Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов, - Дм.Родионов

08:08 04.08.2024

Российским спецслужбам пора вернуть практику ликвидации врагов за границей

Дмитрий Родионов

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Александр Аверин Александр Дмитриевский Павел Фельдман



Украинские СМИ сообщили о покушении на беглого террориста Илью Пономарева*. По их сообщениям, беспилотник ночью атаковал дом в Киевской области, принадлежащий бывшему депутату Госдумы. Также публикуется фотография политика в крови.



Сам Пономарев в своем аккаунте подтвердил атаку на его дом. "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал он.



Что это? Покушение? Неужели решили достать. Как Бандеру? Впрочем, стоит ли ради одного предателя проводить столь сложную операцию, в ходе выполнения которой могли пострадать сторонние люди?



Отметим, что Минобороны России всегда подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



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- Практика индивидуального террора является эффективной только в случае ликвидации повстанческих командиров, на которых завязаны все рычаги управления, - убежден историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Если же выстроена управленческая вертикаль, то подобная тактика совершенно бесполезна: выбывшего из строя руководителя обязательно заменит не менее компетентный специалист. Поэтому в России никто не идет на такие бесполезные траты ресурсов ради нанесения противнику звонкой пощечины, которая не повергнет его даже в нокдаун.



Касательно Пономарева - это вообще битая карта, не стоящая беспилотника, для которого всегда найдется более важная цель. А вот украинской стороне подобная провокация могла бы вполне понадобиться.



Во-первых, Пономарев слишком многое знает, и от такого перебежчика Киеву хотелось бы избавиться, но - переложив ответственность на противника.



Во-вторых, лукавый всегда платит черепками тому, кто возжелал получить тридцать ефимков. Так что дрон вполне могли запустить с украинской территории: и подлетное время меньше, и точность попадания выше.



- В случае с Ильей Пономаревым вполне уместно было бы применить израильский метод ликвидации врагов на чужой территории, - считает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- Хочется верить, что кадры с его ранением не являются постановочными. Подтвердить или опровергнуть собственное заявление может лишь сам бывший депутат, однако он уже давно имеет репутацию человека, которому нельзя верить. Все вопросы отпадут, если следующий удар окажется для него фатальным. Кроме того, на Украине проживают и другие беглые российские политики, которые своими вредительскими действиями сами обозначили себя в качестве жирных мишеней для ракеты и ударного дрона. Проследим за их судьбой.



"СП": Россия могла бы на такое пойти? Наш президент, как известно, сторонник законности. Поэтому для ликвидации нужен приговор. Да и наши спецслужбисты говорят, что методы Судоплатова сегодня слишком затратны и рискованны. Иногда, когда погибают такие, как Пономарев, говорят: ушел от суда. Насколько это важно - доставить таких, как он в суд живыми? С практической точки зрения ведь никакой. Только для пропаганды?



- В отличие от украинских военных, политиков и пропагандистов, для руководства России Илья Пономарев является не только врагом, но и предателем.



Когда-то он заседал в Госдуме, участвовал в реализации крупных проектов, финансируемых государством. Он принадлежит к когорте немногочисленных представителей политической элиты РФ, открыто перешедших на сторону противника.



Более того, находясь за рубежом, Илья Пономарев продолжает вести подрывную работу против своей страны, за что в 2023 г. был внесен в перечень экстремистов и террористов. Предатели не должны чувствовать себя в безопасности, где бы они ни находились. Его пример должен послужить назиданием другим.



"СП": По-вашему, есть ли у нас спецы, способные на проведение сложных операций по ликвидации за рубежом, а тем более - по выкрадыванию людей и доставке в Россию? Какие вообще методы ликвидации сегодня наиболее точны и приемлемы? Можете вспомнить исторические примеры?



- О таких историях не принято говорить вслух, тем более публично признаваться в успешно проведенных операциях по ликвидации врагов и предателей. Однако в голову приходят и другие примеры. Так, можно вспомнить красивую историю успешного бегства сына красноярского губернатора Александра Усса из Италии, где он находился под домашним арестом.



Вряд ли молодой российский бизнесмен мог справиться с этой задачей без помощи квалифицированных специалистов. Ну и конечно перед глазами свежие примеры ликвидации лидеров ХАМАС Мохаммеда Дейфа и Исмала Хании, осуществленные спецслужбами Израиля. Подобные операции наводят на мысль о том, что акты возмездия можно совершать без лишней застенчивости.



- Некоторые относятся к Илье Пономареву как бессмысленному балаболу, однако в его действиях прослеживается целый букет особо тяжких преступлений - от терроризма до государственной измены, - говорит экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.



- В отношении подобных деятелей вполне применим специальный порядок принятия решений о ликвидации. Особенно в военное время. "Калибр" на него тратить жалко, а запустить "Герань" - в самый раз.



Однако, нельзя исключать вариант, что произошедшее - удар отнюдь не по Пономареву, а по иной цели. Вполне вероятно - Пономарев дождется своего уже по окончанию конфликта, в какой-нибудь тихой европейской стране.



И это будет не ледоруб - не дорос он до масштаба Троцкого - но какое-нибудь взрывное устройство, наподобие доставшегося Бандере. Специалисты подобного профиля в России имеются. Достаточно вспомнить прецеденты покойных Яндарбиева и Хангошвили.



* внесен в список иноагентов