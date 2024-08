Мир замер перед ударом Ирана по Израилю: названы дальнейшие сценарии

19:16 03.08.2024

Международник Аббас Джума описал возможность войны с участием Ирана и США



Максим ПЛОТНИКОВ



Хания был убит в сердце Ирана, в хорошо охраняемом здании, будучи высокопоставленным гостем на инаугурации президента Пезешкиана



Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет The New York Times.



По данным издания, иранское командование рассматривает возможность атаки беспилотниками и ракетами на военные объекты в окрестностях Тель-Авива и Хайфы. Перерастет ли конфликт в полномасштабную войну с участие других стран? KP.RU поговорил об этом с экспертами.



Журналист-международник Аббас Джума:



– Самый драматичный сценарий развития событий – полномасштабная война, в которую будут втянуты США и Иран. Я напомню: за последнюю неделю в результате израильских атак на юг Ливана и Тегеран погибли две важнейших для Хезболлы и ХАМАС личности.



Причем Хания был убит в сердце Ирана, в хорошо охраняемом здании, будучи высокопоставленным гостем на инаугурации президента Пезешкиана. В исламской республике к произошедшему отнеслись очень серьезно.



Речь Хаменеи стала сигналом для Тель-Авива – выходка израильтян определенно не останется без ответа. Это же подтвердил и глава "Хезболлы" Хасан Насралла, отметивший: обращение Верховного лидера было еще жестче, чем после израильской атаки по посольству Ирана в Дамаске, в ходе которой погибли семь высокопоставленных членов Корпуса стражей Исламской революции. Тогда за несколько часов Тегеран выпустил по Израилю около 150 ракет и более 170 беспилотников.



В результате удара не было погибших, а израильские военные утверждали: 99% дронов и ракет удалось перехватить. Но главное в другом – атака стала прецедентом, поскольку Иран как бы "разблокировал" опцию прямого удара. Рассуждая о том, что же будет в ближайшее время, в этом смысле важно помнить: иранцы уже били и обещали ударить снова и сильнее, если понадобится.



Надо брать в расчет и тот факт, что Тель-Авив совместно с Вашингтоном атаковал так называемую Ось сопротивления. Соответственно при самом негативном сценарии мобилизуются все члены этой коалиции: группировки Палестины, Сирии, Ливана и даже йеменские хуситы. Их лидер уже заявил о необходимости дать военный ответ на убийство Хании.



Военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин:



- В ближайшее время израильтянам стоит ожидать от арабского мира демонстративного налета, например, на Хайфу или Тель-Авив. Израиль ответит на этот ответ, как бы глупо это не звучало. Обмен ударами вновь усилится, под горячую руку попадут Бейрут, Тегеран или даже сектор Газа. Но о полномасштабном столкновении сторон арабо-израильского конфликта я бы не думал.



Страны арабского мира сильно разобщены: одни – сунниты, другие – шииты, между некоторыми правителями одной веры часто наблюдается какая-то ревность по отношению к своим коллегам. Сплочение в арабском мире – скорее, идея, чем реальность. Кроме того, большая война на Ближнем Востоке никому не нужна.



Ирану она не нужна, потому что ему надо продавать свою нефть и в условиях мощных санкций США и ЕС зарабатывать деньги в казну. Израилю она не нужна, потому что там не такое большое количество населения, которым можно жертвовать "в поле" ради амбиций некоторых политиков. Она не нужна Саудовской Аравии, которая в 2020 году подписала с Израилем договор о нормализации отношений.



Не нужна она и Турции, несмотря на все угрозы президента Реджепа Тайипа Эрдогана "войти в Израиль, так же как зашли в Ливию и Карабах". Напомню: в 2010 году израильские военные потопили турецкий корабль, который вез гуманитарную помощь в сектор Газа. Много было угроз со стороны Стамбула, но каких-либо реальных последствий та акция не имела.



Не нужна большая война и Ливану, который не готов воевать: в реальности у Хезболлы не столько ресурсов, чтобы противостоять Израилю и его западным союзникам.



ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, игравший центральную роль в соглашении о прекращении огня с Израилем, был убит в ночь на 31 июл. По одной из версий - в результате воздушной атаки, по другой - при взрыве бомбы, заложенной еще два месяца назад в тегеранском гостевом доме. Это здание - часть большого комплекса "Нешат" в престижном районе Тегерана и круглосуточно охраняется КСИР.



Собеседники The New York Times сообщают: снаряд привели в действие дистанционно в тот момент, когда Хания находился в своей комнате. Израиль официально не признал причастность к убийству.