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Крах французского глобального проекта, - Андрей Школьников
16:57 03.08.2024

мы наблюдаем естественное завершение процесса утраты основ
Андрей Школьников

Если смотреть на историю Европы и мира, то шансы Франции стать в XIX в. сильнейшей мировой державой, а скорее всего и гегемоном, были предпочтительными. Крах планов и перспектив произошел не из-за проигрыша Наполеона Бонапарта (1769-1821 гг.), это как раз можно было отыграть за пару поколений, а из-за тупикового проекта, который должен был стать фундаментом господства в мире, но оказался недостижимой утопией. Вовремя понять тупиковый характер данного пути и выбрать новый французы не смогли, зато англосаксы сумели повернуть ситуацию в свою пользу, получив инструмент, который успешно применяли последние двести лет.

В основе современного цивилизационного кризиса и гибели Западноевропейской цивилизации лежат застарелые болезни и нерешенные проблемы эпохи Просвещения. В XVI-XVIII вв. произошло выделение естественных наук, изучающих законы природы (физика, химия, астрономия и др.), но до отделения общественных наук было еще далеко, перед философией встали новые вызовы. Результатом стало Просвещение, вторая Реформация, изначально направленная против социально-общественной роли Ватикана, его активного вмешательства во все дела.

Вместо использования мягкой силы и работы вдолгую, оставаясь над текущими схватками, на духовном и морально-этическом уровне, РКЦ более полутора тысяч лет активнейшим образом вмешивалась во всевозможные светские дела, нарушая автономию и границы. Ответом на это со стороны католической Франции стала идея революционного Просвещения, которое в отличие от Реформации было направлено не на уничтожение базы наднационального религиозного влияния, а против влияния любых религиозных институтов. В противовес последним были сформулированы новые принципы: культ науки, культ разума, идея прогресса человечества, равенства и справедливого деления материальных благ.

Вместо того, чтобы просто ограниченно уменьшить роль религиозных институтов, был заложен фундамент уничтожения духовного и морально-нравственного уровня общества (см. рисунок). Естественным развитием данного движения стала современная сатанинская и антихристианская культура ЕС. На уровне философии это было облечено в деистическую концепцию (Бог-творец создал мир и более не вмешивается), на уровне общественной сферы – антиклерикализм. Снижение роли и влияния религиозных институтов является естественным процессом, как следствие усложнения общественной сферы, что наблюдается для многих цивилизаций и культур, но только в Западной Европе решили пойти по принципу – зачем лечить, если можно отрезать.

Французские философы эпохи Просвещения (Вольтер, Дидро, Руссо, Монтескье и др.) по-разному подходили к процессу изменения общественной сферы, но в гордыне и тщеславии, они решили, что способны самостоятельно формулировать общественные законы и морально-нравственные принципы, что их знания универсальны, а возможности безграничны. Прошло несколько столетий подобных попыток, но в начале XXI в. человечество не то, что не продвинулось в данном вопросе, а еще более запуталось. Масштаб задачи оказался на порядки сложнее.

Философия не закончилась эпохой Просвещения, но заложенный нигилистский подход сыграл с ней злую шутку, уже при Наполеоне Бонапарте она была отодвинута от реального влияния на общественную сферу. Философы-мыслители расчистили "поляну", желая занять место религиозных институтов, но оказались не востребованы, не потянули, а их утопические конструкции оказались нежизнеспособны, не прошли проверку практикой и реальностью.

Геополитический надрыв, отказ от борьбы за мировое лидерство, а потом и закат Франции в начале XIX в. стал результатом не столько проигрыша в Наполеоновских войнах, сколько переоценки возможностей предложенной системы смыслов, где нет духовного уровня, а морально-нравственный формулируется "лучшими людьми", меритократию не удалось построить. Благодаря отрицательному отбору ценности стали определять по принципу – "Бог умер, значит можно все". Интересы элитариев-вырожденцев и толпы стали основой для морали и нравственности.

Культ разума и построения мечтателей из эпохи Просвещения стали замечательной ширмой и ядом. Подобно допингу он отравлял и уничтожал Западноевропейскую цивилизацию, давая силы для внешней экспансии и внешнего мышечного рельефа, незаметно поражая и уничтожая внутренние органы, сокращая жизнь. Изначально декларируемые секулярные, антиклерикальные (отрицание вмешательства религиозных институтов в жизнь общества) идеи очень быстро стали атеистическими (отрицание существования Бога).

В начале XXI в. мы наблюдаем естественное завершение процесса утраты основ. Вместо меритократии переход к нео-жреческому обществу, вместо прогресса (перехода к более совершенным формам) прекращение любого развития и торжество "будущего как прошлого". Персонально для Франции идеи Просвещения предопределили гибель. Необходимое для становления центром мир-системы интеллектуальное лидерство было утрачено, "острый галльский смысл" исчерпался, ну а сами идеи и смыслы оказались взяты на вооружение и использованы в качестве инструмента сетевыми державами, в первую очередь связанными с англосаксами, в их борьбе против Континентальной Европы.

Франция не смогла создать свой глобальный проект на основе философии Просвещения и философов-мыслителей на вершине социальной пирамиды, других альтернатив у нее не нашлось, даже Католический проект / Католическую лигу воссоздать не было шансов, слишком сильно сами пропитались данными идеями. Лидерство в Западноевропейской цивилизации перешло к англосаксам. История Франции последних двух веков – история болезни, затухания и дожития, превращения потенциального мирового гегемона (армия, экономика, смыслы, культура, язык и др.) во второстепенного игрока и периферию.

Нельзя сказать, что Париж сдался, были всплески и ремиссии (например, философия постмодерна), в попытке вернуть лидерство, но надлом начала XIX в. и общий тупиковый характер пути предопределили результат. Цивилизационный запас прочности у Франции оказался очень большим, сопоставимым с Османской империей, которая тоже несколько веков была в перманентном кризисе, не могла выйти из тупика и в итоге пала. Концепция на основе культа науки, разума и прогресса обанкротилась, другой альтернативы, как и шансов на обретение субъектности в ближайшие десятилетия у французов нет.

И, да, марксизм является естественным продолжением идей эпохи Просвещения, как и идеи прогресса, культа разума и науки, банкротство которых мы наблюдаем последние десятилетия, нравится это кому-то или нет…

Источник - завтра
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