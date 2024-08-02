Коллапс США близок, - Ф.М. Шакил

16:28 03.08.2024 Al Mayadeen

Ливан



Поймут ли американцы, что безуспешные военные действия привели к огромным долгам?

Al Mayadeen: участие США в глобальных конфликтах привело страну к долгам



Военные действия США вогнали страну в долговую яму, сообщает Al Mayadeen. Участие Америки в глобальных конфликтах привело к тому, что ее госдолг достиг отметки в 34 триллиона долларов. Эксперты также предупреждают о дедолларизации и приближении экономического коллапса.



Ф.М. Шакил (F.M. Shakil)



В прошлом году министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ от повышения потолка государственного долга США грозит катастрофическими последствиями.



Государственный долг США достиг угрожающей отметки в 34 триллиона долларов, что привело к снижению кредитного рейтинга страны, падению курса доллара, росту инфляции и повышению процентной ставки на фоне осознания того, что что-то пошло не так.



Участие США в различных глобальных конфликтах не с целью их разрешить, а чтобы втянуть своих противников в "затяжную трясину", заметно отразилось на экономике страны. Из-за нехватки ресурсов социальный сектор часто испытывает трудности с обеспечением благосостояния малоимущих групп населения.



Самопровозглашенная сверхдержава тратит тонны средств налогоплательщиков на военные операции в разных регионах мира, включая Европу, Латинскую Америку, Ближний Восток, Азию, Балканы и Африку.



Администрация США чувствует, как припекает



Официальные круги США сходятся во мнении, что если ситуация будет продолжаться и дальше, а соотношение долга к ВВП останется на уровне 100%, это может иметь негативные последствия для финансовой стабильности страны, доверия инвесторов и курса доллара, что приведет к хронической рецессии.



Комитет по финансовым услугам Палаты представителей поддержал эти опасения, когда министр финансов США Джанет Йеллен в начале этого месяца проинформировала его о проблемах, связанных с заемными средствами и инфляцией.



Она выразила обеспокоенность глобальной тенденцией отказа от доллара в трансграничной торговле и предупредила о приближении экономического коллапса. Йеллен заявила, что влияние биткойна и других криптовалют, а также геополитический нарратив дедолларизации в совокупности оказывают разрушительное воздействие на долговое бремя США.



Ведущие банки США, такие как JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citi, также выразили обеспокоенность по поводу плачевного состояния банковского сектора. Они сослались на серьезную экономическую уязвимость, характеризующуюся резким оттоком средств с вкладов и ростом кредитных рисков.



Последние данные свидетельствуют о тревожной реальности: потребители испытывают трудности из-за постоянной инфляции и растущего долга, что вынуждает банки повышать процентные ставки по сберегательным счетам, чтобы привлечь средства. Результаты очевидны: рынок кредитования нестабилен, доходы падают, а отток средств резко возрастает – все это указывает на приближающуюся финансовую катастрофу. Нестабильность банковского сектора существенно влияет на экономику в целом.



В марте этого года генеральный директор Tesla Илон Маск поставил под сомнение жизнеспособность доллара, возложив на американских чиновников ответственность за плохое управление финансами и экономикой страны. Он заявил, что чрезмерные расходы, превышение кредитных лимитов, растущий долг и постоянно работающий печатный станок приведут страну к глубоким экономическим потрясениям.



По словам Маска, экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении других государств, мотивируют эти страны идти на поиски инструментов взаиморасчетов, альтернативных доллару.



Потолок госдолга



В прошлом году министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ от повышения потолка государственного долга США грозит катастрофическими последствиями. Однако переговоры [касательно повышения потолка госдолга] не должны проходить "с пистолетом, приставленным к виску американцев". В интервью ABC News она предупредила, что если у федерального правительства закончатся деньги, оно не сможет выплачивать пособия, зарплаты, пенсии и прочее.



"Это ответственность Конгресса, и если они не выполнят свои обязательства, мы продолжим сталкиваться с риском надвигающейся финансовой и экономической катастрофы", – добавила она. Байден, по словам Йеллен, занят переговорами с лидерами республиканцев, чтобы добиться очередного повышения потолка возможного госдолга страны.



