, однако сейчас ученые фиксируют все большее их количество.



По данным ООН, более 80% всего населения Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана подвержены воздействию (умеренному или высокому) плохого качества воздуха из-за песчаных и пыльных бурь.



Согласно докладу "Ситуационный анализ: пыльные и песчаные бури в Центральной Азии", только в Таджикистане за последние тридцать лет количество пыльных и песчаных бурь увеличилось более, чем в 10 раз.



Если в начале 1990-х годов в течение года происходило всего 2-3 таких опасных явления, то за последние годы регистрируются более 35 песчаных и пыльных бурь ежегодно.



Откуда приходят бури?



Очаги формирования пыльных и песчаных бурь различаются. Они могут быть локальными, а могут находиться на расстоянии нескольких тысяч километров от стран и регионов, которые затем страдают от их последствий.



В Таджикистане, например, песчаные бури могут появляться в дельтах рек Вахш и Кафирниган.



В то же время многие районы республики зачастую страдают от пыли, которая поднимается со дна Аральского моря или приносится ветрами с Афганистана, а иногда даже с Ближнего Востока и Северной Африки.



Какие последствия приносят бури?



Пыльные и песчаные бури обычно не приводят к серьезному материальному ущербу или существенным разрушениям, в то же время их совокупные последствия могут быть значительными.



В регионах возникновения таких угроз, на обширных сельскохозяйственных угодьях может наблюдаться снижение урожайности, падеж скота, происходит утрата плодородного слоя почвы.



В "принимающих" районах бури ухудшают качество воздуха и воды, нарушают работу авиарейсов и наземного транспорта, снижают эффективность производства солнечной энергии.



Сильные песчаные и пылевые бури могут повреждать электрические компоненты и засорять механические детали, что, в свою очередь, может стать причиной сбоев в работе оборудования.



Оседание мелких частиц пыли на ледниках ускоряет их таяние. Это вызывает озабоченность, в том числе и у ученых в Таджикистане, где уже наблюдается тенденция к сокращению общей площади и массы ледяного покрова в результате глобального потепления.



В сочетании с уже существующим загрязнением атмосферы промышленностью и автотранспортом, пыльные бури могут спровоцировать или усугубить проблемы со здоровьем.



Мелкие взвешенные частицы представляют особую опасность, вызывая респираторные, сердечно-сосудистые и другие опасны заболевания.



Глобальная модельная оценка, проведенная в 2014 году, показала, что воздействие частиц пыли стало причиной около 400 000 преждевременных смертей от сердечно-легочных заболеваний среди населения старше 30 лет.



В случае с дном высохшего Аральского моря известно, что ветра переносят не только твердые вещества, но и различные токсичные соли, пестициды, химикаты, которые образовались здесь в результате неустойчивого сельского хозяйства и теперь представляют опасность для здоровья людей.



Эксперты признают, что общие негативные последствия пылевых и песчаных бурь на состояние здоровья населения и на отрасли экономики стран Центральной Азии детально не изучены.



Как жить с пыльными бурями?



Сосуществование с пыльными и песчаными бурями можно резюмировать тремя словами: предотвращение, подготовка и прогнозирование.



В зависимости от того, где находятся населенные пункты и местные сообщества – либо в районах возникновения пыльных бурь, либо в районах за тысячи километров от их очагов – будут варьироваться и различаться предпринимаемые действия.



Итак, что реально могут сделать наши власти, чтобы облегчить жизнь своих граждан в условиях уже постоянных пылевых бурь?



Предотвращение



Профилактические меры призваны устранить причины возникновения пыльных бурь и/или изначально минимизировать объем частиц, который может быть подхвачен и унесен сильными ветрами. Ключевую положительную роль может сыграть восстановление и сохранение естественных экосистем на засушливых землях.



А в районах, где деятельность человека создает источники пыли, ситуацию можно изменить с помощью внедрения более щадящих и сохраняющих почву методов ведения сельского хозяйства, устойчивого управления пастбищами, создания защитных лесополос и рационального использования воды.



На больших промышленных площадках и территориях, где осуществляется добыча полезных ископаемых, применение специальных мер и современных технологий также помогают сокращать выбросы пыли.



Одним из наиболее успешных примеров является создание "зеленого пояса" на границе с пустыней Кузупчи во внутренней Монголии в Китае. Многолетние усилия привели к тому, что сотни квадратных километров территории тут были засажены специальными видами деревьев и кустарников.



В результате растительный покров в пределах пояса Кузупчи достиг уровня 65%-70%, что привело к снижению скорости ветра на 30% (в среднем) на высоте 20 см над поверхностью земли.



Казахстан и Узбекистан продолжают лесопосадочные работы на дне высохшего Аральского моря. Ожидается, что к 2025 году здесь будет засажено саксаулом площадь свыше 1 млн гектар.



Инициаторы программы рассчитывают, что такой способ поможет эффективно бороться с опустыниванием, снизить количество песчаных бурь и даже создать в будущем на территории осушенного дна производительные пастбища для мелкого рогатого скота.



