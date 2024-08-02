Детектив мирового масштаба: пропал весь золотой запас Аргентины, - Игорь Пшеничников

07:58 04.08.2024 ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ



ДЕТЕКТИВ МИРОВОГО МАСШТАБА: ПРОПАЛ ВЕСЬ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС АРГЕНТИНЫ

Вся Аргентина в шоке. Из страны вывезен за границу весь национальный золотой запас. Недавно избранный президент страны Хавьер Милей знает, где золото. Но говорить об этом не хочет. Что произошло с аргентинским золотом?



Вопрос без ответа

"Аргентина" в переводе с испанского означает "серебряная", потому что ранее славилась своими серебряными рудниками, ныне уже исчерпанными. Сейчас же речь о золоте, которого в стране тоже уже нет. Весь национальный запас золота - почти два миллиона тройских унций (более 62,2 тонны), - который оцениваются в 4,5 миллиарда долларов, вывезен за пределы страны. При этом не известно, куда и зачем.



Судя по всему, это случилось в июне. Ни правительство, ни Центробанк Аргентины об этом публично не сообщали. Информация о вывозе золота за границу поступила от профсоюза банковских работников, известного как La Bancaria. Его лидер, депутат парламента от левой оппозиции Серхио Палаццо представил парламентский запрос в соответствии с законом о доступе к публичной информации Центрального банка Аргентины.



Он требует сообщить, "были ли какие-либо операции по отправке золотых слитков за границу в течение июня". Серхио Палаццо, в частности, интересуется, происходила ли транспортировка золота 7 и 28 июня при участии частной охранной компании Lumil, которая перевозит ценности, и британской авиакомпании British Airways.



Центральный банк Аргентины имеет 30 дней на ответ и пока молчит. И, похоже, так и молчал бы, если бы не банковские служащие, которые, как уже понятно, стали свидетелями и невольными участниками переправки золота за рубеж.



Вокруг да около

Министр экономики Аргентины Луис Капуто признал, что операция действительно была проведена. Из его путаного объяснения можно предположить, что целью отправки золота, возможно, в Лондон или Базель, было депонирование золота и получение процентов.



Это очень позитивный шаг. Если у вас есть золото в Центробанке, это как если бы у вас были активы внутри страны, которые никак не могут быть использованы. Если вы держите золото за пределами страны, вы можете получить прибыль,



- утверждал Луис Капуто в интервью аргентинскому телеканалу La Nación.



Как отмечает в этой связи англоязычная версия испанской газеты El País, "если это действительно так, то многочисленные экономисты предупреждают, что логика перевода с учетом стоимости необходимой страховки не оправдывает операцию, учитывая, что доходность депонирования золота очень низкая".



Не вдаваясь в подробности операции, сам президент Аргентины Хавьер Милей позже намекнул, что передача золота связана с возможностью использования его в качестве обеспечения для получения так называемого мостового кредита - такого типа краткосрочного кредита, который выдается банком на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика.



EL PAÍS. ПРЕЗИДЕНТ МИЛЕЙ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗОЛОТО ВЫВЕЗЕНО ЗА ГРАНИЦУ. НО НЕ СКАЗАЛ, КУДА И ЗАЧЕМ.



Одним словом, ни президент, ни министр экономики не могут точно и внятно прояснить ситуацию, что заставляет аргентинцев задаться вопросом: что происходит за их спиной? Если строить догадки на основе туманных заявлений президента страны и министра экономики, то можно предположить, что золото отдано под проценты для погашения текущих обязательств Аргентины по своим космическим внешним долгам.



Последнее сокровище

Известно, что в январе 2025 года Аргентина обязана осуществить платеж в размере около 1,6 млрд долларов в качестве процентов по внешнему долгу. Милей говорит, что мостовой кредит будет использован также для выплаты "дополнительной суммы в размере 3 млрд долларов иностранным кредиторам". Значит, следует предположить, власти планируют получить под золото кредит примерно на общую сумму, предназначенную к погашению, - то есть 4,6 млрд долларов.



Правда, тут наблюдается некая неувязочка. Если само золото стоимостью примерно в 4,5 млрд долларов отдается, по сути, как залог под кредит, то где взять деньги, чтобы выкупить это золото назад? Ведь обращение властей к золотому запасу страны означает, что Аргентина не имеет достаточных ликвидных активов и потому вынуждена прибегнуть к своему самому драгоценному и, главное, последнему сокровищу - золоту - в целях погашения текущей задолженности государства.



