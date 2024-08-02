Российский паспорт придется заслужить, - Виктория Никифорова

09:22 04.08.2024

Российский паспорт придется заслужить



Виктория Никифорова



Перед уходом на каникулы Госдума приняла два долгожданных закона. Согласно первому, лица, получающие гражданство России, теперь будут автоматом ставиться на военный учет. Раньше мужчины из других стран, получившие российский паспорт, обязаны были сами идти в военкомат. Однако обстоятельства обычно складывались так, что они почему-то до него не доходили.

Еще один новый закон предполагает лишение приобретенного гражданства России, если гражданин не встал на учет в военкомате. То есть у новых граждан нашей страны призывного возраста больше не будет возможности бегать от армии - разве что к себе домой.



Принятие этих норм, надо сказать, назрело и перезрело. Летом депутаты обсуждали и другие новеллы - например, продлить срок службы в российской армии для новых граждан до двух лет. Тут есть и свои плюсы, и свои минусы, думается, после каникул нас ждет развитие этой истории.



Хочется надеяться, что законотворчество наших депутатов разрушит вредный и опасный предрассудок, возникший у многих жителей сопредельных стран. Это убеждение в том, что гражданство России - это россыпь разнообразных ништяков при полном отсутствии каких бы то ни было обязанностей.



Получил "краснокожую паспортину" - и давай греби бесплатные блага. Тут тебе и льготная ипотека, и маткапитал, и пенсии, и льготы, и бесплатное медицинское обслуживание, которое в наших крупных городах находится на высочайшем мировом уровне. Да и просто доступ к безопасной, гуманной, высокоразвитой цивилизации, которой на родине многих новых граждан просто не существует.



Но не надо забывать, что у граждан России существуют и обязанности. Мужчины должны служить в российской армии, а если потребуется, защищать страну с оружием в руках там, куда она их пошлет. Государственным языком в России является русский язык, его нужно знать очень хорошо и добиваться, чтобы дети, приехавшие к нам, знали его еще лучше. В конце концов, это на пользу самим же детям - выучат язык, будут хорошо учиться и сделают карьеру, о которой и мечтать не могли у себя на родине.



Все новые граждане, без разбора пола, возраста и состояния, должны знать и уважать законы российского государства. Потому что у нас тут нельзя многое из того, к чему они привыкли у себя на родине. Прилетают, например, в Шереметьево граждане Украины и удивляются, почему им ставят вечный запрет на въезд за шуточки в соцсетях про "москаляку на гиляку". А потому что на Украине скакать можно, а у нас нет, для нас такие шуточки - это экстремизм и разжигание межнациональной розни, это уголовная статья, нам тут такого не надо. Все эти нюансы очень полезно знать.



А самое главное, новые граждане - в целях своей же безопасности и успешной ассимиляции - должны чутко и бережно относиться к культурному коду России и ее государствообразующего русского народа.



Мы на своей земле мирно и благополучно живем на протяжении многих и многих веков. На сегодня Россия одна из богатейших стран мира. Я не буду тут приводить статистику - граждане сопредельных стран прекрасно видят все сами, стоит им выйти из самолета в Домодедово, Внуково или Шереметьево. У нас тут просто космос по сравнению с тем, к чему они привыкли у себя дома. Мы все это тут построили, и нам хотелось бы бережного отношения к этому всему.

И речь, разумеется, не просто о том, что не надо бросать мусор мимо урны. Нужно соблюдать наши нормы поведения, в которые встроено уважительное отношение к женщинам, забота о детях и пожилых людях. Необходимо учтиво принимать и побыстрее перенимать наши привычки, обычаи, стиль одежды. Стремительная ассимиляция выгодна прежде всего самим новым гражданам - только она позволит им попасть в наш скоростной социальный лифт и завести туда своих детей.



Кстати, та же служба в российской армии пойдет на пользу многим мужчинам из сопредельных государств - они подтянут там свой образовательный уровень и физподготовку, найдут новых друзей, наладят горизонтальные связи. Все это очень пригодится после дембеля.

Русский народ обладает, наверное, самым мощным ассимиляционным механизмом в мире. Больше тысячи лет мы мирно принимаем самых разных людей со всех концов планеты и вместе строим нашу великую страну. Однако перегрузив этот механизм, его можно и поломать, и тогда всех нас ждет крушение.



Коренные жители России сегодня переживают странное дежавю. В советское время РСФСР безудержно спонсировала развитие других союзных республик. За счет народов России поднимались и расцветали безнадежно дотационные Прибалтийские республики, Украина, Армения, Грузия, Средняя Азия.



С распадом СССР мы вроде бы перестали выплачивать этот оброк. Но сейчас он вернулся в новой форме. Коренные жители России тянут на себе весь воз проблем огромной страны, а к ним каждый год подваливают миллионы новых граждан, и у многих из них психология нахлебников. Получается, пусть местные трудятся, воюют, преодолевают, а все остальные будут сидеть на шее нашего народа, свесив ноги? Нет, теперь так не выйдет. Давайте все делить пополам - и права, и обязанности, и трудности, и победы.