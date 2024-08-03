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Британию накрыла волна антимигрантских погромов. Власти в растерянности, хаос нарастает, - ФСК
00:59 04.08.2024

03.08.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Вот уже несколько дней в Британии не прекращаются антимигрантские погромы. В ночь на 2 августа футбольные фанаты и активисты "Лиги защиты Англии" устроили беспорядки в Лондоне около Даунинг-стрит, в Манчестере рядом с отелем, где проживают мигранты, и в ряде других городов.

Непосредственным поводом для антимигрантских погромов стало нападение на детей в городке Саутпорт, где 17-летний преступник руандийского происхождения устроил резню на танцевальном семинаре, зарезав трех девочек (шестилетнюю Биби Кинг, семилетнюю Элси Дот Стэнкомб и девятилетнюю Элис Дасильва Агиар), и ранил еще восьмерых.

Как сообщает Daily Mail, пятеро детей из числа жертв нападения в возрасте от шести до 11 лет находятся сейчас в критическом состоянии.

Среди пострадавших – преподаватель йоги Лиэнн Лукас, которая "мужественно пыталась их защитить". Ей потребовалась восьмичасовая операция, и она остается в больнице в тяжелом состоянии. Преподаватель танцев Хайди Лиддл и мойщик окон Джоэл Верит также защищали детей во время атаки убийцы.

В Саутпорт сразу же прибыли активисты "Лиги защиты Англии", которые вступили в драку с мигрантами, которые бегали по городу с мачете. Досталось и полицейским, машины которых были сожжены, а сами стражи порядка изрядно поколочены. 22 полицейских были ранены.

Активисты "Лиги защиты Англии", скандируя: "Англичанин до самой смерти!", окружили городскую мечеть и Исламский культурный центр и забросали камнями полицейских, которые пытались их оттеснить от этих зданий.

Полиция задержала одетого во все черное 32-летнего мужчину, который с выкидным ножом шел в сторону мусульманских центров мстить за убитых девочек.

Полтысячи активистов "Лиги защиты Англии", которые скандировали: "Спасите наших девочек!", напали на 40 полицейских, которые защищали городскую мечеть, взорвали полицейский фургон и стали обстреливать полицию ракетами для фейерверка. Лишь прибытие подкреплений спасло как полицейских, так и мусульманские центры от разъяренной толпы белых британцев.

Одна жительница Саутпорта заявила Daily Mail, что беспорядки начались из-за того, что мужчина с ножом, напавший на детей, "был мусульманином".

Она сказала: "Мы говорим, что хватит. Почему они не останавливают прибывающих мигрантов? Сколько еще детей погибнет из-за того, что они всех их впускают? Они должны стоять на границе и останавливать их".

С тех пор беспорядки в Великобритании не прекращаются. Самая масштабная манифестация прошла в Лондоне на акции протеста "Хватит!", где полиция арестовала 100 человек. Сотни активистов вышли на улицы, скандируя имя основателя "Лиги защиты Англии" Томми Робинсона и крича: "Остановите лодки" (на которых нелегальные мигранты прибывают в Соединенное Королевство).

В Манчестере полицию забросали стеклянными бутылками после того, как протестующие атаковали отель Holiday Inn, где размещены нелегальные мигранты.

Однако самые жестокие столкновения с полицией произошли в Хартлпуле, где в полицейских бросали камни и подожгли полицейскую машину.

В Саутпорт заявился премьер-министр Кейр Стармер. Его встретили с возмущением и негодованием. Когда он возложил цветы на место убийства трех девочек, его спросили, сколько еще девочек должно погибнуть, прежде чем правительство примет хоть какие-то меры.

Из толпы горожан Стармеру кричали: "Сколько еще детей? Наши дети мертвы, а вы уже уходите?"

Один мужчина кричал: "Расскажите правду!", в то время как Серену Кеннеди, главного констебля полиции графства Мерсисайда, спросили, почему имя предполагаемого нападавшего на детей не было названо и находится ли он в "списке наблюдения".

Речь идет о резонансном заявлении лидера "Партии реформ" Найджела Фараджа, который обвинил полицию в том, что она скрывает правду о нападении в Саутпорте, имея в виду, что саутпортский убийца не был гражданином Великобритании, а прибыл в страну недавно и за ним велась слежка.

Фарадж требует раскрыть правду о нападении в Саутпорте и классифицировать его как теракт.

Этническая преступность в Британии зашкаливает за все мыслимые пределы. Мигранты не только нападают на коренных британцев, но и враждуют между собой. Так, недавно в Лондоне произошло настоящее побоище между выходцами из Эфиопии и Эритреи. Свои африканские противоречия мигранты перенесли на британскую почву, а затем напали и на полицию.

Политика пришедших к власти лейбористов лишь разжигает пожар этнической преступности.

17 июля иорданский нелегальный мигрант напал на полицейского, но избежал наказания, так как он не знал английского языка.

"Проситель убежища, напавший на женщину-полицейского, не может выполнять общественные работы, поскольку не говорит по-английски, и это может противоречить правилам охраны здоровья и безопасности", – постановил суд.

18 июля имели место масштабные беспорядки в Лидсе. Там местные цыгане остались недовольны тем, что органы социальной опеки забрали детей из неблагополучных семей, и устроили погромы и поджоги.

Самое удивительное, что полиция просто сдала целый район Лидса погромщикам, даже не попытавшись разогнать толпу.

В тот же день в Лондоне с полицией схлестнулись бангладешцы.

Днем 24 июля мужчина в маске на мотоцикле нанес ножевые ранения офицеру британской армии возле казармы в Кенте на юго-востоке Англии. Нападавший был вскоре арестован. Полиция заявила, что он действовал в одиночку, и нападение с ножом не считалось актом террора. Офицер, которому около 40 лет, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на лечение, заявила британская армия. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила полиция. Национальность и вероисповедание задержанного скрываются.

26 июля в аэропорту Манчестера выходцы с Ближнего Востока напали на полицейского, который сумел дать им должный отпор в весьма жесткой форме. Полицейского отстранили от работы и подали на него в суд. На сторону мигрантов встали местные лейбористы.

30 июля бездомный курдский мигрант скинул мужчину-почтальона на рельсы в лондонском метро. К счастью, тот остался жив.

27 июля Томми Робинсон и тысячи его сторонников из "Лиги защиты Англии" провели "крупнейшее патриотическое мероприятие, которое когда-либо видела Великобритания", пройдя маршем от Королевского суда до Трафальгарской площади, "наполняя воздух криками "Англия!" и "Правь, Британия!", а также антиисламским речевками".

На почтительном отдалении от боевиков Робинсона прошел митинг в пользу мигрантов, организованном НПО Stand Up To Racism и профсоюзами.

Ряду сторонников мигрантов были все же нанесены серьезные телесные повреждения.

В то же самое время в центре Лондона прошел марш трансгендеров Trans Pride, в ходе которого сотни активистов ЛГБТ* собираются возле Арки Веллингтона.

Трансгендерам весьма повезло, что многотысячная толпа на Трафальгарской площади в это время внимательно слушала страстную речь Робинсона, который призвал белых британцев к объединению.

"Это самое большое собрание патриотов, которое когда-либо видела Европа, и оно происходит в Великобритании. Организуйте своих людей, объединяйте свои страны", – сказал Робинсон.

Сразу же после окончания митинга Робинсона арестовали по обвинению в терроризме, и он покинул Британию после освобождения под залог.

Робинсона выдворили из страны, но лейбористам это не поможет. Исламизация Соединенного Королевства набирает ход

На полном серьезе идет дело к созданию, как мы писали, исламистского халифата на британском острове Торса. Движение Muslim Vote ("Мусульманский голос"), которое объединяет 25 политических организаций мусульман четырехмиллионной мусульманской диаспоры, в последнее время просто шантажирует руководство Лейбористской партии, неуклонно продавливая свои требования, которые, по сути, сводятся к ползучему введению в Британии законов шариата.

Британия погружается в неконтролируемый хаос на фоне нарастающей балканизации общества.

Источник - fondsk.ru
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