А Монголия, например, расширила свою национальную сеть особо охраняемых территорий и интегрировала вопросы планирования пастбищ в региональные планы землепользования.



Подготовка



Для тех, кто живет в районах, где неизбежны сезонные пыльные бури, подготовка - лучший способ предотвратить потерю имущества и сохранить здоровье. Своевременная и эффективная подготовка помогает снизить общую уязвимость и сократить период восстановления после бедствия.



Разработка планов действий на случай возникновения стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций является традиционной практикой. Это могут быть как планы на различных уровнях, например, национальном или городском, так и секторальные планы реагирования для основных экономических и социальных отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и здравоохранение.



Например, в штате Орегон (США) в план по смягчению последствий стихийных бедствий в 2015 году были внесены новые виды угроз.



Среди них оказались и песчаные бури. Руководствуясь планом, местные органы власти обязаны предпринимать определенные меры, чтобы снизить риск для людей и имущества.



Особую роль играет наличие отлаженных механизмов предупреждения и распространения информации.



Обычные меры оповещения населения могут включать в себя рассылку текстовых сообщений от Комитета по чрезвычайным ситуациям, предупреждения от гидрометеорологической службы, новости по телевидению и радио, сообщения в печатных СМИ.



Общая просветительская работа создает понимание об угрозах пылевых бурь, обучает людей мерам защиты и в конечном итоге повышает уровень индивидуальной и социальной готовности.



Подготовка может включать и меры по смягчению последствий. Например, в Таджикистане ученые связывают участившиеся пыльные бури (в том числе) с вырубкой лесов, чрезмерным выпасом скота и ростом городов и населенных пунктов.



Недавно власти республики объявили о планах создать на юге страны плантации саксаула на площади в 300 га. Такие меры призваны уменьшить протяженность не покрытых растительностью участков и создать своеобразный барьер на пути мелких частиц, которые несет ветер.



Еще один пример смягчающих мер на местном уровне – улучшение качества воздуха в городах.



Создание зеленых зон, переход на чистые технологии в промышленности и энергетике, новые подходы к мобильности и отказ от массового использования частных автомобилей, грамотное планирование новых районов и другие меры способствуют снижению общих объемов загрязнения атмосферы, а значит сокращают риски достижения опасных уровней загрязнения при прохождении пыльных бурь.



В июне 2019 года на территории посольства США в Душанбе было установлено устройство для контроля качества воздуха и для измерения содержания твердых частиц в воздухе. С тех пор данные в этом районе столицы поступают в режиме реального времени, они общедоступны вот тут . AQI – по-простому – это показатель степени загрязненности атмосферы. Уровни загрязнителей преобразуются в значение индекса и помещаются в категории с цветовой кодировкой: от "Хорошей" до "Опасной".



Прогнозирование



Прогнозирование пыльных бурь, очевидно, помогает людям быть лучше подготовленными.



Методы, используемые метеорологами для этого, во многом зависят от тщательного наблюдения за ветрами и стабильностью атмосферы в районах, которые подвержены пыльным бурям.



Для мониторинга и прогнозирования используются наземные измерительные станции, спутники, сети измерения качества воздуха, метеорологические данные и данные наблюдений за прозрачностью атмосферы.



Например, Корейская метеорологическая администрация (КМА) использует для прогнозирования различные источники данных, включая информацию, поступающую от Совместной сети мониторинга бурь Китая и КМА, спутниковые изображения и результаты суперкомпьютерного моделирования.



В случае, когда среднечасовая концентрация пыли (ТЧ10) будет превышать 800 мкг/м3 в течение более двух часов, КМА предупреждает об этом широкую общественность через СМИ и соцсети.



На международном уровне ведущую роль в области мониторинга и прогнозирования песчаных и пыльных бурь играет Всемирная метеорологическая организация (ВМО). У нее есть несколько специализированных региональных центров. Один из них для Азии расположен в Пекине.



Данные о песке и пыли собираются ежедневно. Центр также отслеживает основные источники пыли в Центральной и Восточной Азии, маршруты ее переноса и зоны ее осаждения.



Для развития мониторинга и систем раннего предупреждения в условиях Центральной Азии требуются межсекторальные и транснациональные подходы, а также усиление потенциала национальных метеорологических служб.



Авторы доклада "Ситуационный анализ: пыльные и песчаные бури в Центральной Азии" отмечают, что "выполнение мероприятий по борьбе с процессами опустынивания и песчаными и пыльными бурями затруднено недостаточным уровнем региональных программных и институциональных предпосылок в странах Центральной Азии".



В Таджикистане, несмотря на актуальность исследований по песчаным и пыльным бурям, в этой сфере проводится очень мало работы. Наблюдается дефицит специалистов и слабый научно-технический потенциал.



Поэтому подготовка кадров, расширение и усовершенствование метеорологической сети наблюдения и усиление регионального и международного сотрудничества может привести к положительным изменениям в области предупреждения, подготовки и прогнозирования пыльных и песчаных бурь в нашей республике. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722691260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады

- Кадровые перестановки

- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций

- Инфляция в Республике Казахстан

- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества

- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область

- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ

