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Новое американское харакири для Японии, - Ю.Тавровский
01:01 04.08.2024

03.08.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

Хиросима и Нагасаки могут стать для японцев "воспоминанием о будущем"

Очередную годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) правители США и Японии отмечают новым шагом к вовлечению в ядерную стратегию Пентагона Страны восходящего солнца. В ее столице в последние дни июля прошла встреча министров обороны и иностранных дел Японии и США по формуле "2+2". На них в контексте планирования новых действий по "сдерживанию" Китая. На сей раз впервые обсудили тему "расширенного сдерживания". Под этим термином американцы подразумевают использование ядерного оружия для предупреждения нападений на союзников. Детали договоренностей пока не утекли в прессу, но уже очевидно, что существующая ядерная инфраструктура США на Японских островах получит "апгрейд" и выйдет на новый качественный уровень.

Эта инфраструктура создавалась еще в годы холодной войны против Советского Союза. Несмотря на безъядерный статус Японии, там были развернуты военно-морские базы, аэродромы и командные пункты для нападения на СССР. Порт Йокосука в нескольких десятках километров от Токио стал постоянной базой 7-го флота США и портом приписки ударной авианосной группы. Никто не сомневается, что ядерное оружие на борту авианосцев, ракетных фрегатов и атомных подводных лодок никогда не выгружается перед заходом в Йокосуку или другие важнейшие базы – Сасэбо на острове Кюсю или Наха на Окинаве. В окрестностях Токио действует также крупнейшая военно-воздушная база Йокота, которой пользуются не только истребители-бомбардировщики, способные нести ядерные заряды. В Йокоте, где действует штаб всех американских сил в Японии, также часто гостят самолеты стратегической авиации с ядерным оружием на борту. То же самое относится к базам Кадена на Окинаве, Мисава на севере острова Хонсю и Читосе на острове Хоккайдо.

После окончания противостояния с СССР американцы даже не думали сокращать свое присутствие или тем более сворачивать его. Американские базы и размещенные на них примерно 50 тысяч военнослужащих по-прежнему играют роль если не оккупационных войск, то "гарантии" выполнения Токио Договора безопасности 1960 года, прочно привязавшего Японию к США.

"Второе дыхание" пришло к стратегической инфраструктуре на Японских островах с началом активной фазы "сдерживания" Китая. Особое значение приобрели базы на Окинаве, максимально приближенные к Тайваню и континентальной части КНР. Поначалу активизацию приготовлений объясняли ответом на ракетно-ядерные эксперименты Северной Кореи. Но сейчас никто не скрывает, что наряду с традиционным противником – Россией – и признавшей себя ядерной державой КНДР, огромные усилия и ресурсы брошены против Китая.

В коммюнике по итогам июльской встречи министров по формуле "2+2" Китай был назван "величайшим стратегическим вызовом". "Китай добивается изменения международного порядка в собственных интересах за счет других", – отмечается в документе. Кроме того, КНР вменяется в вину "продолжающееся быстрое наращивание ядерного арсенала и отсутствие прозрачности намерений".

Можно предположить, что "расширенное сдерживание" примет форму размещения на базах в Японии ядерных ракет малого и среднего радиуса действия. Американцы в этом году на некоторое время уже привозили эти ракеты на свои филиппинские базы. Теперь подходит очередь Японии. Эскалация ядерных приготовлений США укладывается в другие шаги, обсуждавшиеся в Токио министрами обороны и иностранных дел. Генерал Ллойд Остин официально объявил о предстоящем повышении статуса американского контингента в Японии до "объединенных сил" с расширенными задачами и операционными ответственностями под управлением созданного недавно Командования сил США в Индо-Тихоокеанском регион". Оно, скорее всего, разместится на базе Йокота.

Воспоминания о прошлом ужасе Хиросимы и Нагасаки могут стать для японцев "воспоминаниями о будущем". В Японии должны понимать, что превращение страны в плацдарм Восточного фронта новой глобальной холодной войны не останется для них без последствий. Сразу три ядерные страны – Россия, Китай и Северная Корея – уточнят свои планы ответных действий. Возможно, создание азиатского варианта НАТО подтолкнет их и к новым формам взаимодействия. Совместные патрулирования стратегических сил ВВС и ВМС России и Китая уже стали регулярными. Можно ожидать присоединения к Москве и Пекину в той или иной форме еще и Пхеньяна. Китайско-корейский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1961 года и недавно заключенный Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве являются, по существу, военными договорами. Они позволяют в форматах "2+2" или "3+3" договориться о новых формах боевого слаживания, адекватных бросаемому им вызову.

Источник - fondsk.ru
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