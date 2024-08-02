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"Эпидемия" поджогов. Партизанская война на Украине набирает обороты
00:17 04.08.2024

"ЭПИДЕМИЯ" ПОДЖОГОВ: ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. КТО УРОДУЕТ МАШИНЫ ВСУ?
Стало понятно, кто уродует машины ВСУ. Партизанская война на Украине набирает обороты. Страну охватила "эпидемия" поджогов.

Выяснилось, кто сжигает машины ВСУ в тылу и на фронте. Судя по всему, партизанская война на Украине набирает обороты. В стране развивается "эпидемия" поджогов.

Горят автомобили работников местных военных управлений и других лиц, которые непосредственно связаны с украинскими войсками. По данным военного корреспондента Александра Коца, подобные эпизоды в последнее время случаются ежедневно.

Так, только за ночь со 2 на 3 августа в Харькове и Киеве были уничтожены в общей сложности три машины. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале Kotsnews.

Он, однако, усомнился, что за этим стоят представители какого-то организованного партизанского объединения, которые однозначно выступают на стороне России. По его мнению, Москве, к сожалению, так и не удалось сформировать такую структуру на территории противника, поскольку Киев серьезно ужесточил контроль и включил на полную репрессивную машину.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Но это, как ни парадоксально, частично сыграло и против самих украинских властей. По сути, они сами создали почву для роста революционных настроений в стране.

Ужесточением правил мобилизации, беззастенчивым воровством и кумовством в военное время, героизацией откровенных бандитов, ущемлением русскоговорящих. Киев сам создал силы сопротивления. Пока что они (партизаны - Ред.) жгут легковушки. Но аппетит приходит во время еды,

- подытожил военкор.

Напомним, такие поджоги особенно часто происходят в Одессе. Многие в городе даже решили обезопасить свои машины. Владельцы авто начали клеить на стекла записку "Не ТЦК". Ранее такие надписи появлялись в других городах. ТЦК - это территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые являются органами военного управления на Украине.

Александр Васильев, бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист, в интервью газете "Взгляд" уточнил, что "за поджогами автомобилей могут скрываться самые разные мотивации":

Если говорить о подполье, то это не какие-то большие разветвленные организации с десятками или сотнями членов. В настоящий момент техническая оснащенность карательных органов на Украине такова, что подобные крупные организации будут быстро раскрыты и уничтожены, как это происходило в Одессе в 2014-2015 годах.

Источник - Царьград
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