Потолок долга – это ограничение, которое Конгресс устанавливает на общую сумму долга федерального правительства, чтобы компенсировать его растущие расходы и предотвратить дефолт по его обязательствам. Достигнув этого предела, правительство не может больше занимать средства, пока Конгресс не поднимет потолок. За годы своего существования администрация США неоднократно повышала потолок госдолга. Изменения потолка госдолга периодически вызывают споры и часто связаны с более широкими дискуссиями о фискальной политике, государственных расходах и других законодательных целях. Например, в период с 2021 по начало 2023 года Конгресс после долгих обсуждений наконец достиг консенсуса по потолку госдолга.



США усиливают глобальную нестабильность



Ежегодно США оказывают огромную финансовую помощь различным странам, имеющим дружественные отношения с Вашингтоном и его союзниками, но ни одна из этих сумм никогда не направлялась реальным заинтересованным сторонам, а всегда шла негосударственным субъектам, обслуживающим их интересы в сфере безопасности, экономики и геополитики.



Соединенные Штаты, например, выделили Украине ошеломляющую сумму в 175 миллиардов долларов. Помимо поставок военной техники, Вашингтон направил украинскому правительству 107 миллиардов долларов, а оставшиеся средства в размере 68 миллиардов долларов - на поддержку различных мероприятий, связанных с конфликтом на Украине. К сожалению, ни цента из этого огромного фонда не досталось бедным украинцам, которые отчаянно нуждались в поддержке, чтобы обеспечить жизненные потребности своих семей, страдающих от непрекращающейся военной истерии.



Соединенные Штаты потратили более 2,3 триллиона долларов в период с 2001 по 2022 год, включая проведение операций как в Афганистане, так и в Пакистане.



Аналогичным образом, Израиль, осуществляющий геноцид в Палестине в нарушение Устава ООН, с момента своего создания неизменно получает огромную военную и финансовую помощь от США. Несмотря на то, что Израиль игнорирует международное законодательство и права человека, совершает военные преступления и убил уже более 38 тысяч палестинцев в Газе, Вашингтон остается безучастным к тому, что тот использует свои средства для этнических чисток и зверских преступлений против палестинцев. За прошедшие годы общий объем экономической и военной помощи Израилю составил около 310 миллиардов долларов.



Кроме того, с 2017 года США потратили более миллиарда долларов на противодействие российскому влиянию в Восточной Европе и на Балканах. Госдепартамент США в 2022 году опубликовал отчет, в котором говорится, что Вашингтон выделил эти средства для своего "Фонда противодействия российскому влиянию" (CRIF).



Согласно отчету, США потратили деньги на "организации гражданского общества и другие структуры для обеспечения верховенства закона, СМИ, киберпространства и других программ, которые укрепляют демократические институты и процессы и противодействуют российскому влиянию". С 2017 по 2021 год большую часть этой суммы – 621 555 857 миллионов долларов – Вашингтон потратил в Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в странах Вишеградской группы (V4).



Вишеградская группа (V4) – неформальное региональное объединение четырех стран Центральной Европы: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.



Прокси-война



В 2022 году Lawfare, американское некоммерческое мультимедийное онлайн-издание, освещающее вопросы национальной безопасности, опубликовало отчет, в котором проливает свет на роль спонсируемых прокси-групп в глобальных конфликтах. США, Франция и Великобритания, три крупнейших государства-поставщика оружия в мире, участвовали в поддержке многочисленных вооруженных группировок, как государственных, так и негосударственных, в текущих или недавних конфликтах. В результате за последние шесть лет количество вооруженных группировок значительно увеличилось, превысив рост, наблюдавшийся в предыдущие шесть десятилетий.



Исследования показывают, что участие внешних сил во внутренних вооруженных конфликтах, как правило, приводит к их затягиванию. Прокси-война также влияет на характер конфликтов и увеличивает риск зверств, жестокости и другого вреда для гражданского населения. Вооруженные группировки, имеющие доступ к внешним ресурсам, будь то внешние спонсоры или эксплуатация природных ресурсов, в меньшей степени зависят от поддержки местного населения. Такая автаркия делает их склонными к совершению злодеяний. Финансирование прокси-войн пагубно сказывается на социальном и государственном секторах страны. Дефицит бюджета и прокси-финансирование практически не оставляют ничего для удовлетворения потребностей программ государственного сектора. Источник - ИноСМИ

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