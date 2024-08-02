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Спецслужбы Израиля стараются предотвратить покушение на Нетаньяху, - НГ
00:21 04.08.2024

Иран готов к неконтролируемому циклу насилия в схватке с Израилем
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В Тегеране показательно оплакали главу политбюро ХАМАС.
Иран простился с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией на специальной церемонии, пообещав Израилю совершить акцию возмездия. Разведсообщество еврейского государства на этом фоне усилило меры безопасности для премьер-министра Биньямина Нетаньяху и членов правительства. По слухам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился совершить прямое нападение на еврейское государство и попросил Корпус стражей исламской революции (КСИР) разработать шаги на случай полномасштабной войны.
Церемония прощания с Ханией прошла в Тегеране. Иранские военачальники использовали мероприятие, чтобы заочно напомнить израильтянам о неизбежности силового сценария.

Особые рекомендации для премьер-министра и членов его правительства накануне выработала Служба общей безопасности (ШАБАК) Израиля. По данным 12-го канала израильского телевидения, Нетаньяху и министрам посоветовали теперь участвовать в публичных заседаниях только при наличии там защищенного убежища, которое находится в оперативной доступности. Все поездки высшего руководства, особенно к линии фронта, должны согласовываться персонально с главой ШАБАК Роненом Баром. Отдельно спецслужба призвала сотрудников израильских дипломатических миссий за рубежом снизить свою активность и избегать общественных мест, чтобы у иранской клиентуры не было возможности организовать точечное покушение.

Тегеран обещал ответить на убийство Хании масштабно. Газета The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников, включая двух членов КСИР, проинформировала: Хаменеи дал указание нанести прямой удар по Израилю на внеочередном заседании Высшего совета национальной безопасности. По словам собеседников The New York Times, вместе с тем великий аятолла поручил военачальникам КСИР и командованию иранской армии представить варианты контратак и оборонительных мер "на случай, если война расширится и Израиль или США нанесут удар по Ирану". Следует заметить, что на расширение конфликта Тегеран не пошел даже после того, как израильская авиация атаковала его консульство в Сирии в апреле этого года.

Кроме того, 1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командующего вооруженным крылом ХАМАС Мухаммеда Дейфа, который был одним из организаторов сухопутного вторжения 7 октября 2023 года. "13 июля истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по району Хан-Юниса, и после оценки разведданных стало возможно подтвердить, что Дейф был ликвидирован", – уточнила пресс-служба ЦАХАЛ. Министр обороны Израиля Йоав Галант добавил в своем микроблоге: "Убийство главного мясника Мухаммеда Дейфа, "бен Ладена из Газы", – большой шаг на пути к искоренению ХАМАС как военной и правительственной организации и к достижению поставленных нами целей войны".

Однако Израиль понимает, что теперь спасение тех заложников, которые остаются в Газе, через заключение мирного договора чрезвычайно затруднено и что, возможно, в арсенале доступных средств остаются только силовые меры воздействия на группировку ХАМАС. Президент Ицхак Герцог обратился к лидерам международного сообщества с просьбой помочь в вызволении узников, удерживаемых уже 300 дней палестинскими боевиками в секторе Газа. "Каждая секунда каждой минуты каждого часа этих 300 дней является преступлением против человечности. Всем мировым лидерам, которые желают мира в регионе, я говорю ясно: помогите нам вернуть наших заложников домой. Помогите нам вернуть их домой сейчас", – подчеркнул он.

Представители силового аппарата рассказали изданию The Jerusalem Post, что Израиль имел возможность устранить лидера политбюро ХАМАС на территории Катара, где у палестинских деятелей долгое время была безопасная гавань. Однако покушение специально решили организовать во время иранской поездки Хании, потому что в этот момент принимающая сторона несла ответственность за безопасность функционера. Это было сделано, конечно, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, но в большей степени Израиль преследовал цель поместить Иран в центр дилеммы о будущем Ближнего Востока, рассуждают источники The Jerusalem Post. По их словам, Тегеран должен был осознать степень ответственности за эскалацию.

Сейчас Тегеран пытается апеллировать к чувству солидарности мусульманского мира. И.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Бадром Абделем Аты призвал к созыву внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). Целью экстренного мероприятия он назвал "осуждение действий преступного сионистского режима и противодействие им". "Иран подчеркивает свое неотъемлемое право на ответные действия", – подчеркнул Кани. Мероприятия ОИС иранская сторона не раз пыталась использовать для того, чтобы убедить государства региона порвать все существующие торговые связи с Израилем.

Как фиксирует близкий к американскому разведывательному сообществу аналитический центр Stratfor, Ирану могут потребоваться дни и даже недели, чтобы подготовиться и провести операцию возмездия в ответ на удары Израиля в его столичном регионе. Его эксперты напоминают, что Исламской Республике понадобилось около 12 дней, чтобы сформулировать ответ на ракетный запуск по иранскому консульству в Дамаске и предупредить заинтересованные стороны о своих намерениях. На тот момент, обращает внимание Stratfor, Тегеран избегал того, чтобы провоцировать всеобщую войну, хотя его "прокси-силы" показали высокий уровень координации, что отражает большой скачок в развитии их военно-диверсионных возможностей.

В Институте исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета, в свою очередь, полагают, что "ось сопротивления" продемонстрирует необычные меры реагирования. Устранение Хании накладывается на выведение из игры главы военно-стратегического отдела "Хезболлы" Фуада Шукра, а также подтвержденной операции против Дейфа. По оценкам INSS, очень многое еще будет зависеть от того, что сделает Израиль, потому что даже в ситуации вокруг разрушенного иранского консульства в Дамаске еврейское государство не стало принимать как должное контрудар Тегерана, а инициировало еще одну атаку на его позиции в регионе, обозначив готовность к бесконечному циклу конфронтации.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722720060


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