SKY NEWS. ХАВЬЕР МИЛЕЙ ПО ПРОЗВИЩУ "СУМАСШЕДШИЙ".



Вернется ли золото в Аргентину?

Местные экономисты убеждены, что вывоз золотого запаса страны за границу противоречит международной тенденции последних лет, когда многие страны, наоборот, стремятся накапливать золото в ожидании возможного изменения общемирового финансового порядка, если не говорить о вероятном крахе мировой финансовой системы, который вполне возможен в условиях тектонических сдвигов в мировой политике. И тогда только золото, а не бумажные деньги, будет иметь ценность. О такого рода риске вывода золота за рубеж предупредил Рикардо Аронскинд, профессор Национального университета имени генерала Сармьенто (UNGS), которого процитировала El País.



Кроме того, золото Аргентины теперь подвергается риску ареста из-за давних претензий к Аргентине со стороны иностранных кредиторов. Аргентина является ответчиком по многочисленным зарубежным искам, связанным с прежней национализацией Аргентиной частных западных компаний. Некоторые из исков датируются 2012 годом, когда в Аргентине была национализирована нефтяная компания YPF. Есть иски, которые не исполнены с 2001 года, когда Аргентина объявила дефолт по своим долгам.



В связи с тем, что за пределами Аргентины есть много охотников за ее материальными средствами, экономисты вспоминают случай с Венесуэлой. В 2019 году Банк Англии поставил под сомнение легитимность правительства Николаса Мадуро и не позволил ему получить доступ к 30 тоннам золота, размещенного Венесуэлой в Великобритании. То же самое касается и активов России, замороженных западными странами в качестве санкции в ответ на нашу СВО на Украине.



Одним словом, вернется ли золотой запас Аргентины домой - большой вопрос. В заявлении блока законодателей от главной оппозиционной силы - левоцентристского альянса Unión por la Patria ("Союз за Родину") - содержится требование к руководству Центробанка "срочно объяснить, почему и сколько золота вывезено". Оппозиция требует прояснить, "какие риски влечет за собой эта операция" и "возможно ли, что золото может быть изъято во время транспортировки или из банка, куда оно было отправлено".



Правительство провинции Буэнос-Айрес также согласилось с оппозицией. "Вывоз золота из страны подразумевает риски, которым золото не подвергается, если находится в хранилищах Центрального банка. Если золото за границей, его можно использовать в качестве актива (для ареста) в случае введения санкций против Аргентины", - заявил министр провинциального правительства Карлос Бьянко.



Неутешительный прогноз

Хавьер Милей в ходе своей предвыборной кампании обещал закрыть Центральный банк Аргентины, долларизировать экономику и "значительно сократить государство". Может быть, вывоз золота связан именно с предстоящим реальным закрытием Центрального банка? Банк будет закрыт, но золото где-то хранить надо? Не перевезешь же его в президентский дворец!



ТЕЛЕКОМПАНИЯ ALJAZEERA. ХАВЬЕР МИЛЕЙ ОБЕЩАЛ ЗАКРЫТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК АРГЕНТИНЫ. МОЖЕТ, К ТОМУ ВСЕ И ИДЕТ?



Хавьер Милей обещал, что, придя к власти, быстро выведет Аргентину из кризиса путем стимулирования частной инициативы и тотальной приватизации. Аргентинцы, прежде всего молодое поколение (которое голосовало за Милея), дали себя обмануть. В стране жить лучше не стало. Сокращение социальных программ и в целом политика "шоковой терапии" бедных сделала беднее, а богатых совсем не сделала богаче. Теперь Аргентина рискует вообще лишиться своего самого ликвидного актива.



Аргентинцам впору задаться вопросом: если экономика не для человека, а ради экономики, то зачем такая экономика? Впрочем, как справедливо кто-то уже сказал, каждая страна должна пройти свои 90-е годы (имея в виду разруху 1990-х в России), чтобы понять, что химически чистый капитализм, постулаты которого в данном случае исповедует президент Аргентины Хавьер Милей, не служит ни благу общества, ни его консолидации, ни миру в обществе.



Поэтому самый очевидный прогноз для Аргентины заключается в том, что эту латиноамериканскую страну ждут сильные социальные потрясения. И нельзя исключать того, что триггером этих потрясений станет правда о том, куда и зачем ушел национальный золотой запас Аргентины. А правда рано или поздно всплывет. По крайней мере, дождемся официального ответа на этот вопрос от Центрального банка Аргентинской Республики. Источник - Царьград

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