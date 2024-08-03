Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже, - Александр Ростовцев

07:36 04.08.2024

Глубинные смыслы мерзостей на Олимпиаде в Париже

Александр Ростовцев. 03.08.2024



Оглядывая критическим взором события Олимпиады в Париже, зададимся вопросом: а какой, собственно, посыл заложили организаторы мероприятия, явив стране и миру непотребство, возмутившее миллионы адекватных людей?



Поющая отрубленная голова и жирная лесбиянка в роли Христа, окруженная радужной нечистью, выглядели для нормальных людей, имеющих неиспорченный "эксклюзивностью" художественный вкус и чувство меры, неприкрытым издевательство над здравым смыслом, человеческими и христианскими ценностями. Даже исламский мир тоже был скандализован откровенной бесовщиной.



Оглядывая критическим взором события Олимпиады в Париже, зададимся вопросом: а какой, собственно, посыл заложили...



Олимпийские игры-2024 стали красноречивым свидетельством разнузданной пошлости и сатанизма, захвативших западный истеблишмент. Человечеству навязывают "новую нормальность".



Организаторами намеренно была сломана традиция проведения церемонии открытия игр на стадионе. Промоутеры "новой нормальности" перенесли церемонию в город, на берега запомоенной Сены, тогда как инженерное и архитектурное чудо - Эйфелева башня, украшающая французскую столицу, - послужила символом окончательного прощания с индустриальной эпохой и выглядела явным анахронизмом.



Флаг Олимпиады был поднят в перевернутом виде, что, как известно, символизирует бедствие, поражение, катастрофу. Именно это и увидели сотни миллионов людей во всем мире. Историческое значение вывешивания перевернутого флага - просьба о помощи, однако помощи как раз никто не просил. Шоу абсолютно устроило французские и американские власти, либеральную общественность и прессу, а также олимпийских чиновников.



Известный всему миру образ "Тайной вечери Христа с учениками": последней трапезы перед смертью и воскресением, был опошлен и оплеван издевательским ЛГБТ-шоу. Великое произведение Леонардо да Винчи организаторы шоу интерпретировали как пришествие антихриста, сопровождающего традиционных общественных (семейных, христианских) ценностей. И в этой части, надо отметить, шоу "удалось".



Любые сомнения в том, что на церемонии открытия Олимпиаде не творится лютая чертовщина и пляски бесов, стало появление на шоу безликого факелоносца на "коне бледном", привезшего олимпийский флаг. Пикантность ситуации заключается в том, что Всадник на Коне Бледном (он же Смерть), предвестник Апокалипсиса, сеятель хаоса и разрушения, исходя из канонического текста, должен топтать сонмы грешников и, в первую очередь, авторов и участников помойного шоу, сопровождая крушение повинных черепушек адским ржанием, однако устроителям удалось кастрировать даже этого брутального персонажа.



В истории все это не ново и даже очень старо. Подобное моральное падение и даже грехопадение обычно сопровождало вырождавшиеся империи, к которым, несомненно, относится современный Запад.



Ватикан, служащий моральным ориентиром для условного миллиарда католиков, не осудил сатанинский шабаш, в отличие от шиитского Ирана, отреагировавшего резко и оперативно. Впрочем, это неудивительно, поскольку Ватикан уверенно вписался в неолиберальную повесточку с одобрением однополых браков, его служители регулярно вляпываются в скандалы на почве педофилии и гомосятины.



Реакция адекватного большинства не прошла бесследно. Чиновники МОК внезапно начали извиняться за мероприятие и даже потерли видео на хостинге YouTube. По чисто оруэлловским шаблонам: если событие удалить из прессы, то его как бы и не было.



Вилять натруженной пятой точкой принялся и Томас Жолли, французский режиссер и открытый гомосек, постановщик вульгарной мерзости. Его намерения, оказывается, не были "ни подрывными, ни насмешливыми, ни шокирующими".



Провокаторы никогда бы не поступили так с мусульманами. Но все же декадентская французская элита с подачи американского "deepstate", отбросив мозги и остатки совести, решительно ускоряет разрушение западной цивилизации.